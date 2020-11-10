Единственным элитным консенсусом, проявившим себя в период президентской кампании — 2020 в США, стало дистанцирование от Трампа истеблишмента демократической и республиканской партий. Эксцентричный миллиардер не стал системным политиком, но он и не переделал систему под себя.

Иван Шилов] ИА REGNUM США

Расчёт на популизм, замешанный на апеллировании к старым американским паттернам коллективного бессознательного, не дал Трампу возможности предотвратить вбросы, предательство части республиканского истеблишмента и диффамацию в СМИ.

Сейчас в США два президента — довольно странное положение. Каждый объявляет себя законно избранным. Трудно представить, как состоится передача Белого дома от прежнего президента новому, но сейчас, когда в США сломаны все традиции публичной политики, это уже не имеет значения. По сути, в США происходит попытка госпереворота, вполне укладывающаяся в понятие «хунта».

Никогда Трамп не был полноценным президентом США — в том плане, что он оставался генералом без армии. Точнее, генералом без штаба — армия как раз у него была. Лишний раз это доказывает, что президента делает элита, а не народ.

Дональд Трамп показывает газету The Washington Post с заголовком «Трамп оправдан»

И если в системе происходит случайный сбой и прорвавшийся смельчак дорывается до президентских рычагов, начавшееся системное сопротивление способно затравить даже главу государства. Трамп был первым президентом, которого банили в соцсетях и оскорбляли его же чиновники.

Байден стремится всеми неправдами вырвать власть из рук Трампа, и его немедленно поддержали все небелые американские социальные группы, ненавидевшие Трампа весь срок его правления. Байден объявил, что основными направлениями его политики будут экология, экономика, борьба с коронавирусом и расизмом. Ничто так не стимулирует американский расизм, как борьба демократов с ним.

Можно уверено прогнозировать дальнейший кризис американской массовой культуры как инструмента мягкой силы. Ни одной из этих проблем Байден и его команда не решат, и если глубинное государство и СМИ его все-таки продавят на президентский пост, то через четыре года республиканцы будут иметь хороший шанс для реванша — в случае наличия политической воли, выдержки и перспективного кандидата.

Борьба за климат означает целый спектр политических конфликтов. США при Байдене вернутся в Парижское соглашение по климату, но это вызовет рост затрат, борьбу с развивающимися странами и частью ЕС, а также реструктуризацию энергетики в направлении роста доли зелёных технологий, то есть опять в сторону удорожания энергии. При таком подходе сохранить конкурентоспособность американской промышленности по сравнению с азиатскими тиграми едва ли удастся.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден во время президентской компании 2020

Продолжение кризисных тенденций в экономике немедленно подорвёт позиции демократов. Через год-полтора американцы будут возить портреты Трампа на лобовых стёклах автомобилей, как в брежневском СССР конца семидесятых возили портреты Сталина. Ни с Китаем, ни с ЕС решения проблем не просматривается.

Да, Европа рада Байдену, но лишь потому, что тот готов не требовать от неё денег на НАТО, по-прежнему оплачивая все счета за мировое господство из денег американских налогоплательщиков. Но экономика США ожила лишь благодаря жёстким протекционистским действиям Трампа. Отказ от них в пользу новых глобалистских проектов сохранит всё то, что привело Трампа к власти в 2016 году.

И не просто сохранит, но и творчески приумножит. Так что у республиканцев очень вовремя открылось окно возможностей уйти от ответственности за все грядущие провалы ближайшего четырёхлетия.

Коронавирус тоже проблема, не решаемая с налёта. Перестройка национальной системы здравоохранения в США — это непосильная задача на уровне революции, так как подразумевает налоговую нагрузку на богатых и перераспределение доходов в пользу бедных.

Медсестра с больным COVID-19 в США

При всех обвинениях демократов в социализме, они далеко не социалисты. Больше того — теперь в лоне Демпартии неизбежно отделение левых от центристов. Сандерс снова встанет в оппозицию Байдену, и на единстве демократов можно ставить крест.

