Танков «Алтай» нет в программе

Иван Шилов ИА REGNUM

Как передает TR724, турецкий оборонный проект «Отечественный и национальный танк» был отложен в связи с невозможностью приобретения двигателей в европейских странах. Несмотря на заявление главы оборонной промышленности Турции Исмаила Демира о том, что серийное производство танка «Алтай» начнется в середине 2021 года, боевая машина не была включена в список годовой производственной программы на 2021 год. По причине проблем с импортом двигателей из Германии, которые планировалось использовать при производстве «Алтаев», заявлялись различные даты начала серийного производства танка. Окончательная дата всё же пока не установлена.

Карантин возобновлен

Согласно газете Sözcü, в связи с экспоненциальным ростом числа случаев инфицирования коронавирусом, в некоторых турецких провинциях (Биледжик, Адыяман, Балыкэсир и Тунджели) было принято решение о введении карантина. Министерство здравоохранения Турции объявило, что пять миллионов доз вакцины от коронавируса, которые будут привезены из Китая, начнут применять в январе. Минздрав приступил к составлению списка тех, кому будет отдаваться приоритет при вакцинации — в первую очередь прививки сделают молодым и здоровым. Медицинские работники и полицейские также находятся в списке приоритетных кандидатов на вакцинацию. Чтобы избежать рисков, вакцинация не будет производиться гражданам старше 65 лет.

Призыв Греции, Южного Кипра и Израиля

Как следует из материала турецкой редакции Deutsche Welle, министры иностранных дел Греции, Кипра и Израиля, которые встретились в Афинах, заявили, что будут продолжать укреплять сотрудничество между своими странами в области торговли, энергетики и обороны в Восточном Средиземноморье. Подчеркнув, что трехстороннее партнерство открыто и для других стран региона, а состав группы может быть расширен, министры объявили своей целью повышение стабильности и безопасности в регионе. Глава МИД Греции Никос Дендиас сделал заявление после встречи со своими израильским и кипрским коллегами Габи Ашкенази и Никосом Христодулидисом, отметив следующее: «К сожалению, наша встреча прошла на фоне новых незаконных действий турецкой стороны».

(сс) Yπουργείο Εξωτερικών Глава МИД Греции Никос Дендиас

Турецкая лира падает

Как передает газета Dünya Ekonomi, неожиданное решение Центрального банка Турции касательно процентной ставки по доллару повлияло на то, что к концу недели курс иностранной валюты вновь побил исторический рекорд и достиг показателя 8,4 турецкой лир за доллар США, а курс евро достиг уровня 10 турецких лир. Как сообщается в Bloomberg и Financial Times, причина такого положения кроется во внешней политике Турции. Министр финансов Турции Берат Албайрак, говоривший ранее, что его не интересует доллар, заявил следующее: «Последние данные показывают, что наша экономика находится на пути к поддержанию своей тенденции к росту». Албайрак ответил на заданный ему вопрос относительно курса валют: «Для меня курс валют не имеет значения, я вообще туда не смотрю». Компания Bloomberg выделила пять причин, которые отрицательно влияют на рынок: низкие процентные ставки, отток иностранных инвесторов из Турции, угроза США применить санкции из-за ЗРК С-400, негативное влияние конфликтов в Восточном Средиземноморье и Нагорном Карабахе, а также пандемии коронавируса на экономику. Газета Financial Times утверждала, что события во внешней политике привели к тому, что курс доллара в Турции превысил отметку в 8 турецких лир. Издание также напомнило о словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что президенту Франции Макрону необходимо психиатрическое лечение.

Financial Times: «Напряжение всё ближе к точке кипения»

Газета Cumhuriyet со ссылкой на Financial Times опубликовала всесторонний анализ баланса сил на Ближнем Востоке. Отмечается, что напряжение между Эрдоганом и лидером Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом близко к точке кипения. Приводится комментарий: «Враждебные отношения между ОАЭ и Турцией получили новый виток развития». Корреспондент британского издания в Лондоне Эндрю Инглэнд, корреспондент в Анкаре Лаура Пител и корреспондент в Дубае Симеон Керр совместно подготовили масштабный аналитический материал под названием «Объединенные Арабские Эмираты против Турции: региональная враждебность способствовала противостоянию Мухаммеда бен Заида и Эрдогана». Как отмечает Financial Times, существуют аргументы в пользу того, что Эрдоган все-таки преследует цель создания колоний. Вместе с этим говорится: «Согласно убеждению в Абу-Даби, в то время как богатый Катар обеспечивает финансирование, Эрдоган стремится позиционировать себя как лидера суннитского мусульманского мира».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Белая Мечеть Шейха Заида Бин Султана Аль Нахьяна. Абу-Даби, ОАЭ

