



Сайт президента Белоруссии Анте Йозич и Александр Лукашенко

Белорусские католики недовольны Ватиканом. Такой вывод можно сделать из реакции епископата и политизированных мирян, которых «шокировало» признание Святым престолом легитимности Александра Лукашенко, чье избрание президентом Белоруссии 9 августа оспаривается некоторыми силами как в самой стране, так и за ее пределами.

Признание со стороны Ватикана заключается в том, что новый апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, прибывший в Минск 11 октября, вчера, 3 ноября, вручил верительные грамоты Лукашенко. «Особые отношения связывают Белоруссию и Ватикан, — заявил на церемонии президент. — На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей». Лукашенко подчеркнул, что особое место в двусторонней повестке занимают вопросы межконфессионального мира: «Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль Католической церкви в белорусском обществе». Он подтвердил заинтересованность Минска в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом. В ответ нунций еще раз подтвердил курс Ватикана на «укрепление наших отношений». Йозич сказал о своей настроенности на «диалог и решение вопросов, которые еще остаются открытыми, на благо народа этой страны. Не только Католической церкви, а всех».

Кафедральный Собор Святого Франциска Ксаверия. Гродно

Разочарование политизированной части белорусских католиков, к которым примыкают близкие им по духу такие же политизированные православные, вызвало не только признание Святым престолом «нелегитимного диктатора», но и то, в каком контексте оно произошло. Дело в том, что накануне Лукашенко встретился с главой Белорусского экзархата Московского патриархата митрополитом Вениамином. Он напомнил о ситуации с главой Конференции католического епископата Белоруссии архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Также президент поднял тему подготовки священнослужителей. «Православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях, — сказал Лукашенко. — И я папе Римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Белоруссии? Это ненормально». В ответ Минск собирается «более интенсивно готовить своих католических священнослужителей».

На фоне этих слов общение нунция с президентом выглядело принятием действий Лукашенко в отношении Кондрусевича и «польского фактора». Замещающий прелата генеральный викарий Минско-Могилевской епархии епископ Юрий Кособуцкий выступил с «личным мнением», которое опубликовал портал Catholic.by. «Дело иностранных священников, которые служат в Белоруссии (и очень хорошо это делают, полюбив нашу страну и наш народ), было всегда темой шантажа и давления на Церковь. Ничего удивительного, что прозвучало в очередной раз, — сообщил епископ. — Много вопросов я получаю о вручении грамот апостольским нунцием. Если говорить коротко, то всё делается согласно дипломатическому протоколу. Белоруссия и Ватикан имеют дипломатические отношения». Но вопрос не просто в «дипломатии». Признание белорусского президента Святым престолом — это акт международного порядка, учитывая статус Ватикана как руководящего центра около 1,3 миллиарда католиков по всему миру. И болезненный щелчок по носу Варшавы, активно задействованной в протестах против Лукашенко. Нелегитимными становятся различные структуры белорусской оппозиции за границей, к созданию и работе которых причастны польские власти.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская

Помимо того, Ватикан не выступает против наращивания диалога Минска и Москвы (в отличие от ЕС и США), рассматривая Белоруссию в качестве моста между Россией и Западом. Дипломатия Святого престола в этом отношении вела и ведет себя корректно, предпочитая договариваться, а не свергать и давить на местные власти. Ожесточение части белорусских верующих против Лукашенко вполне понятно. Но это их политическое решение, в то время как Церковь играет по другим правилам. Эту сложную проблему придется сейчас решать новому апостольскому нунцию в Белоруссии. Накануне своего прибытия в страну архиепископ Йозич в интервью хорватскому католическому порталу IKA-Zagreb отметил, что «одной из основных задач нунция является назначение новых епископов, после выхода на пенсию епископов, достигших 75-летнего возраста, нунциатура инициирует процедуру назначения новых». Тогда это выглядело как прямой намек на судьбу Кондрусевича, которому 75 лет исполняется в январе 2021 года.

Но если руководство Католической церкви в Белоруссии продолжит и дальше выражать недовольство общением монсеньора с Минском, это может привести к тому, что таких замен потребуется гораздо больше.