Иными словами, мир ожидает возврат к временам Обамы — лишь с незначительными корректировками непринципиального характера. В этом мире продолжатся тенденции раскола между основными центрами силы, потому что это объективный процесс, и ни одна из имеющихся американских партий не знает, как с этим бороться, и не готова рассматривать настоящие рецепты преобразований. У них просто нет на это мандата от правящих элит.

Да и сами элиты ждут от политиков лишь одного — передышки во времени, чтобы понять, что делать дальше и каким образом. Идей нет. Они растеряны и обеспокоены. Их стратегия всё больше напоминает тактику.

Байден сделает всё возможное, чтобы сколотить тихоокеанское партнёрство, создав зону изоляции Китая, но трансатлантическое партнёрство Байден актуальным не считает — во всяком случае, в том виде, в каком оно был задумано Обамой. Предпочтение будет отдано двусторонним отношениям.

Продолжатся тенденции усиления Китая и формирования его военно-морской мощи. Приостановится отток американских компаний из Китая, и возможно смягчение торговой войны.

Андрей Грук ИА Красная Весна Матрос ВМС КНР

Для Израиля и Турции правление Байдена будет трудным периодом. США вернутся к стремлению встроить эти государства в свою внешнеполитическую линию. Усилится стремление США к присутствию в Армении, что будет не только российским, но и турецким поражением в Закавказье. Ведь до сих пор Россия смотрела сквозь пальцы на раздражающие и опасные манёвры Эрдогана лишь с учётом того, что они сокращают поле господства США.

Если же Эрдоган столкнётся с амбициями Байдена на Ближнем Востоке, в Африке, на Чёрном и Средиземном море и в Закавказье, то он будет вынужден отступить и начать новый раунд партнёрства с Россией. Для России же наступит время активной игры на всех этих направлениях на пределе сил и возможностей.

В целом в России вновь оживятся разговоры о возвращении времён либералов. Для этого нет никаких объективных оснований — ситуация в корне отличается от нулевых, когда это имело смысл. Сейчас, когда возрастёт давление на Россию и Путина, любое усиление пятой колонны контрпродуктивно. Скорее, новые основания получит политика консолидации и мобилизации, национализации элит и укрепления государственного капитализма.

Вывод Байденом отношений с Ираном из ядерного тупика поможет отложить поглощение Ирана Китаем, соглашение о котором уже практически готово. Экспансия Китая в Евразии затормозится. Для России это хорошая новость. Появляется время для своего манёвра на среднеазиатском направлении.

Однако финансовый кризис в США продолжится, и радикально изменить ситуацию Байдену не удастся. Биржевые пузыри продолжат нависать над экономикой, рынки останутся неустойчивыми, а проблема долгов усугубится. Финансовые спекулянты и стоящие за ними инсайдеры снова озолотятся, но ценой углубления системного кризиса, где все институты нацелены на сохранение статус-кво, то есть того, что и стало причиной кризиса. Воссоединить расколотую пополам Америку глобалистам не удастся, да они и не ставят такую задачу.

RMajouji Уолл-стрит

Существующий в США уклад воспроизводит в равной пропорции два антагонистических класса — глобалистов и регионалистов. Это, как писали в СССР, «два мира, две системы». Как Запад и Восток у Киплинга: сколько ни двигай их навстречу друг другу, с места они не сойдут. Они могут жить только за счёт друг друга, и потому Америку можно только подчинить, но не объединить.

Глобалисты в США очень испуганы, и потому очень активны. Но так же испуганы и потому очень активны антиглобалисты. Они никуда не делись, у них нет надёжного политического сопровождения (все элиты США в разной степени глобалистичны), но это означает лишь, что феномен Трампа будет воспроизводиться постоянно.

Трамп превращается в американского Де Голля, символ национального сопротивления. Победа Джо Байдена, которую сейчас пытаются оформить при помощи фальсификации итогов голосования, манипулирования в СМИ и фейковых вбросов, станет на самом деле пирровой. Реванш глобалистов будет недолгим, как бы они ни старались удержать власть. Настоящими проигравшими на этих выборах уже стали демократы.