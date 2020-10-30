Турецкое издание Daily Sabah 26 октября 2020 года сообщило данные по потерям в результате удара российской авиации по расположенному в 10 километрах от турецкой границы тренировочному лагерю так называемых оппозиционных сил на севере сирийской провинции Идлиб. Под авиаудар попали боевики протурецкой группировки «Файлак аш-Шам», входящей в состав Сирийской национальной армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

По данным базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), по меньшей мере 78 членов группировки убиты, а ещё 90 были ранены. Число погибших возрастёт, так как некоторые из раненых находятся в тяжёлом состоянии, в то время как многие другие считаются пропавшими без вести и остаются под завалами.

Российские источники назвали несколько другие цифры потерь: до 100 убитых, в том числе 13 полевых командиров, не менее 50 ранены. Ряд информационных ресурсов боевиков пишут о 140 раненых. Удар был нанесён с бомбардировщика Су-24 бомбами ФАБ-500 как раз по скоплению живой силы во время построения. Уничтожен штаб группировки.

По словам военных экспертов, «Файлак аш-Шам» — это не простая протурецкая группировка. Именно через эту организацию Турция осуществляет финансирование всех остальных протурецких группировок в сирийской провинции Идлиб, именно «Файлак аш-Шам» отвечает за защиту турецкого присутствия в Идлибе.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты в Сирии

Следует заметить, что ранее, 23 октября 2020 года, был нанесён удар по складам контрабандной нефти и топлива, расположенным в районе города Джараблус приграничной с Турцией сирийской провинции Алеппо. Протурецкие боевики приобретали нефть у курдско-арабских Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, которую затем поставляли в разные районы Идлибской зоны деэскалации и в Турцию. Кроме этого, боевики кустарным способом перерабатывали нефть в дизель.

Уничтожено 15 нефтевозов, есть убитые и раненые. Пожар тушили восемь часов. Местные наблюдатели заявляют, что авиаудар был нанесён неизвестным летательным аппаратом. Эксперты не исключают нанесение удара тактической ракетой с подвижного грунтового ракетного комплекса.

Российские военные ранее были сосредоточены на огневом воздействии по террористическим организациям, таким как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также по радикальной протурецкой группировке «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Откровенно протурецкие группировки попадали под удары только в случае конкретных агрессивных действий с их стороны.

В то же время «Файлак аш-Шам» находится в ядре протурецких сил в составе Сирийской национальной армии. Она принимала участие во всех военных операциях Турции в Сирии: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

Совершенно очевидно, что данный авиаудар напрямую связан с обострением разногласий между Россией и Турцией не только по ситуации в Сирии, но и в Ливии, и особенно на Южном Кавказе — в Нагорном Карабахе.

Авиаударом по «Файлак аш-Шам» Россия недвусмысленно объясняет Турции, что необходимо резко снизить эскалацию своих действий в Сирии, Ливии и особенно в Нагорном Карабахе, либо целями сокрушительных ударов ВКС РФ станут протурецкие группировки на сирийской земле.

Важная деталь. Ситуацию по «Файлак аш-Шам» 28 октября 2020 года лично прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган: «Российский удар по учебному центру сил Сирийской национальной армии в районе Идлиба является признаком того, что прочный мир и спокойствие в регионе нежелательны».

Qasioun News Agency Сирийская национальная армия

Можно констатировать, что сигнал до турецких «партнёров» дошёл. Хотя какие выводы последуют, пока трудно сказать.

Тем временем курс турецкой лиры серьёзно снижается. За эту неделю лира прошла психологическую отметку в 8 лир за один доллар США. На 28 октября 2020 года зафиксирован курс 1 доллар = 8,22 турецкой лиры.

Председатель Центрального банка Турции Мурат Уйсал заявил 28 октября, что Турция на заключительном этапе новых сделок валютного свопа, и что резервов достаточно для удовлетворения краткосрочных потребностей. Он также отметил, что обменные курсы нормализуются в среднесрочной перспективе, и что идёт работа с Китаем над расширением существующей сделки по своп.

В переводе на понятный язык — валюты в стране нет, её запас достаточен только для закрытия краткосрочных потребностей. Таким образом, режим Эрдогана из-за своей слишком активной экспансионистской политики оказался на грани банкротства.

С учётом выше изложенного уже можно сделать вывод, какой стратегии будет придерживаться Россия в отношении Турции. Это будет стратегия на истощение. Воевать за Армению и решать те проблемы, которые нагородил Пашинян, Россия не будет. При необходимости Москва ограничится точечными силовыми мерами и небольшими контингентами специально подготовленных для достижения этих целей сил. И никого не будет спрашивать.