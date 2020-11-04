Это не просто совпадение, что я прибыл в Израиль именно в это время, в таких сложных обстоятельствах, которые надвигаются на всех нас. Готовясь к своему первому официальному визиту в Израиль в качестве премьер-министра Румынии, я обнаружил, что между Румынией и Израилем есть много общего на всех уровнях.

Gov.ro Премьер-министр Румынии Людовик Орбан

Эта общая почва проистекает иногда из неожиданных углов. Например, национальный гимн Израиля «Хатиква» был адаптирован в 1888 году композитором Самуэлем Коэном из румынской народной песни.

Один из самых прочных мостов между нашими странами лежит в наследии наших глубоко укоренившихся соответствующих общин, которые продолжают иметь мощные связи. Мы в долгу перед общиной израильтян румынского происхождения за широкое признание Румынии в израильском обществе. Точно так же небольшая, но энергичная еврейская община Румынии постоянно напоминает нам об этой особой связи с Израилем.

Мемориал жертвам Холокоста в Румынии 1940-1944 годов. Бухарест

Та же еврейская община является одним из катализаторов того, что Румыния смирилась со своей собственной темной историей Холокоста посредством законодательных и институциональных изменений: в 2005 году мы создали правительственное учреждение — Институт Эли Визеля, которому поручено заниматься памятью о Холокосте, образованием и исследованиями, а также борьбой с антисемитизмом. В 2016 году, находясь у руля Международного альянса памяти жертв Холокоста, Румыния выступила посредником в принятии первого рабочего определения антисемитизма в Бухаресте, которое теперь является эталоном в этой области. В прошлом году был принят закон о создании Национального музея румынского еврейства и Холокоста в Румынии. Мы намерены в предстоящий период завершить разработку национальной стратегии по предотвращению и борьбе с антисемитизмом, ксенофобией, радикализацией и разжиганием ненависти. Все эти действия соответствуют рекомендациям доклада международной комиссии по Холокосту в Румынии за 2004 год, председателем которой является лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель.

Именно поэтому Румыния решительно выступает против переписывания истории в качестве пропагандистского инструмента для обслуживания сегодняшних политических программ, смещения внимания и дискурса и в конечном счете уклонения от ответственности. В то время как отрицание Холокоста и исторический ревизионизм всё еще затрагивают некоторые европейские страны, Румыния признала свою историю и извлеченные уроки, стремясь никогда больше не повторять преступления, которые нанесли непоправимый ущерб нашему человечеству.

Румыния и Израиль разделяют деликатные и порой сложные геополитические проблемы.

В соответствии со своей долгосрочной сбалансированной позицией по ближневосточному мирному процессу Румыния приветствовала недавний дипломатический прорыв и важную работу, проделанную США в содействии нормализации дипломатических отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и, совсем недавно, Суданом.

Gov.ro Совместные заявления для прессы премьер-министра Людовика Орбана и его израильского коллеги Биньямина Нетаньяху

Румыния, как и всегда, готова протянуть руку помощи в достижении мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Позвольте мне напомнить, что в очень напряженном контексте именно Румыния продолжала работать над созданием «мостов» на Ближнем Востоке. Исторический визит президента Египта Анвара Садата в Иерусалим в 1977 году был частично организован через румынские каналы связи. Точно так же в 1967 году Румыния упорно отказывалась подписать московскую декларацию от 9 июня, осуждающую Израиль как агрессора, и не присоединилась ко всем другим коммунистическим государствам в разрыве дипломатических отношений с Израилем. В настоящее время Румыния продолжает полностью поддерживать все усилия, направленные на возобновление прямых переговоров по урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с формулой двух государств и в соответствии с международным правом.

Сегодня наше двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр — от экономической, технической и сельскохозяйственной сфер до молодежной, спортивной и культурной. Проведение совместных исследований и стимулирование инноваций, в том числе в рамках программы Horizon Europe EU, а также сотрудничество в энергетической сфере являются областями взаимного интереса и экспертизы. Мы с нетерпением ожидаем следующей встречи правительства с правительством, которая должна состояться в первой половине 2021 года в Бухаресте. Недавно созданная рабочая группа по стимулированию наших экономических отношений при координации наших двух внешнеполитических ведомств будет в значительной степени способствовать реализации совместных проектов в таких областях, как управление водными ресурсами, здравоохранение, новые технологии и искусственный интеллект.

И Румыния, и Израиль уделяют пристальное внимание предотвращению терроризма и борьбе с ним. Ужасные террористические акты, недавно совершенные во Франции, показывают нам, что устранение глубинных корней агрессии является нашей ежедневной обязанностью во внутренних и внешних делах, если мы хотим сохранить демократические ценности, которые представляют нашу самобытность. Ненавистнические высказывания и подстрекательство к ненависти неприемлемы во всех обществах.

Gov.ro Встреча премьер-министра Румынии Людовика Орбана с Министр обороны Израиля Бенджамином Ганцем

Во времена кризиса руководство должно иметь мужество принимать необходимые решения. Демократия прочна только тогда, когда она основана на фундаментальных правах и верховенстве закона. Эти принципы гарантируют, что, когда ценности находятся под напряжением, у общества есть ресурсы, чтобы выкарабкаться.

Во времена кризиса мы ищем модели для отстаивания мира. 25 лет назад бывший премьер-министр Израиля Ицхак Рабин пал жертвой темных экстремистских сил, заплатив своей жизнью за свое видение и мужество. Сегодня мы чтим его память и помним о его наследии.

Я с оптимизмом смотрю на будущее Румынии и Израиля и уверен, что наше партнерство стратегического характера будет становиться всё крепче и крепче.