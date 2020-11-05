Не успел глава государства напомнить «Сберу», что превращение банка в экосистему не отменяет по сути общих правил его работы прежде всего как банковского института, как практически тут же появилась информация о том, что «бык, прикинувшись Юпитером», намерен купить несколько электронных СМИ. Из прямой речи Владимира Путина, произнесенной на инвестфоруме «Россия зовет!», буквально следует: «Требования к «Сберу» как к банковскому институту не отменяются». То есть любая экосистема, создаваемая или созданная на базе банка, — есть банковская система, что, в принципе, понятно любому здравомыслящему человеку, но непонятно Грефу. Хотя, конечно же, удобнее всего — лишь сделать вид, что непонятно, и продолжать гнуть свою линию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

Так вот, не успел Владимир Путин сделать посыл Герману Грефу, как банк снова и в очередной раз решил подобрать плохо лежащий и, вероятно, никому не нужный актив. Точнее, не совсем верно утверждать, что — никому не нужный. Так как у актива есть конкретный хозяин, и этот хозяин — сам «Сбер», прямо или косвенно.

Речь идет о двух СМИ, Lenta.ru и Gazeta.ru, входящих в группу Rambler, владельцем которой не так давно на все 100% и стал являться Сбер — на страницах издания РБК сообщается, что банк обратился в администрацию президента для обсуждения вариантов по покупке этих СМИ. О письме Сбербанка в Кремль изданию рассказали два федеральных чиновника, но, по правде говоря, возникает впечатление, что некто хотел обратить внимание на ряд фактов прошедшей в рамках покупки банком Rambler сделки еще раз. Сам результат ее свершения вызывает вопросы не только к «Сберу», но и к соответствующим уполномоченным органам, которые должны были указать на возможные нарушения, предотвратив их. Речь идет о том, что, согласно ст. 19.1 закона «О СМИ», с 2016 года запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть более 20% в компании — учредителе любого российского СМИ. В акционерном капитале Сбербанка 43,5% по состоянию на 31 августа 2020 года принадлежит юрлицам — нерезидентам России. При этом РБК черным по белому указывает, что и раньше Сбербанк не мог контролировать входящие в Rambler СМИ. В случае, когда банку уже принадлежали 55% группы, косвенная доля иностранного участия в интернет-изданиях составляла бы почти 24%. При полной консолидации эта косвенная доля в СМИ возросла бы до 43,5%.

Nikolay Zverkov Александр Мамут

Напомним, информацию, подтверждающую полную консолидацию путем выкупа у бизнесмена Александра Мамута 45%-ной доли в Rambler Group, группа «Сбер» размещала 29 октября. После чего эксперты принялись рассуждать, повлияет ли сделка на редакционную политику медиа Rambler Group. А на этот раз эксперты РБК высказали свои точки зрения, предполагая возможные схемы свершения сделки по покупке «Сбером» СМИ, входящих в Rambler Group, думая, что для «Сбера» сделают исключение и пойдут навстречу, в том числе — путем внесения необходимых для сделки изменений в законы. Между тем налицо факт того, что «Сбер» не мог — не имел права войти в сделку с существующей ныне структурой, скажем так, капитала Rambler Group в указанных СМИ. В связи с чем возникает вопрос о самих нарушениях, допущенных при сделке, как и в принципе — к самой сделке. А потому вести речь еще и покупке «Сбером» СМИ, входящих в Rambler Group, — это значит поощрять как минимум косвенный вывод средств из банка. Зачем «Сберу» СМИ — вполне понятно, как и понятно, зачем доступ к СМИ России иностранным акционерам банка. Еще до доведения «Сбером» до 100% своей доли в группе Rambler, например, по новостному фону Lenta.ru, чувствовался почерк «Сбера», точнее его руководителя — Германа Грефа. Слишком уж увлекается данное СМИ мнением Грефа. Отчего еще тогда, до того как, казалось, «Сбер» не мог еще влиять на информполитику этого медиаисточника, возникало впечатление, что всё-таки влияет и достаточно сильно. Можно только догадываться, насколько возрастет мощь этого влияния. Думается, самыми актуальными в информповестке данных СМИ будут вопросы, касающиеся образования маленьких россиян, мол, «ученье — тьма, неученье — свет», а бездумное потребление — вечный спутник «света».