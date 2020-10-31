Новый литературный проект Co-Creation, объединивший 11 авторов и искусственный интеллект (ИИ) для написания научной фантастики, стартовал в Китае. Рассказы на китайском языке, созданные в рамках проекта, будут публиковаться еженедельно в течение ноября и декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Лю Цисинь — автор научно-фантастической трилогии «Воспоминания о прошлом Земли»

Об этом Маша Борак (Masha Borak) пишет в своей статье «Искусственный интеллект помогает 11 авторам-фантастам каждую неделю писать новые рассказы», которую 2 ноября 2020 года опубликовал новостной веб-сайт Малайзии The Star.

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Проект был инициирован удостоенным литературных наград писателем-фантастом Стэнли Ченом и сотрудниками DeeCamp — учебным лагерем ИИ при Институте Искусственного интеллекта Sinovation Ventures. Чен ранее работал в Baidu и Google China, но теперь он сотрудничает с DeeCamp как партнёр со стороны своей компании Thema Mundi Productions.

Scifivan Писатель-фантаст Стэнли Чен

Целью совместного творчества является создание историй, которые коснутся среди прочего таких тем, как гендерное неравенство, защита окружающей среды и отношения между людьми и компьютерами.

По словам Чена, для создания своих историй авторы будут использовать алгоритм, который предварительно обучен на различных образцах текста, взятых из интернета. Но это потребует тонкой настройки, которая будет осуществляться путем «кормления» алгоритмов избранными произведениями научной фантастики.

Этот процесс позволяет ИИ научиться структурировать предложения и понимать отношения между разными персонажами. Таким образом, после того как автор запишет первое предложение, машина добавляет дополнительное предложение или абзац, продолжающий рассказ.

« Это открывает множество возможностей для писателей , — сказал Чен. — Это что-то вроде имитации работы человеческого мозга в тот момент, когда он создаёт определенное литературное произведение ».

Это не первый эксперимент Чена с литературой, созданной ИИ. Писатель уже опубликовал рассказ с абзацами, сочинёнными машиной.

Первый его «набег» ИИ на литературу начался в 2017 году, когда Чен обратился к техническому директору Sinovation Ventures Ван Юнгангу, который также является деканом Института ИИ, основанного его организацией. Чен хотел создать программу, которая могла бы писать в его стиле.

По словам Чена, первый алгоритм был простым и с открытым кодом. Алгоритм создал прозу, которая выглядела экспериментальной и авангардной, но ей не хватало последовательности и логики.

С тех пор технология через достижения в области обработки естественного языка методом НЛП (нейро-лингвистического программирования), помогающим в распознавании речи и понимании языка, показала значительный прогресс.

Например, в 2018 году Google представила своего кодировщика языка Transformers (BERT), в котором использовалась методика предварительного обучения с использованием НЛП, помогающая пользователям быстрее и лучше находить полезную информацию в поисковых системах.

Shawn Collins Google

Благодаря развитию технологий ИИ теперь может создавать более разнообразные стили письма, которые кажутся более логичными. Это побудило Чена пригласить других писателей-фантастов поэкспериментировать с ИИ и переосмыслить отношения между технологиями и людьми.

Многие из писателей, участвующих в совместном с ИИ творчестве, специализируются на научной фантастике, жанре, который считался нишевым в Китае, пока недавний успех книги Лю Цисиня «Проблема трех тел» не сделал жанр мейнстримом.

重庆出版社 Лю Цисинь «Проблема трех тел»

Чен также пригласил Сяо Бая, лауреата литературной премии Лу Синя, который наиболее известен благодаря роману «Французская концессия» в стиле нуар, действие которого происходит в Шанхае 1930-х годов.

« Я хотел бы узнать, что писатели, критики, а также читатели думают об этом эксперименте и как они относятся к работам, написанным ИИ, — как к серьезному повествованию или просто как к какой-то хитрой технологии », — сказал Чен.

Помимо Чена и Сяо, в список участников вошли и другие известные писатели. Цзя Лиюань, которая пишет под псевдонимом Фэй Дао, является лауреатом премии Nebula Award, которая присуждается за лучшие произведения научной фантастики и фэнтези. Писатели-фантасты Фэньсин Чэнцзи и Лин Чен также пополнили список.

Ван Юнганг заявил, что проект направлен на то, чтобы помочь исследовать границы между людьми и машинным интеллектом — каким образом писатели смогут использовать ИИ для создания новых воображаемых миров.

Технология, лежащая в основе этого процесса, также может иметь коммерческую ценность. Соответствующая программа ИИ была разработана на базе работы студентов колледжей, учащихся по программе DeeCamp AI 2020. Но основная модель была создана исследовательской группой из Института искусственного интеллекта Sinovation Ventures, возглавляемой экспертом по НЛП Сун Яном, доцентом Школы науки о данных Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне.

По словам Ван Юнганга, разработчики смогут использовать эту модель для создания различных продуктов и бизнес-моделей, которые сегодня даже сложно вообразить. Он сказал, что это может стать базовой технологией для следующего поколения поисковых систем и таргетированной рекламы. Но Ван Юнганг также ожидает, что разнообразие функций такого ИИ позволит использовать его в медицине, образовании и даже робототехнике, где он может быть применен для взаимодействия человека с компьютером.