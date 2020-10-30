«Я действительно не могу понять, почему вдруг Эммануэль Макрон стал кем-то типа тринадцатого олимпийского бога. Я не могу воспринимать все эти благовония от патентованных правых, крайне правых идиотов и некоторых идеологически запутанных левых. И непонятно, почему президент Франции является новым «европейским героем», судя по его позиции по делу о терактах фанатичных исламистов».

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Этими словами начинает свою статью в греческом издании In Василис Канеллис — и то, о чем он рассуждает дальше, хочется обсудить. Вот текст Канеллиса:

Преступление Макрона, ислам и опасная религиозная война

Почему эта внезапная начавшаяся религиозная война должна быть принята в стране, из которой пошло Просвещение?

Почему Европа на словах продвигает терпимость, секуляризм, уважение к другим народам и одновременно презирает миллионы мусульман из-за того, что 5, или 10, или даже 1000 человек являются фанатиками и хотят разрушить западный образ жизни? Может, для того, чтобы не анализировать, что представляет собой западный образ жизни сейчас?

Я знаю, что эти теории дороги крайне правым, якобы патриотическим кругам. Но можем ли мы увидеть правду и реальность без шор? И чем Макрон отличается от полусумасшедшего Эрдогана, который тоже начал религиозную войну? Объясняю: теракты достойны осуждения. Их осуждают все, они вызывают ужас, и мы ни в коем случае не хотим, чтобы джихадисты здесь, в Греции, убивали наших соотечественников. Но одинаково опасно ставить гильотины для всех мусульман мира. Освещать общественные здания трагическими сатирическими сценами, оскорбляющими исламскую религию в целом и направленными против нее, опасно и глупо. Даже если эти зарисовки принадлежат «Шарли Эбдо», который подвергся жестокому террористическому нападению.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон

Лидеры народов должны быть выше разделений, вне войн религий и, безусловно, работать с целью объединения, а не разделения. Если на Францию нападают, как говорит Макрон, то на нее нападают фанатичные исламисты. И которые вовсе не олицетворяют всех мусульман Земли.

Какой смысл убивать христиан и мусульман на улицах? Кто выиграет в этой войне религий и культур, которая начнется с ответственности… безответственных лидеров? Конечно, это рассердит тех, кто считает, что «вы нехристианский варвар», но что делать? Давайте не забывать, что христиане также убивают, убивают, насилуют или совершают исторические преступления (кто забыл, была резня в Сребренице в 1995 году, когда погибли более 8000 мусульман, включая маленьких детей, и христиане совершили это). Итак, те, кто думают, что наш мир переживает новые крестовые походы, те, кто полагают, что только война религий «очистит» святую религию доброго и доброго Христа от миазмов мусульман, совершают трагическую ошибку. Не слишком ли это неоднозначно — поддерживать религию любви и в то же время ненавидеть других?

Сильные правительства и настоящие лидеры борются с терроризмом, откуда бы он ни исходил, но не проклинают миллионы. Уважение к другим культурам и религиям — краеугольный камень европейской культуры. Если только мы не хотим построить прочную, чисто «христианскую», запуганную и расистскую Европу.

…

Первый вопрос, который появляется при прочтении статьи Канеллиса, — можно ли назвать нынешнюю войну, в топку которой подбрасывает дрова Макрон, религиозной? Вряд ли кто-то заподозрит французского президента в том, что он истовый христианин, который просто немного переусердствовал в догматике. Но назвать происходящее религиозной войной действительно можно. Потому что она ведется от лица самой радикальной религии, которую автор статьи как раз хорошо угадал, — либерализма. Нынешний либеральный подход — это новое псевдопросвещение, которое обгладывает отброшенные в сторону остатки предыдущей эпохи.

Автор задается вопросом, как такое может происходить в стране, из которой пошло великое Просвещение. Как можно в ответ на насилие отвечать провокацией, как понять все эти вывешивания на стены зданий карикатур из пасквильного журнала; откуда идёт это подзуживание, вся эта провокативная риторика с ее высокомерным, нарциссическим вздором? Подход Макрона как раз вполне явственно выражает отчаянную нужду современной Европы в срочном просвещении, просвещении-2.0, где окаменевшие догмы традиционных представлений сдадутся на милость религии «освобожденчества», по привычке называемой либерализмом.

Garitan Стенд Charlie Hebdo

Вопрос не совсем корректно ставить в том ключе, что христианская Европа сейчас борется с мусульманским Востоком. Во-первых, потому, что Европа в целом от христианского проекта концептуально отказалась. Есть очень разные оценки, это размежевание относят к разным эпохам, но большинство сойдутся на том, что к XXI веку такой отказ очевиден, его трудно опровергнуть. Во-вторых, потому, что либерализм весьма специфически относится к традиционным религиям, требуя от них, по сути, одного: чтобы их не было. Доказательствами отсутствия религий как раз и должны служить толерантное отношение к творениям пресловутого «Шарли Эбдо» на фоне макроновской вести о «просвещенном исламе» — читай, таком, который над эбдовскими карикатурами толерантно похихикает.

«Может, это всё нужно для того, чтобы не анализировать, что сейчас представляет собой западный образ жизни?» — задается вопросом Канеллис. А действительно, что представляет собой с точки зрения религии нынешний западный образ жизни? Есть несколько стран, где христианские традиции сильны, например, Польша или Греция. И это одна из причин, по которой в среде вроде как равных они воспринимаются как чужаки или хулиганы, которых надо воспитывать. И, конечно, просвещать.

Ну, а об успехах просвещения в нынешней Европе не знает только ленивый, и «секспросвет» детей, который категорически неприемлем ни для одной классической религии, лишь один из примеров. В этом плане запрос на анализ поведения, отличного от собственного, подвергается вполне религиозной анафеме. Почему надо на словах продвигать терпимость, а на деле чесать всех мусульман под одну гребенку? Почему надо провоцировать, зная, что будет война? Потому что иначе нет повода произвести идеологическую зачистку. Именно такой результат нужен, нужно радикализовать религии, чтобы на законных основаниях объявить их вне закона. Поставить под жесткий госконтроль, о чем уже говорил Макрон, и привести в соответствие с «европейскими ценностями». Потому что ценности эти вполне исчерпываются либеральным девизом «Делай, что хочешь», за которым скрывается фашистское «Заставляй делать других то, что хочешь ты, — иначе ведь ты не сможешь делать то, что хочешь».