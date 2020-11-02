Коронавирус стал настоящим испытанием для пожилых москвичей. Мало того, что они чаще других переносят COVID-19 в тяжёлой форме, так ещё им грозит осложнение других болезней, поскольку медучреждения города переполнены или перепрофилированны. В тех же случаях, когда пенсионерам, минуя все трудности, удаётся записаться на приём ко врачу, их ждёт неприятное открытие. Оказывается, посещение поликлиник и больниц не всегда может быть основанием для разблокировки социальных карт.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, подобная проблема оказалась достаточно распространённым явлением в переживающей новый рост заболеваемости COVID-19 Москве. Об этом свидетельствуют возмущенные отзывы жителей столицы в социальных сетях и цифровых платформах. Более того, разблокировку карт не производят даже зарегистрированным на прием к врачу гражданам, перенёсшим операцию, о чем корреспонденту ИА REGNUM рассказал 72-летний житель столицы, столкнувшийся с такой вопиющей ситуацией на себе.

Ситуация, вероятно, усугубляется ещё и тем, что многие жители города были убеждены, что смогут воспользоваться социальными картами для неотложных поездок. Основанием этому послужило заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Напомним, социальные карты для пенсионеров были заблокированы 9 октября 2020 года. Эти меры городские власти обосновали заботой о категориях граждан, наиболее подверженных угрозе переболеть COVID-19 в тяжёлой форме. Мол, лишившись бесплатного проезда эти люди откажутся от перемещения по городу, снизив тем самым пассажиропоток, а вместе с ним и риск распространения коронавируса. Данное решение прописано в указе мэра Москвы от 6 октября 2020 г. № 97-УМ. Впоследствии указом мэра Москвы от 28 октября 2020 года № 103-УМ блокировка социальных карт москвичей была продлена до 29 ноября.

Как уже было сказано, это решение вызвало недовольство многих жителей столицы. Причём нарекания высказывали не только представители ограниченных в правах лиц. Ряд экспертов усомнился не только в эффективности, но и в правомерности предпринятых действий. Ведь вопросы, связанные с работой социальных карт, регулируются законом города Москвы, поэтому и корректировать эти правила можно лишь другим столичным законом или нормативно-правовым актом боле высокого статуса, но никак не указом главы города, заявляли специалисты в области права.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Не исключено, что с целью сгладить общественное недовольство 9 октября, в первый день ограничений, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём личном блоге запись относительно введённых мер. В ней градоначальник ещё раз объяснил, что ограничения были приняты с целью профилактики коронавирусной инфекции. Не обошел мэр города стороной и тему отмены льготного проезда на общественном транспорте, столь болезненную для пенсионеров. Собянин подчеркнул, что социальные карты будут разблокированы для посещения пожилыми москвичами медицинских учреждений.

«Справедливо задают вопрос, как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи? Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — написал мэр Москвы.

Данное заявление было опубликовано в блоге градоначальника 9 октября. В указе мэра Москвы от 6 октября 2020 г. № 97-УМ нет ни слова про временную разблокировку социальных карт для поездок к врачам или по другим целям. Таким образом, из слов Собянина следует, что нормы из указа № 97-УМ было решено скорректировать. Однако ни в этот день, ни днем ранее, ни на следующий день соответствующего приказа или поправок в уже действующие нормативно-правовые акты на официальном портале мэра и правительства Москвы опубликовано не было. Неужели мэр Москвы был голословен?

Чтобы проверить это, корреспондент ИА REGNUM позвонил на горячую линию департамента здравоохранения Москвы и для начала поинтересовался, могут ли пожилые люди разблокировать социальную карту для поездки ко врачу. Обратившийся ранее в редакцию ИА REGNUM пенсионер рассказал, что, со слов представителя городского депздрава, разблокировка возможна лишь в случае поездки в медучреждение на гемодиализ, а также для лечения хронического или онкологического заболевания. Однако в этот раз ответ оказался иным. Оператор горячей линии рассказал, что разблокировать социальную карту могут не только в перечисленных случаях. В то же время рассмотрение обращения о разблокировке занимает около трёх дней. Таким образом, при регистрации в больницу на следующий день социальную карту разблокировать попросту не успеют.

После этого корреспондент ИА REGNUM уточнил, каким именно нормативно-правовым актом регулируется разблокировка карт для поездки в больницы и поликлиники. Удивительно, но подозрения об отсутствии правового регулирования этого вопроса подтвердились. Посовещавшись с юристами, оператор горячей линии департамента здравоохранения города сообщил, что возможность разблокировки социальных карт для поездок в медицинские учреждения не подкреплена ни одним нормативным документом.

«При острой необходимости посещения врача, человек может воспользоваться данной функцией — разблокировать карточку в день записи ко врачу. Как такового нормативного акта нет», — сказал оператор.

Получается, что в Москве для отмены или корректировки того или иного правового акта достаточно записи в блоге? Или Россия из правового государства превратилась в феодальное, где в отдельных городах одно слово или запись высшего должностного лица ставится выше официальных документов? Особенно это удивительно наблюдать в городе, претендующем на роль одного из технологических центров планеты — с одной стороны здесь проводятся электронные выборы, а с другой стороны запись в блоге приобретает статус сродни нормативному акту…

Безусловно, инициатива городских властей о снятии блокировки с социальных карт для поездки в больницы и поликлиники оправдана и необходима. Но как реализовать её на практике, если порядок для этого нигде не прописан. Не с этим ли связаны многочисленные проблемы пожилых жителей столицы, пытающихся воспользоваться бесплатным проездом в медучреждения? И здесь возникает закономерный вопрос, почему такой актуальный для жителей города аспект нельзя оформить в правовой акт, чтобы решение о разблокировке социальной карты принималось на основании положений нормативного документа, а не исходя из позиции отдельного чиновника?