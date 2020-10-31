



Иван Шилов ИА REGNUM

Грузинская православная церковь ответила местным неправительственным организациям, которые обвинили ее в «соучастию Кремлю». Поводом для атаки на Церковь стало задержание в первых числах октября принимавших участие в делимитации границ между Баку и Тбилиси двух грузинских чиновников, руководителя службы пограничных отношений департамента МИД по вопросам соседних стран Иверия Мелашвили и главного инспектора департамента защиты сухопутной границы пограничной полиции МВД Натальи Ильичевой. Им предъявили использование «неправильных карт». А это привело к тому, что важнейший для грузинского христианства и самосознания монастырский комплекс Давид-Гареджи оказался на территории Азербайджана.

Делимитация границы началась в 1996 году, ее проводила двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия. В 2007 году стороны уткнулись в проблему Давид-Гареджи, которую не могут разрешить до сих пор. Вопрос о монастырском комплексе то возбуждался, то затухал. В феврале 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Однако спустя несколько месяцев ее «поправили». Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили проявила «частную активность» и импровизировала, когда говорила о необходимости решения вопроса спорных границ с Азербайджаном в целом и в отношении Давид-Гареджи в частности. Но в целом «пограничная война» Баку и Тбилиси вступила в фазу вялотекущего конфликта, пока в последних числах сентября сего года министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым не рассказал, что Тбилиси обнаружил новые картографические материалы, связанные с монастырским комплексом.

Mfa.gov.ge Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани

Речь шла о документах, которые 23 сентября министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили передал предстоятелю Грузинской православной церкви патриарху Илии II. Эти «новые карты» и послужили основой для возбуждения дела против Мелашвили и Ильичевой, которых обвинили в действиях, приведших к утрате Тбилиси более 3,5 тысячи гектаров. Грузинский патриархат никогда не скрывал того, что считает необходимость возвращения монастырского комплекса под юрисдикцию Грузии, открыто выступал за это. Но сейчас его действия вписали во внутренний и внешнеполитический контекст. 21 октября появилось обращение ряда неправительственных организаций. В нем постулировалось, что в Грузии «растет антиазербайджанская истерия». Вина возлагалась на власти и ее «соучастников». В качестве главного был выставлен Грузинский патриархат, который «ставит знак равенства между стратегическим партнером и оккупантом».

Церковь «пытается доказать нам, что государства, которым Сталин и Орджоникидзе сто лет назад передали территории Грузии, являются такими же врагами, как и государство, которое сегодня захватывает наши земли и не признает наших признанных границ, — говорилось в заявлении. — Такая политическая игра особенно опасна в то время, когда между Арменией и Азербайджаном возобновилась полномасштабная война… Атмосфера псевдорелигиозного и псевдонационалистического ажиотажа, организованная безответственными политиками и священнослужителями, помогает Кремлю подорвать грузинскую демократию, ее евроатлантическое будущее, используя местных сателлитов в своих целях, и окончательно приковать страну к российской сфере влияния». В ответе пресс-службы Грузинского патриарха, опубликованном сегодня, 31 октября, отмечается, что в стране есть «люди и организации, исповедующие западные ценности, которые заявляют, что их цель — насаждение этих стандартов в Грузии». И далее: «Их близкая к ненависти интонация и отношение к Церкви, являющейся мощным фактором национальной идентичности для большинства населения страны, безусловно, способствует дискредитации западных ценностей и усилению российского вектора».

Обращают на себя внимание несколько странностей. Во-первых, почему-то разрешение территориального конфликта с Азербайджаном в пользу Грузии приравнивается к отказу Тбилиси от «евроатлантического будущего». Но с каких пор Баку стал оператором западной демократии в Закавказье? В качестве таковых всегда назывались Армения и Грузия, в то время как Азербайджан упрекали в авторитаризме. Во-вторых, при чем тут Россия и монастырский комплекс? Если говорить о религиозном факторе, то Московская патриархия не покушалась и не покушается на каноническую территорию Грузинской православной церкви, равно как не высказывалась по вопросу Давид-Гареджи. Не было заявлений на эту тему и со стороны российской дипломатии. Если кто и может быть заинтересован в том, чтобы Тбилиси пошел на уступки Баку, то это, скорее, Турция, которая в ходе нынешнего азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе открыто показала свое политическое доминирование в Азербайджане.

(сс) Peter Комплекс пещерных монастырей VI века Давид-Гареджа

По факту получается, что считающиеся прозападными неправительственные организации в Грузии демонстрируют какой-то необычный подход, выдавая за мнение Запада необходимость поддержки Тбилиси азербайджанских властей, а, точнее, в их лице Анкары. Вряд ли Грузинский патриархат, представляющий одну из древних христианских Церквей, может разделить такие требования, которые предполагают от него солидарности с Турцией вопреки своим интересам.