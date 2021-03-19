Независимо от того, кто победит на президентских выборах 2020 года, выздоровления американской демократии в скором времени ожидать не приходится. За последнее десятилетие, и особенно на протяжении последних четырех лет, политологи наблюдали постепенное снижение качества демократии в Соединенных Штатах. Этот упадок, частично связанный с углублением внутриполитической и расовой поляризации, начался задолго до избранияДональда Трампа президентом в 2016 году, пишет старший научный сотрудник Института Гувера и Института международных исследований Фримена Спогли при Стэнфордском университетеЛарри Даймонд в статье, вышедшей 5 ноября в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя свободы

Тем не менее в некоторой степени Трамп, превосходя любого из своих 44 предшественников, нанес серьезный ущерб нормам и институтам американской демократии. Его постоянные ложь и дезинформация, его безжалостные нападки на СМИ, суды, государственных служащих и политических оппонентов, его стремление добиться личной преданности от военных, разведывательного аппарата и федеральных правоохранительных органов, его злоупотребление президентской властью в своих политических и финансовых целях, а также поддержка расистских правых экстремистских группировок не имеют аналогов в истории американского президентства.

Какими бы ни были окончательные результаты выборов, большая часть мира — и большая часть Соединенных Штатов — будет ошеломлена тем фактом, что демагог-популист и друг автократов всего мира набрал больше голосов, чем любой кандидат в президенты в американской истории, за исключением Барака Обамы в 2008 году и Джо Байдена в 2020 году. Ученые, аналитики и иностранные дипломаты будут годами ломать голову над тем, почему после столь провальной борьбы с пандемией коронавируса, не подобающей для лидера цивилизованного демократического государства, Трамп оказался всего в 3% от того, чтобы одержать победу по числу избирателей и близко к успеху в коллегии выборщиков. И это несмотря на то, что противостоял ему крайне умеренный кандидат от Демократической партии.

GPA Photo Archive Барак Обама и Джо Байден на съезде демократической партии США

Поведение Трампа во время предвыборной кампании нанесло особенно серьезный ущерб американской демократии, в частности его предвыборные попытки подавления явки определенных избирателей и его необоснованные заявления о том, что массовое почтовое голосование будет чревато фальсификациями на выборах. Как бы предсказуемо это ни было, но в ночь самого голосования президент «взял очередной рекорд низости», повторив свои лживые утверждения о «крупном мошенничестве» на выборах и заявив, что выиграл несколько штатов, баланс в которых весит на волоске, например штат Мичиган, в котором он с тех пор проиграл.

Кроме того, Трамп категорически заявил, что его команда «действительно победила на этих выборах», и пообещал оспорить результат в Верховном суде США. Такие заявления, которые комментатор Fox News Дана Перино назвала «крайне безответственными» и которые давний союзник Трампа — бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, также подверг критике, посеяли недоверие к избирательному процессу и создали условия для вспышки насилия в стране.

Как показали предвыборные опросы, как среди демократов, так и республиканцев всё больше тех, кто считает «немного обоснованным» применение силы для достижения своих политических целей или для опротестования поражения на выборах. От 15 до 20% ярых либерально и консервативно настроенных избирателей уверены, что для тех же целей может быть оправдано и «значительное» насилие. Пытаясь делегитимизировать голосование, президент играет с огнем.

Нет никаких оснований ожидать, что Трамп станет вести себя менее ядовитым или скандальным образом, если будет избран на второй срок. Победа же Байдена сама по себе не излечит глубоких ран, нанесенных американской демократии в последние годы. В двухпартийной системе необходимы две партии, чтобы уменьшить политическую поляризацию и восстановить демократические нормы. Развернув кампанию манипулирования правилами в своих интересах, подавляя явку этнических меньшинств на выборах, а также проталкивая своих кандидатов в ключевые суды страны, Республиканская партия постепенно стала забывать о важности этих норм.

Протест в США

А за последние четыре года она полностью отказалась от них в результате «враждебного захвата» партии Трампом, как это назвал зять президента Джаред Кушнер. Одним из прискорбных последствий выборов 2020 года является то, что, поскольку республиканцы добились большего успеха, чем ожидалось, — сохранили большинство в Сенате, возможно, получили места в палате представителей и почти одержали верх на президентских выборах, — партия, скорее всего, еще определенное время будет находиться под чарами нелиберального популизма Трампа.

Трудно проводить аналогии с упадком других демократий, потому что ни одна другая богатая зрелая либеральная демократия не пережила подобного краха институтов. Но общие признаки политического гниения знакомы и вызывают тревогу у исследователей, занимающихся сравнительной политологией: всё большие поляризация, недоверие и нетерпимость среди сторонников основных противоборствующих партий, возрастающая тенденция рассматривать партийную принадлежность как своего рода племенную идентичность, переплетение ее с расовой, этнической или религиозной идентичностью, а также неспособность прийти к политическим компромиссам, несмотря на разногласия, и, следовательно, принять эффективные политические меры по решению национальных проблем.

Исследователи демократии знают, к чему эти тенденции привели в прошлом — к демократическим потрясениям в Европе между двумя мировыми войнами и в Латинской Америке после Второй мировой войны, а также к недавнему росту авторитарных популистов в таких странах, как Венесуэла и Турция. Конечно, не только США переживают упадок демократии. Давно сформировавшиеся демократии, такие как Индия, и даже либеральные, такие как Израиль, сталкиваются с подобными проблемами.

Настало время цезарей и недовольства демоса. Проблема усугубляется дурными поветриями, которые в последнее время действуют против демократии повсюду в мире: пагубное влияние социальных сетей, которые ставят во главу угла возмущение и эмоциональную вовлеченность и, следовательно, имеют естественную склонность к дезинформации, многочисленные технологические, экономические и экологические потрясения, угрожающие самосознанию и безопасности людей в период, который журналист Томас Фридман назвал «эпохой ускорения», усиление Китая и возрождение России как авторитарных держав, которые рассматривают деградацию и дестабилизацию демократии как экзистенциальный императив, а также отход от глобальной ответственности Соединенных Штатов — страны, которая в предыдущие десятилетия была главным защитником оказавшихся в проблемных ситуациях демократий.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Сейчас Соединенные Штаты переживают собственный демократический кризис. Тонкая, но упругая мембрана, защищающая спинной мозг американской демократии — взаимная терпимость и сдержанность, непоколебимая приверженность правилам демократической игры — в значительной степени разрушается. Независимо от того, попытается ли проигравший Трамп опровергнуть результаты коллегии выборщиков в судах или в Конгрессе, в январе у американской демократии всё равно будут серьезные проблемы. Исправить это может исключительно американский народ.