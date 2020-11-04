



Иван Шилов ИА REGNUM

История вопроса началась 27 октября, когда Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КСУ расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования. Реакцию политикума на демарш КСУ можно было определить как «конституционный шок».

28 октября НАПК, во исполнение решения КСУ, закрыл реестр электронных деклараций, однако затем открыл его по требованию кабинета министров. «Шок» принял форму «институционного противостояния». 29 октября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект «Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), где решение КСУ определено как «не имеющее правовых последствий» («ничтожное»), а в отношении КСУ была определена процедура отбора нового состава. Кризис перешел в стадию прямого противостояния «гарантов Конституции» — президента и Конституционного суда.

29 октября глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота. В течение выходных стороны обменивались уколами и страшными прогнозами, вплоть до обнаружения очередного «русского следа» и перспектив «кровопролития и кровавого хаоса» (Зеленский), и все напрягались в ожидании 3 ноября, ближайшего сессионного дня Верховной рады.

Ccu.gov.ua Александр Тупицкий

И всё… На парламентском заседании проект закона №4288 не был даже включен в «повестку дня». Максимум, что произошло, депутат Александр Бакумов озвучил заявление политических фракций и групп по решению Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года. В заявлении депутаты призывают КСУ «принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курса». И в этой связи призывают судей КСУ, поддержавших решение от 27 октября, «сложить с себя полномочия судьи Конституционного суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно!».

Но «призвать» не означает «навязать». Трудно себе даже представить, что 11 судей Конституционного суда добровольно скинут мантии и уйдут под перспективу судебного преследования. Тем более чувствуя за собой могучую поддержку Венецианской комиссии, которая в клочки разнесла идею разгона КСУ: «Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей» (Джани Букиккио, председатель Комиссии). Не менее авторитетная Группа государств против коррупции (GRECO) присоединилась к венецианскому мнению.

Council.gov.ru Джани Букиккио

Итак, «конституционный шок» от 27 октября превратился в полноценный конституционный клинч. Остается задаться вопросом: кто рефери, который в состоянии развести драчунов по углам ринга? К настоящему времени понятно только одно — это не Зеленский, который является (или которого сделали?) одним из участников «клинча». Это не парламент, в котором есть опасения за свое будущее, но нет единой позиции. Оппозиция на удивление дружной шеренгой, и правая, и левая, выступает против принятия закона о роспуске КСУ, а самостоятельно президентская фракция «Слуги народа» не в состоянии мобилизоваться на подписание вышеупомянутого «заявления». Но и президенту отступать особо некуда — позади откровенно замаячила перспектива импичмента.

Посредником не может быть и Европа, мнения которой разделились на «правовое» (Венецианская комиссия и GRECO) и политическое (Европарламент, поддерживающий шаги Зеленского). Да и не до того Европе сейчас, там исламисты уже режут головы (Париж) и врываются в синагоги (Вена). Остается Вашингтон.

Против решения Конституционного суда (мерзкого по сути, но профессионального по содержанию) дружно взвыла та часть украинского политического класса, которая у нас уже привычно называется «соросятами» и связывается с Демократической партией США. И если по результатам президентских выборов в США демократическое седалище уютно устроится в кресле Овального кабинета, то вряд ли можно сомневаться — в этом случае КСУ будет сразу отправлен в отставку, как бы ни протестовала Венецианская комиссия и иже с ней.

Если же переизберется республиканец Дональд Трамп, то тогда можно быть практически уверенным: полностью переформатируется то, что на Украине называют «антикоррупционными органами» (базы данных компромата на политическую элиту) и нивелируется политическое значение «антикоррупционных активистов).

Whitehouse.gov Дональд Трамп

Забавно, но кто бы ни победил в Вашингтоне, республиканец или демократ, перспектива очень быстрого «переформатирования» может ожидать украинский парламент и президентский кабинет. Зеленский, его кабинеты и моноблоки — это не потеря для Трампа, а, скорее, легкий ланч. На который он сможет пригласить реальных союзников американских республиканцев, уже доказавших свою полезность. У демократов же на Украине существуют свои фавориты, положившие страну под внешнее управление. И эти фавориты — совсем не «Слуги народа».

Остается только напомнить, что и в Америке всё не слава Богу. Выборы обещают быть бурные и с последствиями. Судя по заявлениям республиканцев и демократов, победу соперника они признавать не намерены. «Красные» укрепляют свои позиции в Верховном суде, «синие», похоже, подготовили план затягивания подсчета голосов вплоть до времени, когда власть можно будет в законном порядке передать спикеру Палаты представителей Конгресса США демократу Нэнси Пелоси.

Весь остальной мир в это время подождет. На Украине кризис и может пролиться кровь? А где это?