Осень 2020 года можно по праву считать временем «возвращения к хитам Nintendo». Сначала на Switch выходит сборник Super Mario 3D All-Stars, потом переиздание первых двух частей No More Heroes, а теперь и улучшенная версия приключенческой стратегии-головоломки Pikmin 3. И, если об усатом водопроводчике Марио и харизматичном наёмнике Трэвисе Тачдауне, вы, скорее всего, слышали, то об очаровательных существах пикминах могли и не знать. А значит самое время приобщиться к этой необычной, но крайне интересной франшизе о дружбе, космосе и умении находить правильное решение в непростых ситуациях.

Иван Шилов ИА REGNUM Pikmin 3 Deluxe

Давным-давно в далёкой-далёкой Галактике существовала планета под названием Коппай. Населяющие её человечки питались только фруктами и за несколько тысячелетий почти полностью исчерпали природный запас родных земель. Тогда они построили несколько десятков космических кораблей и решили отправиться к звёздам на поиски нового дома. В одном из них оказались и главные герои игры Pikmin 3: смелый капитан Чарли, находчивый инженер Альф и мудрая исследовательница Бриттани.

Команда бравых астронавтов надеялась найти пригодную для жизни планету, но в результате небольшой аварии им пришлось совершить экстренную посадку на космическом теле под названием PNF-404. Разбросанные по разным уголкам нового неизведанного мира герои вскоре обнаруживают, что он не только полностью пригоден для жизни, но и обладает почти неиссякаемым запасом гигантских фруктов — главного блюда в рационе коппайцев. Проблема лишь одна: Чарли, Альф и Бриттани слишком маленькие и слабые, чтобы самостоятельно переносить провизию, отбиваться от хищников и заниматься поиском полезных предметов. Здесь-то к ним на помощь и приходят очаровательные овощные человечки пикмины.

Pikmin3.nintendo.com Приключение в Pikmin 3 начинается с одного персонажа, однако в скором времени под вашим контролем окажется больше сотни различных существ

Слабые по одиночке, но практически непобедимые вместе пикмины оказались отличной рабочей силой. Объединяясь в группы, они могут и тяжести потаскать, и монстра победить и разрушить непроходимую преграду на дороге — нужно лишь знать, как управлять ими. К счастью, свисток, встроенный в скафандры главных героев, отлично справляется с этой задачей: нужно громко подуть в него, указать направление, и тут же пикмины собираются в маленькую пищащую армию и отправляются помогать одному из астронавтов.

Эти самые пикмины, к слову, отличаются не только по внешнему виду, но и по характеристикам. Красные устойчивы к огню, синие к воде, жёлтые могут проводить электричество, розовые летать, а чёрные — разбивать кристаллы, стекло и тяжёлые стены. Таким образом, каждое препятствие, встреченное на PNF-404 (а их будет немало), потребует своего уникального решения и вида пикминов. На вас нападает огнедышащая жаба — отправляйте в бой красных. Нужно пробить прочный хитин гигантского жука — в атаку идут чёрные. Хотите переправиться через реку — с этой задачей неплохо справятся синие.

Pikmin3.nintendo.com Несмотря на милый внешний вид, разрушения и убийства получаются у пикминов лучше всего

Не стоит забывать и об основной задаче героев — спасении планеты Коппай. Для её выполнения Чарли, Альфу и Бриттани нужно собирать жизненно-необходимые фрукты, изучать историю PNF-404 и выполнять различные локальные миссии, которые помогут продвинуться в достижении главной цели. Стоит отметить, что с приключением и стратегией здесь весьма успешно соседствуют элементы симуляторов выживания. Так, после каждого прожитого дня герои выпивают одну банку фруктового сока. Если не успеете запастись этим ресурсом до заката, то герои начнут умирать от голода.

