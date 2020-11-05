На выборах в США полный подсчет никогда не завершается в ночь выборов. Средства массовой информации обычно «проектируют» состояние победы, уверены, что один из кандидатов имеет неоспоримое преимущество. Это не окончательный результат, но он почти всегда оказывался правильным, когда подсчитывается полный баланс голосов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Правда, эти выборы — особенные. В 2020 году уже большинство американских избирателей голосуют досрочно по почте или лично. По данным US Elections Project, 68% проголосовавших (94 миллиона из 139) предпочло воздержаться от посещения многолюдных избирательных участков. На прошлых выборах таких было в два раза меньше. Вот уж действительно: если бы ковид-болячки не существовало, ее следовало бы придумать!

Поэтому все «прогнозы среды» по публикуемым СМИ данным — это не более чем ума невинные забавы экспертной и околоэкспертной среды. The New York Times привела сроки подсчета голосов в различных штатах США, показывающие, что большинство штатов планирует обнародовать результаты выборов «к полудню среды», но ведь скорость каравана определяется ходом самого медлительного верблюда. Но Калифорния, например, сообщила, что «предварительные бюллетени будут подсчитаны в течение следующих дней и недель».

Yimg.com Президентские выборы в США

Но с Калифорнией все более или менее понятно — это традиционно «синий», республиканский штат. Но и в тех двух штатах, где сейчас решается судьба вашингтонского престола, Мичигане и Пенсильвании, сообщили, что «полный официальный подсчет может занять несколько дней».

На конец среды результаты официальные результаты Трампа и Байдена идут почти ровно: у Байдена больше выборщиков (238 на 213), но у Трампа «в запасе» еще недосчитанные Северная Каролина, Мичиган и Джорджия. Хотя перспективы у Байдена лучше. Прежде всего потому, что начинают считать почтовое голосование. А это прежде всего те, кто по причине «ковидного испуга» не пришел на участки. И таких среди сторонников Байдена намного больше. Та же NYT определила, что 51% американцев считают, что важнее всего «сдержать коронавирус сейчас, даже если это вредит экономике». И среди них 80% — это симпатики Байдена. Именно они и голосовали по почте.

Но, с другой стороны, уже начинается волна судов, связанных с фальсификациями на выборах. Подсчет еще не закончен, а Федеральный окружной суд округа Колумбия уже постановил провести расследование в связи с 300 тысячами неучтенных бюллетеней. И подобные сообщения (из Детройта, Вирджинии, Невады, Висконсина, Мичигана и т. д.) идут уже потоком.

Так что не суетитесь, господа аналитики, чтобы не попасть в «словенскую позу»: премьер Словении Янез Янша поздравил кандидата в президенты США Трампа с победой задолго до окончания подсчета голосов.

Дональд Трамп

Используемые вами цифры вполне могут вскоре стать, как говаривает украинский президент Владимир Зеленский, «ничтожными», а в отношении будущего США явно наступает время если не конспирологов, то прагматиков. С вопросом: какие программы действий могут быть предложены противоборствующими сторонами американской гонки? Ведь пока ясно одно — уступать победу никто не собирается.

Основную республиканскую программу стоило бы назвать «судебно-правовой». В среду в полтретьего ночи Трамп провел пресс-конференцию в Восточном зале Белого дома, где заявил о своей победе. Он собирается обратиться в Верховный суд и потребовать «прекращения голосования», то есть остановки подсчета результатов «голосования по почте».

В этой речи наиболее многозначительная часть — это именно обращение в Верховный суд США. В состав которого буквально накануне выборов Трамп ввел свою сторонницу Эми Баррет, доведя там соотношение сил республиканцев и демократов до 6:3 в пользу первых. Точнее — 5,5:3,5, поскольку председатель Джон Робертс занимает скорее дипломатически-половинчатую позицию. То есть Трамп может рассчитывать на «понимание» судей.

А Верховный суд имеет право решать судьбу итогов президентских выборов. Прецедент есть. В 2000 году Верховный суд, в решении «Буш против Гора», остановил пересчет голосов во Флориде, что принесло Джорджу Бушу — младшему победу в этом штате (в 537 голосов) и президентское кресло.

Eric Draper Президент Джордж Буш встречается с Элом Гором и другими лауреатами Нобелевской премии 2007

Кроме того, судебно-правовая программа не может не включать в себя длинный шлейф судебных разбирательств в отношении фальсификаций в процессе выборов.

Демократы, похоже, склоняются к «конституционно-поправочной» программе. Конституция США (статья 2, раздел 1, пункт 3) вкупе с 12-й поправкой 1804 года предусматривает Contingent election (непредвиденные выборы) — когда выборы президента производятся палатой представителей Конгресса, а вице-президента — Сенатом США. Это в случае, если ни один из кандидатов не выиграет абсолютного большинства в коллегии выборщиков.

Тогда, в соответствии с Presidential Succession Act («Закон о президентском наследовании» от 1947 года), спикер палаты представителей становится исполняющим обязанности президента до тех пор, пока либо палата не выберет президента, либо Сенат не выберет вице-президента.

По сути, такой проект приводит к власти спикера нижней палаты Конгресса. Сейчас это Нэнси Пелоси, яростный враг Трампа. 20-я поправка к Конституции, правда, добавила, что в случае непредвиденных выборов президента выбирает новый состав Конгресса, выборы которого происходят одновременно с президентскими.

Но нынешние выборы новой нижней палаты вряд ли изменят там расстановку сил. В составе нынешней палаты представителей 232 демократа и 197 республиканцев, а для большинства необходимо 218 мандатов. По подсчитанным итогам 3 ноября у демократов 199, у республиканцев — 185 мест, и не подсчитаны мандаты преимущественно демократических штатов.

Executive Office of the President of the United States Палата представителей Конгресса США

То есть, если довести ситуацию до кондиций Contingent election, то «демократы нового созыва» смогут избрать президента из своей среды. Прецедентов подобного рода избрания в истории Соединенных Штатов пока еще не было, но все начинается с первого раза.

Но пока будет идти конкуренция проектов, в спор может вмешаться третий проект, так хорошо знакомый у нас, в Евразии — «улица». Да и Штаты, после BLM, ее знают не понаслышке. Но это отдельная тема.