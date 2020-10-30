По крайней мере для Китая президент СШАДональд Трамп стал подарком, которому не перестаешь радоваться. На фоне той некомпетентности, с которой глава Белого дома встретил пандемию COVID-19, Китай, чье правительство не смогло принять должные меры в момент первоначальной вспышки в январе, теперь кажется эталоном эффективного государственного управления. Более того, внешняя политика Трампа — «Америка прежде всего» — оттолкнула традиционных союзников США, из-за чего теперь куда сложнее создать широкую коалицию для противодействия Пекину, пишетМинксин Пей в статье, вышедшей 30 октября в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Безусловно, Трамп нанес ряд болезненных ударов по председателю КНР Си Цзиньпину. Развязанные американским лидером торговые и технологические войны крайне негативно сказываются на отношениях между США и Китаем, тогда как поддержка администрацией Трампа Тайваня вызывает настоящую ярость у китайского руководства. Тем не менее чем ближе выборы, которые должны пройти уже на следующей неделе, тем больше кажется, что Трамп припас еще один подарочек для своего китайского коллеги: полный провал выборов.

В преддверии этого голосования Трамп неоднократно отказывался давать гарантию, что при любом развитии событий согласится с его результатами. Со своей высокой трибуны президента он попытался делегитимизировать голосование по почте и даже намекнул, что Верховный суд США, который теперь имеет консервативное большинство 6−3 после утверждения Сенатом выдвиженца Трампа Эми Кони Барретт, вмешается и, предположительно, обеспечит ему второй срок.

CSPAN Эми Кони Барретт

Опросы общественного мнения указывают на явную победу противника Трампа со стороны демократов — бывшего вице-президента Джо Байдена. Однако, скорее всего, стоит ожидать ожесточения президентской гонки и, даже если Трамп уступит Байдену по общему количеству голосов избирателей, отрыв одного кандидата от другого в коллегии выборщиков может оказаться слишком незначительным, чтобы о победе конкретного претендента можно было объявить в ночь выборов. Такое развитие событий даст Трампу и Республиканской партии возможность пустить в дело свои многочисленные рычаги власти в попытке удержать Белый дом.

Хотя существует много кошмарных сценариев развития послевыборных баталий, любой из них нанесет непоправимый ущерб американской демократии — к радости Коммунистической партии Китая (КПК).

На идеологическом уровне провал выборов в США, сопровождающийся ожесточенными политическими столкновениями и бесконечными судебными тяжбами, стал бы золотым дном для пропаганды КПК. Китайские лидеры, указывая на политические беспорядки в США, называли бы их симптомом окончательного упадка страны. Некомпетентные меры Трампа по борьбе с пандемией уже сделали Америку объектом жалости во всем мире.

Если же он воплотит свои угрозы на практике и бросит вызов воле американских избирателей, и следа не останется от былой привлекательности американской демократии, примером которой вдохновлялись «живущие в условиях диктаторы люди, в том числе в Китае». Если вооруженные до зубов группы крайне правых молодчиков начнут широкомасштабное запугивание избирателей и 3 ноября по всей территории США произойдут кровопролитные столкновения, китайские государственные СМИ с радостью покажут такие апокалиптические сцены каждой китайской семье.

(сс) Lorie Shaull Протесты в США

Однако еще больше Китай бы выиграл в случае победы Трампа на выборах без четкого отрыва от своего противника, из-за чего можно было бы усомниться в результатах голосования. Вероятность такого развития событий всё выше, если учесть архаичные и сложные правила избрания американского президента и решающую роль Верховного суда в этом вопросе.

Несмотря на то, что в случае переизбрания Трампа его администрация в еще большей степени осложнила бы жизнь для Пекина в военных и технологических областях, тем не менее продолжение правления Трампа всё равно сыграло бы на руку китайскому лидеру. Так, большинство граждан США сочтут Трампа, если он проиграет всенародное голосование, нелегитимным президентом. Сейчас этот сценарий кажется наиболее вероятным.

Еще хуже то, что страна может быть ввергнута в пучину внутриполитического кризиса, если он добьется второго срока посредством массового подавления избирателей, сомнительных политических маневров со стороны законодательных органов, контролируемых республиканцами, в ключевых для выборов штатах, таких как Пенсильвания, Висконсин и Флорида, политически мотивированных решений со стороны назначенных Трампом судей и откровенного злоупотребления полномочиями со стороны исполнительной власти. Так, недавно Трамп призвал министерство юстиции расследовать дела Байдена и его сына Хантера после того, как в статье американского издания New York Post были сделаны «необоснованные обвинения в незаконности ряда деловых отношений Хантера Байдена».

Хотя и демократы, и республиканцы считают Китай самой серьезной угрозой для США, следует задаться вопросом, как Вашингтон может эффективно вести новую холодную войну против Пекина, если страна будет охвачена политической гражданской войной и возглавляться лидером, которого более половины избирателей считают нелегитимным. По крайней мере, дальнейшее обострение внутриполитических противоречий сделало бы для Америки невозможным восстановить свои силы за счет инвестиций в здравоохранение, образование, научные исследования, чистую энергию и инфраструктуру — всё это срочно необходимо для поддержания конкурентного преимущества США перед Китаем.

Yimg.com Президентские выборы в США

На международном уровне второй срок администрации Трампа, пришедшей к власти недемократическими средствами, расширит пропасть между США и их традиционными либерально-демократическими союзниками. Продолжение внешней политики Трампа «Америка прежде всего» затруднит создание широкой антикитайской коалиции для США. Поскольку эрозия американской демократии, вероятно, ускорится во время второго президентского срока Трампа, американским дипломатам будет сложно убедить других западных лидеров встать на сторону авторитарного американского лидера в идеологическом крестовом походе против авторитарного китайского лидера.

Принято считать, что лидеры Китая предпочли бы победу Байдена. Хотя тогда Китай может столкнуться с более единым Западом, администрация Байдена будет более предсказуемой и открытой для сотрудничества по таким вопросам, как изменение климата и глобальное здравоохранение. Но перспектива парализованных кризисом политической нелегитимности США внутри страны и лишившихся своих союзников за рубежом может быть еще более привлекательной для КПК.