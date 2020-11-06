



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Германия, председательствующая сейчас в Европейском Союзе, и Европейский парламент смогли найти компромисс, который позволяет принять семилетний проект бюджета ЕС на 2021—2027 годы и бюджет Фонда реконструкции экономики, составляющие в общей сумме около 1,8 триллиона евро. Важным положением соглашения является следующее: стороны согласились, что в будущем гранты Евросоюза, выделяемые странам — членам ЕС, могут быть сокращены, если те «нарушат верховенство права» или будут уличены в коррупции. Таким образом, заявил немецкой газете Die Welt депутат Европарламента Даниэль Фройнд, «государства, которые преследуют исследователей, журналистов и покушаются на независимость судей, должны ожидать, что предназначенные им средства будут урезаны».

Никто не скрывает, что речь идет о Варшаве и Будапеште. В интервью порталу Business Insider Polska директор представительства ЕС в Польше Марек Правда пояснил, что польское правительство может не получить ни цента из Фонда реконструкции экономики (а он составляет 750 млрд евро), но все равно будет обязано соблюдать положение о связи верховенства права и семилетнего бюджета. «Евросоюз хочет, чтобы так называемое политическое соглашение было достигнуто к 13 ноября, — сообщил Правда. — Переговоры между Европарламентом и Берлином показывают, что компромисс близок. На мой взгляд, ЕП может быть готов дать «зеленый свет» 9 или 10 ноября. Конечно, соглашение еще не принято странами — членами Совета Европейского Союза. Однако все указывает на то, что семилетний бюджет возможно запустить с нового года». При этом Брюссель считает, что, даже если Варшава заблокирует Фонд реконструкции экономики, аналог ему можно будет создать без Польши или Венгрии на основе обычного межправительственного соглашения. А тогда обе эти страны, предупреждает директор представительства ЕС, «столкнутся с недовольством как плательщиков, так и получателей средств».

Пленарное заседание ПАСЕ в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге

Однако польские власти готовы пойти на меры, крайней которых уже ничего нет. Как заявляют представители «Права и Справедливости», у Польши есть «ядерная кнопка» — она может воспользоваться своим правом вето в случае бюджета ЕС, и этот инструмент «находится в руках Варшавы, а не Брюсселя». Правда, использование подобного приема будет в чем-то напоминать взрыв атомной бомбы на территории Польши: конечно, радиоактивные осадки долетят и до ее соседей, но больше всего пострадает она сама. Это понимают и некоторые политики PiS, делающие ставку на то, что Совет ЕС прислушается к польским доводам и проявит более сдержанную позицию. Но оснований так считать пока нет. Похоже, что ведущие европейские страны твердо намерены создать механизм, который позволит легально оказывать давление на страны — члены ЕС, которые проводят независимый курс. И дело тут не в верховенстве права или коррупции. На протяжении нескольких последних месяцев в Болгарии проходят многотысячные акции протеста против премьера Бойко Борисова, которого обвиняют в беззаконии и связах с олигархами. Но поскольку Борисов не выбивается из общего ряда, в Брюсселе и Берлине не реагируют.

Венгрия и особенно Польша, как говорится, другое дело. Атака идет на польский правящий лагерь. Под ударом находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Когда он вернулся с июльского саммита ЕС, на котором и были одобрены бюджеты Евросоюза на 2021—2027 годы и Фонда реконструкции экономики, то заявил, что выделение средств не обременено какими-либо политическими условиями, хотя представители Еврокомиссии впервые обозначили возможность установления взаимосвязи между верховенством права и грантами. Слова премьера оспорил его оппонент в правящей коалиции, генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, возглавляющий партию «Солидарная Польша». Зёбро считал, что Моравецкий должен был уже тогда наложить вето на решения саммита, не обольщаясь заявлениями брюссельских чиновников. Сегодня связанные с «Солидарной Польшей» политики могут торжествовать, ведь они оказались правы. «Я предупреждал вас, что так и будет», — написал в своем блоге Патрик Яки, депутат Европарламента, близкий к министру юстиции.

Збигнев Зёбро

А это означает, что война между Моравецким и Зёбро, которую еле-еле смог потушить председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, согласившись войти в правительство курирующим силовой блок вице-премьером, способна разгореться в любой момент. И ситуация для премьера выглядит гораздо хуже, чем несколько месяцев назад. Правительство подвергается агрессивной критике за «неумелые действия» в условиях второй волны коронавируса. Карантинные ограничения провоцируют массовые акции протеста, с одной стороны, а с другой — растет безработица. Хотя Еврокомиссия и считает, что Польша в третьем квартале лучше многих отыграла падение во время первой волны коронавируса, объясняется это мощной государственной поддержкой бизнеса. Сейчас деньги нашлись, но найдутся ли они в случае блокирования европейских грантов в следующем году? Сомнительно. А значит, правящему лагерю нужно либо принять ультиматум Евросоюза, либо вступить с ним в открытый конфликт. Последнее потребует нового польского правительства и нового премьера, более жесткого и радикально настроенного.