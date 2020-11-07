



Иван Шилов ИА REGNUM

В последние два года правящие польские круги очень активно говорят о том, что Красная армия не освободила Польшу в 1945 году, что это была замена одной оккупации (немецкой) другой оккупацией (советской). 400-тысячная польская армия, освободившая Польшу и штурмовавшая Берлин, вычеркнута из истории и учебников. Можно видеть, как PR-агентства создают статьи и формулируют заголовки с тем, чтобы сеять русофобию и насаждать чувство угрозы со стороны России, которую часто представляют агрессором сейчас и в прошлом, включая Советский Союз и Вторую мировую войну.

Люди среднего и старшего возраста, жившие в независимой Польше 30 или 50 лет назад, знают и помнят местные реалии. Действительно, в 1945 — 1956 годах суверенитет Польши был ограничен, в польской армии служили многие советские офицеры, советские войска проводили маневры, где и как хотели, но после 1956 года это изменилось. Я родился в 1968 году и вырос в свободной стране, не менее свободной, чем сегодняшняя Польша. Москва не так сильно вмешивалась в польский законодательный и нормативно-регулировочный процесс, как сейчас это делает Брюссель, Берлин, Вашингтон и Тель-Авив. Советские солдаты и офицеры жили в закрытых военных городках, у них не было экстерриториального статуса и привилегий, которыми сегодня наделены американские войска в Польше. И Варшава не платила Москве за присутствие советских войск в Польше, хотя благодаря этому «воссоединенные территории» (бывшие немецкие земли, полученные Польшей по итогам Второй мировой войны) были в безопасности. Именно так. С чем связаны эти вещи? Эта развязанная русофобия, пропагандистские кампании с рассуждениями, как плох Путин и как опасна Россия для всего мира, включая Польшу? Хотя у России нет претензий к Польше, подчеркиваю, ни одной претензии, Россия не хочет выплат от Польши или ее территорий.

А кто хочет?

Встреча жителей Варшавы со своими освободителями — бойцами РККА и 1-й армии Войска Польского. Январь 1945 года

Американские законодатели приняли не так давно два закона: Сенат — за номером 447 (он же JUST), Палата представителей — за номером 1226. Эти акты обязывают Белый дом оказывать давление на Польшу, чтобы та выплатила американским еврейским организациям дань в размере почти 300 миллиардов долларов. Эти организации выдвигают мнимые претензии к Польше за так называемое имущество без наследников (выморочное имущество). Известно, что во время войны немцы убили многих польских евреев. Иногда целые семьи. У кого-то не было детей. Короче говоря, собственность без наследников во всем мире переходит в собственность государства, и это произошло в Польше. До войны многие многоквартирные дома (например, в Варшаве) принадлежали евреям. Вся Варшава лежала в руинах и была восстановлена после войны. Когда еврейские наследники предъявляют свои права на имущество — а такое случается — они получают компенсацию. Не только евреи, но и цыгане, поляки, армяне и так далее. Однако американские еврейские организации говорят: многие евреи погибли, осталась их собственность, которую польское государство присвоило после войны, вот пусть Польша заплатит нам за это сейчас. По аналогии, это как если бы миллиардер из Кувейта умер бездетным в США, после чего какая-нибудь татарская ассоциация из Казани или узбекская из Ташкента потребовала бы у американского правительства передать им его наследство, потому что они тоже мусульмане. Паранойя! Тем не менее американским еврейским организациям удалось таким образом вытребовать компенсации из Швейцарии, еще они получили от нескольких балканских государств.

Конечно, поляки не соглашаются платить эту необоснованную дань, тем более что в 1960 году Польша заплатила Соединенным Штатам миллиарды долларов за подписание соглашения о том, что страна не имеет обязательств перед американскими евреями. Но давление сейчас очень мощное, как и ответная реакция поляков. Поэтому польское правительство не может себе позволить просто так заплатить, поскольку это вызовет массовые протесты и даже обвинения в государственной измене. Предполагаю, что нужно было изобрести некий предлог для безопасной переправки средств в США. Таковым стало «изобретение», по которому мы платим Вашингтону за присутствие американских военных в Польше. Это парадокс, ведь именно американцы должны платить за использование польской земли и инфраструктуры, а не наоборот, как это предусмотрено «постановлением Сейма 573». И чтобы оправдать подобное поведение, было решено пугать поляков «угрозой» со стороны России, что последние несколько лет (но особенно с 2018 года) делают ежедневно почти все польские издания, которые, конечно, полякам не принадлежат (80% средств массовой информации в Польше — это собственность американцев, немцев и других иностранцев).

U.S. Army Europe Американские и польские военные в ходе штатных учений. Польша, 2014

Доходит до абсурда. Иногда во всей статье о России ни слова, но заголовок кричит: «Путин будет расстроен!» Я сам читал такую публикацию, в ней приводилась информация о том, что Польша купила несколько боевых машин из Финляндии. Ни слова о России или Путине, но заголовок влияет на подсознание: Путин и Россия — это враги, которых очень беспокоит то, что Польша купила две финские амфибии с веслами! Потому что российский президент по ночам не спит и только мечтает, как бы присоединить Белосток и Эльблонг к Калининградской области. Поэтому, повторяю, на мой взгляд, нагнетание русофобии со стороны PR-агентств спонсируется и направлено на то, чтобы вызвать в обществе страх перед Россией ради оправдания присутствия американских войск в Польше за счет польского налогоплательщика. Суммы, конечно, огромные, но их размер не будет разглашаться под предлогом «государственной и военной тайны», и через этот канал будут уважены американские еврейские организации с их мнимыми претензиями на сумму в 300 миллиардов долларов. Другого логического объяснения эскалации русофобской политики в отношении России, то есть страны, у которой нет претензий к Польше, я просто не вижу. Потому что во всех отношениях, как геополитических, так и экономических, хорошие отношения между нашими странами взаимовыгодны.

Об авторе — политолог, арабист, бывший советник МИД Польши. Окончил МГИМО и аспирантуру дипломатической службы Польского института международных отношений. Писатель, публицист, занимается историей польско-российских отношений.