Баку посетил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, как было официально заявлено, «для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе». Накануне он написал в Twitter, что в Баку намерен «вновь подтвердить нашу решительную поддержку Азербайджану и обмена мнениями по последней ситуации по Карабаху». Этот визит нельзя отнести к категории случайных или дежурных. Ранее в Женеве при посредничестве Минской группы ОБСЕ состоялись шестичасовые переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Их нельзя назвать прорывными, но это был шаг в сторону перехода от фазы военного противостояния к мирному переговорному процессу. Конфликтующие стороны согласились отказаться от намеренных ударов по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом, а также в течение недели передать представителям ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста список удерживаемых лиц с целью дальнейшего обмена. Правда, не были обозначены конкретные сроки начала перемирия, хотя было заявлено об оставлении в силе всех прежних договоренностей. Речь идет о так называемой московской инициативе, согласно которой перемирие должно было вступить в силу 10 октября, второй аналогичной парижской и, наконец, вашингтонской. Однако и после Женевы, о которой, кстати, Чавушоглу в Баку вообще не упоминал, боевые действия на карабахском фронте не были остановлены, и стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении. В этом смысле визит турецкого министра воспринимается еще и как символ, демонстрирующий, что без участия Анкары в переговорном процессе по урегулированию конфликта добиться прогресса только при посреднических усилиях МГ ОБСЕ невозможно.

Mfa.gov.tr Визит министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу в Азербайджан, 1 ноября 2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал Чавушоглу о том, что премьер Армении Никол Пашинян обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором содержится предложение о начале армяно-российских консультаций по оказанию Еревану помощи со стороны России. При этом Алиев совершенно верно определил, что такой шаг со стороны Москвы возможен только в случае, если Армения станет жертвой агрессии, а Баку на данном этапе не намерен воевать на армянской территории и «проводит военные операции только на признанных мировым сообществом своих землях». В то же время он выражает согласие заключить перемирие, конечно, на своих условиях, иначе Азербайджан «пойдет до конца». Однако такое перемирие может быть промежуточным, с чем не согласна Турция. В Анкаре полагают, что необходимо использовать «исторический момент». В противном случае» существующий коридор «благоприятных международных возможностей может вскоре исчезнуть».

Имеется в виду следующее. Из трех сопредседателей МГ ОБСЕ более или менее очевидна позиция России. Франция по сути выведена из «карабахского уравнения» из-за «исламистских терактов», в результате чего на всей территории республики объявлен высший уровень террористической угрозы. Не все однозначно с США, стоящих накануне сложных президентских выборов. «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент в РФ) со ссылкой на The New York Times сообщило, что Пашинян наряду с многочисленными звонками в Кремль обращался и к советнику президента США по вопросам национальной безопасности Роберту О’Брайену, который якобы обещал ему организовать телефонный разговор с Дональдом Трампом. Не получилось, хотя Госдеп провел в Вашингтоне переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении и обозначил заключение так называемого «третьего перемирия», которое не соблюдается. О’Брайен «поднял планку», бросив тезис о необходимости появления в зоне карабахского конфликта международного миротворческого корпуса, состоящего из представителей скандинавских стран. Но далее следуют только общие слова с призывами вернуться к мирным переговорам и т. д. Американские эксперты объясняют это «пониженным вниманием Вашингтона к этому конфликту», его «поглощенностью предвыборной борьбой и пандемией коронавируса», хотя в Конгресс была представлена резолюция с осуждением действий Азербайджана и Турции.

Whitehouse.gov Конгресс США

По их мнению, перевод конфликта в эпицентр большой политики возможен только «при исключительных обстоятельствах», смысл которых пока не ясен. Главные события развиваются в зоне, именуемой Нагорным Карабахом, где многое, если не все, решается на поле боя. При этом Азербайджан пытается выставлять себя в качестве выигрывающей стороны, но, по всем признакам, после более чем месячных ожесточенных боев и многочисленных потерь перспектива победы не просматривается. Есть только признаки перевода войны в затяжную фазу и превращение ее в позиционную даже при открытой политической и военной поддержке Турции. В Баку и в Анкаре явно недооценили армию Армении и силы обороны Нагорного Карабаха. Это срывает или затягивает попытки Турции вступить с Россией в прямые переговоры по типу тех, которые были в Сирии. То есть заставить Москву повлиять на Ереван. Или сделать все для того, чтобы Армения разочаровалась в политике России. При этом Анкара и Баку опасаются того, что Москва и Вашингтон окажутся «вместе в момент наступления критической фазы в конфликте при переходе его на другой уровень».

Вот почему Азербайджан и Турция будут добиваться любой ценой «окончательного» военного успеха. Вслед за Чавушоглу в Баку намерен прилететь глава министерства обороны Турции. И никто не знает, кто, когда и как обрисует перед конфликтующими сторонами «красные линии», чтобы остановить военный конфликт. Пока плодятся одни только бумажные заявления, проекты и резолюции. Хотя американский эксперт Майкл Кофман не исключает варианта признания США независимости Нагорного Карабаха как «средства остановить конфликт». Если события развернутся по такому сценарию, это станет политическим сюрпризом для Анкары и Баку. А для Москвы?