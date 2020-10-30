История с памятником правителю Русской Америки Александру Баранову в Ситке (Аляска), который обиженные якобы за предков индейцы-тлинкиты летом 2020 года пытались сбросить в Тихий океан, а власти города Ситки «свергли» в музей, не закончится, а будет занозой в российско-американских отношениях, пока не будет принято справедливое, принятое русскими и жителями Аляски решение. Найти взаимоприемлемую формулу надо русским, так как скоро настанут времена, когда подобные конфликты «заклятые друзья» попытаются перенести уже на российскую территорию — в Сибирь, Арктику, Северный Кавказ и Поволжье. Найдем — будем готовы к таким конфликтам, не найдем — значит, не подготовились, дорого это обойдется стране.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Скульптор Илья Вьюев, автор памятника Витусу Берингу на острове Беринга

Бюст Александра Баранова «В парике». Скульптор И.Вьюев

Иногда то, что ожидается от политологов, приходит от людей искусства. Скульптор Илья Павлович Вьюев, хорошо знающий Дальний Восток и историю Русской Америки, предложил свой вариант символа примирения. На выставку в Каргополь, на родину Баранова, он прислал бюст великого человека. Но не он — замысел Вьюева. Скульптор хочет сделать памятник любви или памятник примирения русского Баранова и коренных жителей Аляски. В варианте любви — семье Баранова, ему, его жене — алеутке, его детям — креолам. В варианте примирения — Баранову и его врагу — соседу, вождю индейцев-тлинкитов Катлеану. Для себя Илья Павлович не решил, что нужнее и важнее, и как бы предлагает определиться каждому самостоятельно.

«Я долгое время жил на острове Беринга, это Алеутская гряда сыгравшая большую роль в освоении Русской Америки. В архиве моего отца обнаружил рисунки форта Росс. В 1989 году я подружился с Владимиром Колычевым, который последние десятилетия занимается российско-американским обществом Русская Америка. Вот корни моего интереса к Русской Америке. До прихода русских на те земли шел конфликт между алеутами и пришедшими на их земли тлинкитами. Между тлинкитами и алеутами и после прихода русских был конфликт. Подавляющее большинство убитых тлинкитами в русско-тлинкитских войнах — алеуты. Поэтому роль русских была отчасти примирительная. Архангельский губернатор Александр Цыбульский предложил перевезти памятник Баранову из Ситки в Каргополь, если над ним будут издеваться. Я хочу попросить Александра Витальевича продолжить патронировать тему Русской Америки, ведь осваивали ее выходцы с Русского Севера. Напомнил бы о взаимном интересе русских и коренных народов Аляски и Севера памятник Баранову и его алеутской семье».

Макет памятника «Иннокентий Вениаминов, Яков Нецветов (первый священник-креол, ученик Вениаминова) и алеутские дети». Скульптор И.Вьюев

Макет памятника с подобной идеей работы Ильи Вьюева уже существует. Это скульптурная группа «Иннокентий Вениаминов, Яков Нецветов (первый священник-креол, ученик Вениаминова) и алеутские дети». Скульптура экспонируется в Алеутском музее на острове Беринга. Будущий митрополит Московский и один из строителей Храма Христа Спасителя Иннокентий (Вениаминов) начинал в 1824 году миссионером в Русской Америке, где пробыл 15 лет. Крестил местное население, создал алфавит алеутского языка, прививал оспу, основывал храмы. И заступался за алеутов перед администрацией Русской Америки. За эти подвиги в 1977 году канонизирован синодом Русской православной церкви.

А для Каргопольского музея Илья Павлович сделал бюст А. А. Баранова «В парике» и рельеф «История портрета».

Рельеф «История портрета» правителя Русской Америки Александра Баранова. Скульптор И.Вьюев

Илья Вьюев, скульптор: «История с портретом такова: существует единственный портрет А. А. Баранова, выполненный художником Михаилом Тихановым незадолго до того, как главный правитель Русской Америки покинул свой пост. Александр Баранов носил парик, подвязанный чёрным шейным платком. Но Василий Головнин, капитан шлюпа «Камчатка», временно заменивший на посту Александра Андреевича, уговорил правителя снять парик. Моды изменились, а Баранов всё ещё носил парики, которые существовали во времена его молодости.

Я изобразил Баранова в парике, на рельефе Михаил Тиханов «снимает» портрет, рядом капитан В. Головнин и А. Баранов — без парика, абсолютно лысый. Его парик надет на глобус за неимением у капитана специальной болванки. Это кают-компания или каюта капитана. В окне — вид Новоархангельска с моря, сделанный по существующей гравюре того времени».

Памятник Витусу Берингу на острове Беринга работы И.Вьюева

Скульптор Илья Вьюев (родился в 1944 году) имеет несколько установленных памятников и еще больше макетов, заслуживающих стать памятниками. Почти все они посвящены людям, пытавшимся сделать Американский континент частью Российской империи. Это памятник Витусу Берингу, установленный в 2016 году в селе Никольском на острове Беринга, и памятник «Аляскинской чёрной лисице, гербу города Тотьма», установленный в этом городе, макеты памятников соратнику В. Беринга Алексею Чирикову, высадившему в 1741 году в Северной Америке первый русский десант, исследователю Камчатки, Северной Америки и Сибири Георгу Стеллеру. Скульптор работает над портретами политических деятелей, учёных, преподавателей «Навигацкой школы», священников, моряков — первопроходцев, участников Великих северных и восточных экспедиций XVIII в., купцов и предпринимателей, чья деятельность в регионе продолжалась вплоть до начала ХХ в.