В конце октября представители Луганска и Донецка внесли на рассмотрение в Минскую Трехстороннюю контактную группу свой проект Плана действий и по внедрению политических положений «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» («Минск-2»). Его скрин 29 октября опубликовала «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Документ в основном копирует 13 пунктов Минска-2, с определенными уступками со стороны республик: не указываются сроки изменений и «особый статус» Донецко-Луганского региона предлагается не как постоянный, а «всего лишь» на тридцать лет.

Но особый интерес вызывает седьмой пункт: разграничение между ними и Киевом полномочий по сбору налогов, публичной собственности и полномочий по обеспечению безопасности и правопорядка (то есть фактическая легализация народной милиции ЛДНР). А также полная амнистия и отмена (изменение) законов Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», «Об образовании» и «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Этот пункт уже делает предложения неприемлемыми для Киева. Потому что Украина стремительно движется в направлении регионализации, что показали недавно прошедшие и еще до конца не подсчитанные результаты местных выборов: основными победителями там стали не общенациональные партии или их выдвиженцы, а именно региональные политические силы. Как, например, «Стратегия Гройсмана» в Виннице или «Блок Кернеса» в Харькове. И в таком случае кто из регионалов не захочет «откусить» шмат налогов, собственности или силовых полномочий?

Понятно ведь, что преференции, которые требуют республики для себя, станут непреодолимым искушением для региональных лидеров, да и для населения регионов в целом. На Украине сейчас в ходу идея о том, что, отказавшись от федерализации, страна «птицей-тройкой» мчится к политическому феодализму. По поводу чего можно только сказать: ребята, вы явно тормозите — страна уже несется к феодальной раздробленности. Исторический аналог централизованного Великого Княжества Киевского уже позади. По курсу — княжество Галицкое, Харьковское, Черниговское, Полтавское. А возможно, как учит нас фильм «Слуга народа», и «Уманская автономная республика с Черкасским доминионом» (1:41:45).

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

В качестве антитезы Киев подготовил свой «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, который для прессы был представлен главой делегации Украины в ТКГ Леонидом Кравчуком. Основная новация предложенных «шагов» — это создание всех необходимых условий для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. Что включает в себя демилитаризацию региона («все вооруженные формирования, наемники, вооружение, всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены»), передача Украине контроля над границей с Россией, избирательная амнистия для Донецка и Луганска и создание Свободной экономической зоны.

Леонид Кравчук убежден, что «это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано». Но именно это убеждение и вызывает сомнения. В Киеве не могут или не хотят понять, что последние без малого семь лет привели к созданию новой реальности: становлению на территории республик автономной властной вертикали, в целях которых передачи своей власти киевским чиновникам нет совершенно. И даже более того: по текущему состоянию конфликта боевые победы (Изварино, Илловайск, Дебальцево) находятся в активе Донецка и Луганска. Козырем Киева является «политическая победа» — «весь мир» принял сторону Украины. Но ведь никакая политическая декларация не влияет на начальную скорость пули в боевом столкновении.

А «План совместных шагов», по сути, это не компромисс, а выдвинутые республикам условия капитуляции: армию распустить, границу отдать, самим отдаться в руки правосудия. А на беспристрастность правосудия им рассчитывать не приходится. Особенно на фоне украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который с телеэкрана называет неподконтрольные территории Донбасса «больными территориями» и сравнивает их с онкологической «опухолью». Вот уж, действительно, тот случай, когда лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и доказать это.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

Поэтому можно с уверенностью считать, что и «Комплекс мер» инсургентов, и «План шагов» Киева — это мертворожденные дети пристрастных идей по причине их полной несовместимости. Но, строго по Гегелю, если есть борьба, то где-то рядышком и единство примостилось.

В данном случае «единство» — в взаимном нежелании сторон прекратить состояние «кануна силового противостояния». И для Киева, и для Донецка-Луганска это противостояние уже давно стало перманентной «внешней угрозой». А ничто так не укрепляет внутреннюю власть, как внешняя угроза.