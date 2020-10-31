Почему испытания гиперзвукового Циркона и других типов ракет проводятся в Арктике, в Белом море? Потому что Белое — практически закрытое море, а в Арктике все наше, секретная техника не улетит туда, где ее подберут чужие руки. Тревоги за новейшую ракетную технику были всегда, об этом можно послушать-посмотреть в музее села Ненокса, где расположен военно-морской полигон. А в ближайшие годы арктические полигоны в Неноксе и на Новой земле будут загружены «под завязку».

Морозный солнечный день на Новой земле. Картина А.А.Борисова

Чем ближе президентские выборы в США, тем в России больше испытаний новейших видов ракетного оружия, и тема ядерных арсеналов все чаще звучит из высоких кабинетов. Связь между ними прямая. Главный вопрос — будет ли новый этап гонки ядерных вооружений неуправляемым и очень дорогим или его можно будет удержать в разумных пределах?

Общественное мнение в США сложилось так, что Россия считается «плохим парнем». Об этом прямо сказал посол РФ в США А. Антонов на телеканале «Россия 1»: «Каждая партия пытается так или иначе задеть, уколоть нашу страну, показать свою независимость, готовность противостоять, сдерживать нас. При этом наблюдают, даст ли это дополнительные голоса. Сегодня это главный критерий».

Д. Трамп и Д. Байден используют на выборах только конфронтационную риторику в уверенности, что она принесет голоса. Летом 2020 года спецпредставитель США по СНВ-3 М. Биллингсли озвучивал требования к России о включении в новый договор всех ее ядерных вооружений, в том числе новейших гиперзвуковых. Также выдвигались невыполнимые условия о привлечении к новому договору Китая — что быстро не делается, да и захочет ли того Китай? В общем как вела дело администрация Трампа, свет в конце тоннеля, ведущего к новому договору СНВ, не показался бы.

Treasury.gov Маршалл Биллингсли

«Политика кнута и пряника», где испытания оружия — кнут

Мириться с этим нельзя, посчитали в Москве, и решили «пошевелить» ситуацию испытаниями новых вооружений, защиты от которых у американцев нет. В октябре 2020 года в Белом море прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». М. Биллинглси сразу же «проснулся», но озвучил те же тексты о необходимости привлечь Китай, о замораживании ядерного арсенала России и включении в договор ее новейших вооружений. Российская сторона еще раз задействовала арктические полигоны как источник тревоги «наших партнеров».

В октябре же 2020 года в CNN появилась сообщение: «Новые спутниковые снимки, полученные CNN, показывают, что Россия готовится возобновить испытательные полеты своей крылатой ракеты с ядерной установкой на ранее демонтированном стартовом полигоне недалеко от полярного круга… Активность и новые строительные работы указывают на возможность возобновления испытаний крылатой ракеты «Буревестник», — отметили в докладе эксперты Майкл Дуйтсман и Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований, добавив: на изображениях видно, что Россия восстановила стартовую площадку на площадке, где обнаружено» большое количество транспортных контейнеров на двух опорных площадках, включая вероятное здание для проверки ракет».

По мнению американцев Россия готовит испытания стратегической ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной маневрировать продолжительное время в стратосфере в режиме готовности к удару. Дмитрий Песков по этому поводу «напустил туману»: «Что касается публикации CNN, здесь мы предложили бы, скажем так, с большим зазором по доверию к достоверности таких новостей, относиться и ориентироваться на официальную информацию, которая поступает от российской стороны» — после чего активность на Новой земле заметило еще больше политиков и журналистов. Как не заметить, если ПРО США не может сбить «Буревестник» с «Цирконом»?

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Шахматная партия, где успех — экономия сотен миллиардов

Казалось бы, испытания усилили настроения в США, что Россия — «Империя зла». Но тут же последовал ход Москвы в противоположном направлении. МИД РФ объявил, что Россия готова на год заморозить свой ядерный арсенал: «Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Сразу после испытаний «несбиваемого» «Циркона» с «европейским» радиусом действия 500 км президент предложил не начинать гонку ракетных вооружений и в Европе: «…мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».