Эта механика — не единственный «жестокий» аспект, выделяющийся на фоне красочной и милой игры про инопланетных овощных человечков. Так, до наступления ночи нужно убедиться, что все ваши пикмины благополучно вернулись к кораблю и готовы отправиться в дальнейшее путешествие. Если же вы слишком увлечётесь прохождением одной миссии и на заметите конца дня, то все ваши маленькие друзья, не добравшиеся до звездолёта, начнут истошно верещать и погибнут от атак коварных хищников. И это в игре с возрастным рейтингом 0+.

Pikmin3.nintendo.com Сражения с боссами в Pikmin 3 — это ещё одна головоломка

Тем не менее Pikmin 3 — всё же исключительно семейная игра. Она симпатичная, в меру смешная и ужасно увлекательная. Иной раз настолько погружаешься в процесс управления пикминами, что совсем забываешь как про реальное, так и про виртуальное время. В итоге обнаруживаешь, что на Земле прошло уже пару часов, а на PNF-404 несколько дней. Однако такой была и остаётся оригинальная Pikmin 3. Зачем же ей приставка Deluxe в названии?

Во-первых, в Deluxe-издание вошли все существующие дополнения к игре, выходившие после основного релиза в 2013 году. Во-вторых, сюжетную кампанию теперь можно пройти вдвоём — разделив по половинке контроллера Joy-Con. Среди всех нововведений это, пожалуй, самое важное. Так как после объединения всей команды астронавтов вам придётся постоянно отвлекаться на мелкие локальные задачи и отправлять персонажей в разные части игровой карты. А при наличии верного напарника на одном диване вы всегда можете поделить обязанности и выполнять две важные миссии одновременно.

Pikmin3.nintendo.com У главных героев Pikmin 3 есть специальное устройство, позволяющее и с картой свериться, и лучше узнать имеющихся пикминов

В-третьих, в Pikmin 3 добавили специальный пролог и эпилог, посвящённые Олимару и Луи — главным героям предыдущих частей. Новичков это нововведение может оставить равнодушными, а вот «ветеранов» серии должно обрадовать. Теперь история космических искателей приключений и их друзей пикминов впервые станет полной.

Остальные нововведения Deluxe-издания не такие крупные, но не мене приятные. Например, в игре появится «Пиклопедия» — специальный справочник, из которого можно будет подробнее узнать о населяющих PNF-404 существах. А для любителей «погорячее» разработчики ввели особую «ультражгучую» сложность: враги бьют больнее, ресурсы тратятся быстрее, а ранее иллюзорные опасности незнакомой планеты становятся вполне реальными.

Pikmin3.nintendo.com Для любителей делать скриншоты в игре есть встроенная камера

По какой-то причине Nintendo решила не обновлять графическую составляющую проекта, и, на мой взгляд, это огромная ошибка. За семь лет с релиза Pikmin 3 визуально устарела, а псевдореалистичная стилистика окружения лишь усиливает это ощущение. Если играть в портативной версии, то все неровности местной картинки заметны не так сильно, а вот в стационарной (при подключении консоли к телевизору) — на них уже не получится закрыть глаза.

Не появилась в игре и поддержка русского языка. Казалось бы, переиздание игры семилетней давности совершенно точно заслуживает качественной локализации — но издатели считают иначе. Благо, особых знаний языка для игры в Pikmin 3 не понадобится: управление интуитивно понятное, сюжет простой, а главные герои разговаривают на выдуманном диалекте, похожем одновременно на японский и на язык персонажей из The Sims. Однако для детей (а детям эта игра должна понравиться особенно) даже такое количество иностранного текста может стать проблемой.

В остальном же Pikmin 3 (как оригинал, так и Deluxe-издание) — это красочный и умилительный проект, предлагающий невероятно интересный игровой опыт, который редко удаётся получить в других играх. Переиздание отлично подойдёт как для знакомства с необычной франшизой, так и для ностальгии по временем Wii U. Остаётся лишь надеяться, что этим релизом Nintedo лишь подогревают интерес геймеров в то время, как в Японии ведётся разработка долгожданной четвёртой части.