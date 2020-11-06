Несколько дней назад курьер оставил у моей двери большую коробку с надписью Xbox Series X. Забыв про работу, сон и рутинные дела, следующие 15−20 часов я потратил на изучение консоли нового поколения от Microsoft. Для тех, кто не любит большие тексты и не боится спойлеров, вот небольшой итог — она действительно очень хороша и стоит своих денег.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Стоит отметить, что я не буду рассказать о технических характеристиках консоли — все числовые значения уже давно опубликованы в сети и всегда доступны на официальном сайте Microsoft. Далее речь пойдёт только о личных впечатлениях и «вау-моментах» (как хороших, так и плохих), связанных с Xbox Series X.

Внушительная коробка с консолью и ранние фото из сети создают впечатление, что Xbox Series X будет огромной и под неё придётся долго искать отдельное место в квартире. Однако всё это лишь обман зрения. Как оказалось, консоль ненамного больше PS4 и Xbox One по габаритам (хотя и значительно толще) и совсем не похожа на тот страшный чёрный ящик, которым она казалась в первых анонсирующих роликах от Microsoft. Более того, у меня Xbox Series X прекрасно поместилась на той же этажерке для телевизора, на которой раньше стояла PlayStation, — правда, только в горизонтальном положении.

Дизайн консоли говорит о том, что она должна стоять вертикально, однако у такого решения есть свои практические минусы. Главный из них связан даже не с габаритами Xbox Series X, а с расположением вентиляционной решётки на верхней крышке. Вся пыль, грязь и многочисленные кошачьи волосы (хозяева котов-шотландцев должны понимать масштаб проблемы) моментально проникают в отверстия решётки и оседают внутри консоли. Поэтому, во избежание скорых поломок, я «завалил» свою Series X на бок и стал использовать только в таком виде — благо для горизонтального размещения у неё имеется дополнительный набор компактных прорезиненных ножек.

Несмотря на простоватый «прямоугольный дизайн», консоль смотрится стильно, сдержанно и не пугает экспериментальными цветовыми решениями. В современную квартиру она вписывается на ура, а гости, не знакомые с игровой техникой, скорее всего, вообще не поймут, что это за прибор. Примерно то же самое можно сказать и о фирменном геймпаде (который, к слову, не так уж и сильно отличается от контроллера Xbox One): он чёрный, стильный и неплохо вписывается в визуальную концепцию новой консоли. Отдельно радует наличие специальной поверхности на его корпусе и «курках» — для лучшего сцепления с руками геймера.

Теперь о комплектации. Помимо самой «коробки», в комплекте с ней идут: кабель питания, HDMI-провод, геймпад и две батарейки для него. В дальнейшем контроллер можно будет заряжать от консоли при помощи провода USB Type-C, однако его в стандартный комплект не положили. Неприятно, но не критично. Мне в этой ситуации помог зарядник от смартфона Huawei Honor. Если у вас не найдётся его дома, то придётся докупить — благо, что он редко стоит больше 200 рублей.

Приятно порадовал и тот факт, что в комплекте с консолью нет толстой инструкции на разных языках. Вместо этого тоненькая картонная брошюрка с призывом к действию — «скачайте на телефон официальное приложениеXbox». В дальнейшем при помощи смартфона нужно будет полностью настроить консоль (происходит это автоматически и практически без вашего участия), подключить её к Wi-Fi и дистанционно управлять различными функциями. Например, с телефона можно отдавать команды об установке игр — чтобы лишний раз не подкатывать стул к телевизору и не брать в руки геймпад. При желании смартфон может также стать дополнительным монитором для Xbox Series X и использоваться для удалённой игры: например, из другой комнаты, когда телевизор кем-то занят.

Соответственно, к моменту первого полноценного запуска консоль уже будет синхронизирована с приложением (и с вашим аккаунтом Xbox) и готова к игре. Стоит отметить, что для обзора Microsoft предоставила мне годовую подписку на сервис Game Pass и доступ к двум актуальным новинкам: Assassin’s Creed Valhalla и DIRT 5. О последних я чуть позже расскажу в отдельных рецензиях, а вот Game Pass хочется уделить особое внимание.

Библиотека сервиса оказалась невероятно богатой, что меня, как человека ранее незнакомого с ним, приятно удивило. Таким образом, прямо в день релиза консоли можно оплатить подписку за 600−800 рублей и получить доступ к более сотни достойных игр: как новинок, так и «старичков». Причем, помимо многочисленных проектов серии Halo и Gears of War, в сервисе можно найти почти все хиты с Xbox 360.