Первый случай в истории турецких армян

Как следует из газеты Hürriyet, депутата армянского происхождения Маркара Эсаяна от правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) проводили в последний путь в армянской церкви Девы Марии в стамбульском районе Кумкапы. Эрдоган с супругой посетили перед церемонией Константинопольский патриархат Армянской апостольской церкви, после чего прибыли в храм, где их встретил армянский патриарх Турции Саак Машалян. Вместе с президентом в церемонии принял участие спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Патриарх поблагодарил высокопоставленных лиц за их участие и сказал, что такого рода визит был первым за всю историю. Он подчеркнул: «Разделение с нами нашей боли в армянской церкви в эти самые нелегкие дни карабахского конфликта несет в себе важное послание».

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Эрдоган с супругой на похоронах Маркара Эсаяна

Нидерланды об Эрдогане

Согласно турецкой редакции BBC, напряженные отношения между Турцией и Францией распространились по всей Европе. Эрдоган призвал бойкотировать французские товары после «антиисламских террористических заявлений» Макрона. Также в Турции на лидера крайне правой нидерландской Партии свободы (PVV) Гирта Вилдерса было заведено дело и начато расследование в отношении карикатуры, оцененной как «террористическая». Нидерландский премьер-министр Марк Рютте счел требование Эрдогана о заведении уголовного дела в Нидерландах «неприемлемым». Министр иностранных дел Стефан Блок передал официальный ответ послу Турции в Гааге Шабану Дишли.

США о санкциях против Турции

Как говорится в сообщении «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент в РФ), заместитель советника госсекретаря США по политическим и военным вопросам Кларк Купер заявил, что американская сторона расценивает санкции против Турции, которые планируется применить в связи с приобретением Анкарой российских С-400, как окончательные. Купер отметил, что Вашингтон проинформировал Анкару о том, что «красная линия», которую не следует переходить, — это активация С-400. «Мы очень четко заявили, что испытания С-400 абсолютно недопустимы», — сказал дипломат и добавил, что попытки переубедить Анкару продолжаются.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Постыдный отчет подвергается цензуре

Согласно сообщению Shaber, отчет ЕС по Турции за 2020 год не был переведен на турецкий язык министерством иностранных дел Турции. В отчете указывалось, что правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) подвергла маргинализации некоторые организации по собственному произволу (особенно пострадало движение «Хизмет») и объявила «охоту» на оппозиционные группы, прибегнув даже к пыткам и похищениям людей. Отчет, подготавливаемый ЕС, ранее ежегодно переводился на турецкий язык. Депутат от оппозиционной Республиканской народной партии (НРП) Сибель Оздемир затронула этот вопрос и внесла в повестку дня Великого народного собрания Турции тот факт, что отчет в этом году впервые был опубликован только на английском языке. Оздемир отметила: «Это говорит о том, что имеется серьезный регресс и многие вопросы остаются вне досягаемости для наших граждан».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Скончался бывший премьер-министр Турции Месут Йылмаз. Он родился в 1947 году. В период с 1991 по 1999 год трижды в течение двух лет занимал пост премьер-министра страны, а также исполнял обязанности на различных министерских должностях. Йылмаз был председателем партии «Родина» на протяжении 11 лет.

Распространение пандемии коронавируса привело к спаду в туристическом секторе Турции. В июле, августе и сентябре выручка снизилась на 71,2 процента, т. е. до 4,4 миллиарда долларов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Кемере. Турция

The New York Times опубликовала сообщение касательно того, что Эрдоган, высокопоставленные американцы и лоббирующие организации продолжили попытки повлиять на судебный процесс относительно турецкого банка «Халкбанк», который рассматривается в суде Нью-Йорка. Газета упомянула о давлении и личных встречах с представителями судебных органов США, заявив о связи Эрдогана с Трампом.

27 человек были приговорены к тюремному заключению в рамках дела относительно остановки грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации Турции (MIT), которые использовались для доставки оружия в Сирию. Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар, который опубликовал сообщение о грузовиках турецкой разведки с оружием, был вынужден покинуть страну из-за давления, позже его имущество было конфисковано.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья турецкого города Измир в Эгейском море. Толчки ощущались в близлежащих городах, в том числе и в Стамбуле, и вызвали повреждение многих зданий.