Все, кто застал горбачевскую перестройку, крайне отрицательно относятся к односторонним согласиям «заморозить наши арсеналы». Мы помним, что за этим следовало — снятие с вооружения наших ракет, и неснятие их ракет, роспуск Варшавского договора и нероспуск НАТО. В результате базы НАТО придвинулись к Москве на тысячи километров, а малые и средние ракеты стран альянса могут долететь до центра нашей страны.

Не идем ли дорожкой Горбачева?

Не повторяем ли печальный опыт? Если согласие «заморозить арсенал» имеет временные границы в один год, то сходство действий Горбачева и Путина кажущееся. Не повторяем. В ближайший год испытания нового оружия продолжатся, но его производство ЕЩЕ не будет начато, заморозка коснется только существующих вооружений, производство которых УЖЕ завершено. Это что касается НАС.

Расчет Москвы, касающийся ИХ, также прост, но эффективен. В год выборов президента США у России появляется оружие, которого у США нет, и которое американская ПРО сбить не может. Это большой электоральный минус Д. Трампу, «проспавшему» усиление «плохих русских». У Трампа нет выхода кроме как устранить угрозу какими-то другими путями. Или изобразить, что устранил. И тут сам В. Путин предлагает повременить с расширением арсеналов, согласившись заморозить численность ядерного оружия на год. Но не ограничивать испытания нового.

Трампу остается сказать строгие слова России и заявить, что «плохие парни» испугались, и он решил проблему. А в конце 2020 года Россия посмотрит, кто станет президентом США, выстроит под него стратегию переговоров, и получит год на торг по вооружениям. Год — достаточное время, чтобы в США успокоились после выборных скандалов, рассадили на должности профессионалов, и начали работать, а не искать врага. Во всяком случае шанс на это есть.

И шарик покатился в лунку…

В такую лунку шарик не мог не покатиться, и покатился. Представитель Белого дома О’Брайен отозвался на предложения Москвы и сначала побряцал оружием: «…мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет… сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты… в Европе, чтобы сдерживать Россию… мы сможем вести реальные переговоры… так же, как в 1980-е мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров…». Все заметили эту часть текста, поняв заявление О'Брайена как конфронтационное, и ошиблись.

Помощник президента продолжил: «…Россия и Соединенные Штаты — согласились установить лимит… своих вооружений в течение этого года… дабы договориться о новой, действительно замечательной долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с россиянами. Считаю, что мы приближаемся к этому.

Мы считаем, что это отвечает и их, и нашим интересам… посмотрим, как тут будут развиваться события в следующие пару дней и недель», — отметил представитель Белого дома О’Брайен.

Чтобы сэкономить на гонке вооружений, надо тратить на разработки и испытания

Посмотрим, успеет ли Д. Трамп осуществить предложенную В. Путиным возможность и оружием побряцать, и на год его заморозить, и перевести грядущее перевооружение в горизонтальный полет. Да, Дональд Трамп выделяет 1,5 трлн долларов на 30 лет на модернизацию ядерного оружия, на замену АПЛ типа «Огайо» на проектируемые АПЛ «Колумбия», 400 ракет «Минитмен-3» на следующее поколение ракет наземного базирования и так далее. И нам неизбежно придется менять устаревшие межконтинентальные ракеты на «Сарматов» и «Буревестников», а ракеты среднего радиуса — на «Калибры» и «Цирконы». Нельзя это затягивать — технический прогресс обесценит наш «ядерный щит», за которым мы мирно живем уже 70 лет. Но США и Россия могут еще это делать скоординировано, а не по принципу «хватай больше и кидай дальше» неуправляемой гонки вооружений. Которая — фактор опасной непредсказуемости для Запада, а для нас тяжела по финансам.

United States Air Force Ракета «Минитмен-3»

Посмотрим как будут развиваться события в ближайшие несколько недель. Пока сочетание «кнута» гиперзвуковых испытаний и «пряника» «согласий на заморозку на год» приоткрыло дверь для продления СНВ-3 и заключения нового договора по ракетам всех радиусов действия. Что для России, имеющей значительно меньшие экономические возможности, чем страны НАТО, стало бы большой дипломатической победой. Чтобы замысел сработал, надо ударными темпами разрабатывать новые типы оружия, и непрерывно испытывать на полигонах в Арктике и на Новой земле.