Именно так моей первой игрой на консоли нового поколения стала Fable 2, в которую я мечтал поиграть с момента её релиза в 2008 году. Правда, функция обратной совместимости несколько раз давала сбой и полноценно запустить проект получилось только с шестого-седьмого раза — с чем связана эта ошибка и будет ли она исправлена в ближайшее время, пока непонятно.

Компьютерная игра «Fable 2»

Однако после запуска с другими проблемами я не столкнулся: игра отлично работает и моментально загружает уровни. Похожим образом можно будет провести время и в других культовых проектах — например, в первой части Mass Effect и пройти её с геймпада на большом экране (если уже нет сил дожидаться ремастера трилогии). Правда, устаревшая графика и больные глаза от общей «замыленности» происходящего тоже прилагаются.

Из современных проектов первым делом я решил «свести счёты» с Destiny 2. Дело в том, что я забросил эту игру около года назад из-за невыносимо долгих загрузок на PS4. Без преувеличения, на полный запуск (от нажатия кнопки «включить» до прогрузки персонажа и всего его снаряжения) уходило около шести-семи минут, что по меркам современных игр казалось вечностью. На Xbox Series X эта проблема ликвидирована: Destiny 2 запустилась всего за минуту (56−57 секунд), и это при условии, что часть нагрузки легла на мой слабый Wi-Fi-роутер. Вероятно, к выходу дополнения «За гранью света» я снова вернусь в этот научно-фантастический мир и впервые наслажусь всеми его особенностями без лишних задержек.

Другие проекты также приятно удивили скоростью запуска. За время тестирования я успел опробовать «Ведьмак 3: Дикая охота», Fortnite, Resident Evil 7, The Outer Worlds, SoulCalibur VI и пару будущих новинок (о них пока нельзя говорить подробнее). Результат везде примерно одинаковый: полный запуск (до того момента, когда ты непосредственно начинаешь играть) редко занимает больше 30 секунд, а переключение между уровнями и локациями почти всегда происходит без дополнительных экранов загрузки.

Стоит также отметить, что консоль запоминает сохранённый тобою прогресс на момент выключения питания (функция Quick Resume). То есть если вы играли в Assassin’s Creed Valhalla и выключили Xbox Series X прямо посреди миссии, то именно эта миссия и запустится при следующем включении консоли. Без необходимости отдельно выбирать нужную игру, сохранение и ждать, пока всё это загрузится. При помощи этой функции появилась и «мультизадачность» — теперь вы можете одновременно запустить пять-шесть игр и спокойно переключаться между ними, не теряя текущий прогресс. Пригодиться это может в ситуациях, когда нужно быстро отвлечься от одиночной сюжетной игры и «ворваться» в онлайн-шутер с друзьями.

Теперь о минусах — консоль невероятно сильно нагревается. При запуске современных проектов жар настолько сильный, что даже лёгким прикосновением к корпусу можно обжечь руку. Без шуток, если на небольшом отдалении от вентиляционной решётки поставить тарелку с едой, то она прогреется без необходимости пользоваться микроволновкой. Однако этот недостаток с лихвой компенсируют издаваемые консолью звуки — их просто нет. Услышать лёгкое гудение можно только прислонив ухо к корпусу, но, опять же, так вы рискуете оставить ожог.

Не слишком порадовал и материал, из которого сделан корпус консоли. Он плотный и приятный на ощупь, но на нём моментально остаются любые следы взаимодействия. Малейшее прикосновение — готовьтесь стирать жирный отпечаток. Для меня это не столь значимый минус, но ценителям эстетической составляющей придётся запастись влажными салфетками и регулярно чистить стенки Xbox Series X.

Ну и, пожалуй, последняя претензия — это отсутствие того самого ощущения «наступившего будущего». От консоли нового поколения автоматически ждёшь каких-то радикальных нововведений и взрывающих мозг особенностей. Но на деле же это просто более симпатичная, более продвинутая и намного более мощная версия Xbox One. В этом нет совершенно ничего плохого, но ранние рекламные кампании от разработчиков настраивали на более резкую смену технологий.

Если вы любите консольный гейминг и рассматриваете Xbox Series X как альтернативу игровому PC — смело покупайте её и наслаждайтесь всеми особенностями: замечательной графикой, производительностью, обратной совместимостью и, что самое важное, невероятным быстродействием. Полноценно сравнить её с PlayStation 5 можно будет только после официального релиза обеих приставок, однако Microsoft совершенно предоставила геймерам потенциального победителя в этих консольных войнах. Твой ход, Sony.