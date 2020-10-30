Мы предсказываем, что президент Трамп победит на президентских выборах 2020 года — и выиграет по-крупному.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Хотя большинство опросов показывают, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден уже лидирует или как минимум близок к победе, эти опросы страдают по крайней мере от трех проблем.

Во-первых, тон вопросов. В поведенческой психологии имеются значительные данные, свидетельствующие о том, что способ постановки вопроса предопределяет диапазон возможных ответов. На самом деле, исследовательский центр Гэллапа обнаружил, что респонденты могут очень по-разному отвечать на вопросы по одной и той же теме даже в одном и том же опросе, в зависимости от того, каким тоном их спрашивают. А использование метафор может даже затмить важность существовавших ранее различий между республиканцами и демократами.

Одна из причин, по которой респонденты так делают, заключается в том, что они склонны давать социально желательные ответы, что особенно имело место во время выборов 2016 года. Большинство людей не любят конфронтации, поэтому самое простое, хотя и не обязательно лучшее, решение — избегать ее. Прямо сейчас сказать, что вы голосуете за Трампа/Пенса, часто не является социально желательным ответом. Недавний опрос Института Катона показывает: почти две трети американцев считают сложившийся политический климат слишком суровым, чтобы высказывать свое подлинное мнение о политике. Исследователи также определили самоконтроль как основной фактор, способствовавший провалам голосования в ходе избирательного цикла 2016 года.

Gage Skidmore Дональд Трамп. Выборы 2016

Во-вторых, выборка респондентов. Кто ответит, зависит от многих факторов, включая средство (например, стационарный или мобильный телефон), местоположение, размер выборки и демографические факторы. Более того, пул респондентов не обязательно совпадает с пулом вероятных избирателей. Несмотря на то, что все избирательные опросы содержат допустимую погрешность, такая погрешность ненадежна, если исходная выборка не отражает совокупности.

Например, само недоверие к проводящим опрос социологам также приводит к снижению уровня ответов сторонников Трампа. Расмуссен (электронная медиакомпания, специализирующаяся на сборе и публикации информации об опросах общественного мнения) считает, что 17% вероятных американских избирателей, которые «решительно одобряют» работу Трампа, говорят, что они менее склонны сообщать другим, как они намерены голосовать на предстоящих выборах. Для сравнения: только 8% тех, кто «решительно не одобряет» работу президента, говорят то же самое.

Хотя правильная методология выборки имеет большее значение, чем размер, наличие репрезентативной выборки с достаточным количеством людей все же значительно помогает. Роберт Кахали из Trafalgar Group отмечает, как их работа по созданию минимальных выборок размером в 1000 избирателей, добавленная к их работе по упрямой гонке за «тихим избирателем Трампа», привела к тому, что Trafalgar стала одной из самых успешных избирательных фирм в стране в 2016 году. Кахали объясняет, что мы не понимаем всё государство на основании мнения менее тысячи человек: «Вы видите эти опросы, 400, 500, 600 человек для представления позиции государства. Я на это не куплюсь. Ваша погрешность слишком высока».

В-третьих, содержание текущего новостного цикла. То, что происходит в конкретный момент времени, может повлиять на отношение избирателей, особенно в колеблющихся штатах. Например, недавнее разоблачение скрытых электронных писем Хантера Байдена на его ноутбуке, вкупе со ссылкой на его отца, появилось в подходящее время для президента. Более того, если восстановление экономики продолжится, хорошие новости могут и дальше наполнять ветром паруса Трампа.

По общему признанию, ни один опрос не является идеальным. Вот почему RealClearPolitics делает шаг вперед, «усредняя» эти ошибки в опросах. Но «усреднение» работает только тогда, когда ошибки делаются в обоих направлениях. Здесь многие опросы делают ошибки в основном в одном направлении, поэтому среднее значение все равно будет отражать некоторые из существующих предубеждений.

Гэллап провел недавно опрос, который показал: 56% респондентов сообщают, что они живут лучше, чем четыре года назад, и это поразительно, учитывая, что мы находимся в разгаре пандемии с восстановлением рынка труда и углублением политической поляризации.

Штаб-квартира GM в Детройте, США

Изучая данные Гэллапа в сочетании с данными регистрации избирателей для восьми колеблющихся штатов, мы обнаружили, что штаты с более высокой долей людей, которые сообщают, что довольны своей жизнью, в среднем реже предпочитают Байдена и чаще — Трампа. Что еще более показательно, так это то, что существует большой разрыв между процентом людей, которые говорят, что они довольны жизнью, и процентом тех, кто говорит, что они голосуют за Байдена. Например, в Пенсильвании этот разрыв составляет 5,3 процентного пункта.

Более того, если мы посмотрим на регистрацию избирателей в Пенсильвании, мы увидим аналогичную картину. По состоянию на май там было зарегистрировано на 803 427 демократов больше, чем республиканцев, но этот разрыв сократился до 700 853 по состоянию на октябрь. Фактически с 2016 года республиканцы собрали в семь раз больше зарегистрированных избирателей — своих сторонников, чем демократы. Аналогичные тенденции наблюдаются в Северной Каролине и Флориде.

Мы не претендуем на то, что у нас есть все ответы, но у нас есть некоторые правильные вопросы. Как люди на самом деле себя чувствуют? Опросы хороши, когда респонденты знают, на что они отвечают, и когда выборка репрезентативна, но в противном случае опросы могут вводить в заблуждение.