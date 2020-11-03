В Европе произошёл очередной террористический акт, на этот раз — в Вене.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Когда после убийства учителя случились новые теракты во Франции, мне подумалось, что они, со всей их особой жестокостью, связаны не столько с очередными карикатурами на пророка Мухаммеда, сколько с обострением в Нагорном Карабахе. Франция, как известно, поддержала право армянского народа безопасно жить на своей исторической родине. После этого на улицы ряда французских городов вышли турки с угрозами и в адрес местной армянской общины, и в адрес поддерживающих Армению французов. А потом произошли теракты.

Потом последовали убийства в Квебеке, и хотя о связи убийцы с террористическими организациями не сообщали, вспомнилось, что Канада поставляла Турции оптику для беспилотников и вскоре после начала с её участием боевых действий в Карабахе отказалась это делать. Сегодня ночью в Канаде сгорели ещё две церкви.

Но вернёмся к терактам в Вене. Австрия, напомню, вслед за Канадой отказалась помогать Турции и Азербайджану продолжать начатую ими на земле Нагорного Карабаха войну. Австрийцы продавали Анкаре двигатели для беспилотников и тоже прекратили эти поставки.

Пусть каждый сам решит, имеет или не имеет премьер-министр Армении Никол Пашинян основания называть Нагорный Карабах «антитеррористической передовой мировой гибридной войны». На мой взгляд, имеет (тем более что участие там на стороне Азербайджана наёмников из Сирии армянской стороной доказано), но произошедшее в Вене говорит о том, что дело гораздо серьёзнее. Охват — шире. Задачи — на многие и многие годы вперёд!

Минобороны Армении Бойцы армии обороны Арцаха

Канцлер Австрии в своём заявлении о терактах прав: речь идёт именно о конфликте между цивилизацией и варварством, а не о «конфликте цивилизаций», как поторопились прокомментировать его слова некоторые СМИ. С его позицией перекликается то, что написал в своих соболезнованиях австрийцам президент России. Справедливо назвав произошедшее в Вене терроризмом, Владимир Путин, напомню, выразил уверенность, что «силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий».

Думаю, однако, что не все с ним согласятся. Многие в Европе напуганы, многие там связывают наблюдаемое в последние годы осложнение ситуации с преступностью именно с настроениями в своих мусульманских общинах. Ситуация усугубляется, неприятие мигрантов в Европе растёт.

Чтобы повернуть эту тенденцию вспять, с одной стороны, власти европейских стран должны более жёстко реагировать на любые попытки мигрантов пренебрежительно относиться к местным традициям. Взаимное уважение начинается с уважения приехавших к хозяевам. Но для этого хозяин, конечно, должен вести себя именно как хозяин: не глупо раздражать карикатурами, а твёрдо стоять на своей традиции. Если же хозяина начинают пугать, как это случилось с итальянскими депутатами, выразившими в карабахском конфликте поддержку армянам, то надо так бить по рукам, чтобы больше неповадно было.

Теперь непосредственно о внешних акторах. Как известно, теракт в Вене получил осуждение со стороны турецкого МИД. Тем не менее многие эксперты придерживаются обоснованного, на мой взгляд, мнения, что настроения в мусульманских общинах в Европе — это не столько предмет заботы, сколько инструмент в руках нынешнего руководства Турции. Именно благодаря Анкаре в Турции и в контролируемых ею районах Сирии нашли прибежище многие бойцы и главари террористических группировок. Поддерживает ли эту позицию Эрдогана большинство населения Турции? Уверен, что нет. Лучшая часть турецких интеллектуалов точно не поддерживает!

Free Syrian Army Боевик Свободной сирийской армии (ССА)

Другой фактор, мешающий выправлению ситуации, состоит в том, что пока недопустимо слабо звучит голос осуждения парижского, венского, других подобных преступлений со стороны авторитетных в мусульманском мире деятелей, формальных и неформальных лидеров европейских мусульманских общин. Да и в России мусульмане по таким поводам высказываются противоречиво. Скажем, по поводу терактов во Франции одни посчитали, что в них виноват чуть ли не её президент Эммануэль Макрон, а другие справедливо указали, что объявлять войну из-за карикатур — это «противоестественно и противно жизни».

Но ведь объявляют! Вот сегодня депутат Государственной думы России Виталий Милонов сообщил, что в связи с его поддержкой Нагорного Карабаха ему в социальных сетях и мессенджерах от уроженцев Азербайджана поступают угрозы о расправе над его семьей. Это что вообще такое?

Одним словом, возвращаясь к Европе, скажу, что, пока в действиях властей европейских стран не будет больше жёсткости и одновременно мудрости по отношению к приверженцам ислама, ситуация там в принципиальном плане не поменяется. Скорее, будет деградировать. И само собой разумеется, на борьбу с варварством со стороны тех, кто называет себя приверженцами ислама, необходимо привлечь преобладающую часть самого мусульманского мира — так, чтобы они в этой борьбе действительно встали в полный рост.

Хорошо, что всё это происходит не у нас. Но вот УЖЕ не у нас или ЕЩЁ не у нас — это большой вопрос. Надо делать выводы!