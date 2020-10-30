А в алгебре уже не просто считают цифры (дебет-кредит-сальдо), но уже изучают символы и правила манипулирования этими символами. Как в математике, так и в политике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Не успев отдышаться после лондонских туманов, украинский президент рванул в Турцию. Англия — Турция: только эта связка уже заставляет напрячься. Потому что интересы Лондона и Анкары ныне совпадают как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Англия «хлопнула дверью», выходя из Евросоюза, Турцию в эту дверь уже более полувека не хотят впускать — чем не повод для дружбы? Англия и Турция являются основными бенефициарами «южной газовой иглы» (газопроводов из Азии в Европу в обход России и с нероссийских газовых месторождений) — чем не повод формирования управляемого хаоса в регионе? Назначение личного друга Эрдогана, бывшего посла Великобритании в Турции Ричарда Мура новым главой Секретной разведывательной службы (MI6) — чем не доказательство общих интересов? И случайно ли сразу после объявления Мура новым шефом MI6 (в июле) турки активизировались в Восточном Средиземноморье (в августе)?

Само появление такой серии вопросов убеждает, что Англия и Турция ведут совместную игру, в которую и введен Зеленский. Ведь происходящее в регионе — это совсем не триумфальный марш турецких янычар по бывшим территориям Османской Порты. В Восточном Средиземноморье против них в поддержку Греции и Кипра встал практически весь Евросоюз. В Закавказье война против армян Арцаха (Карабаха) тоже не превратилась в удачный блицкриг. Хотя идет успешно, и в первую очередь — за счет применения ударного беспилотника «Байрактар» («Знаменосец») ТВ2. Вот в нем-то, похоже, и дело.

Bayhaluk Bayraktar TB2

Турция рассматривает «Байрактар» как «отечественный и национальный продукт». Но на самом деле турки не могут самостоятельно производить три критически важные технологии: двигатель, камеру (оптику) и системы дистанционного управления. Сложнее всего с двигателями — на «Знаменосце» стоят двигатели Rotax 912-iS, произведенные в Австрии компанией BRP-Rotax, «дочкой» канадской «Бомбардье». Австрии, члену ЕС, сложно продавать Анкаре свои двигатели, особенно после начала восточно-средиземноморского обострения, поскольку Евросоюз постоянно дебатирует вопрос введения антитурецких санкций. Поэтому они продавали двигатели через Канаду, где «Бомбардье» установила эти двигатели на модели дронов TB2.

А 26 октября газета Der Standard сообщает, со ссылкой на пресс-службу предприятия, что «Rotax прекратил поставки авиадвигателей в «страны с использованием в неясных целях». Произошло это через десять дней после поездки Зеленского в Стамбул, во время которой были подписаны соглашения о военном сотрудничестве, в том числе и о совместном производстве беспилотников и двигателей к ним.

И это выход для Турции. С одной стороны, на Украине есть предприятие «Мотор-Сич», которое само производит двигатели для БПЛА. Во-вторых, через Украину, как не члена ЕС, можно будет покупать австрийские двигатели без нарушения возможных евросоюзовских запретов.

И для Киева это совсем небольшая цена, ради того чтобы услышать из уст самого Эрдогана: «Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать суверенитет Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексии Крыма, и мы будем продолжать вместе с украинским народом и украинскими государственными органами поддерживать крымских татар. Сейчас продолжается работа по осуществлению проектов строительства жилья для наших братьев, крымских татар, и строительства в Киеве комплекса мечети» (из заявления по итогам визита президента Зеленского в Стамбул, 16 октября 2020 г.). Уже тогда стоило бы обратить внимание на настойчивое «пристегивание» турецким президентом украинских проблем к теме крымских татар.

President.gov.ua Рабочий визит президента Украины в Турецкую Республику 16 октября 2020 г

Потому что очень похоже, что Украину используют, по выражению штандартенфюрера Штирлица, «как болвана в старом польском преферансе». Без обид… «Болван» в префе — это условный партнер, отсутствующий игрок. Он не участвует в торговле, всегда пасует и взятые им висты записываются «игроку». То есть его «интересы» не учитываются — не тот алгебраический символ.

Украинские интересы в англо-турецкой «восточной партии» не то что не учитываются, но и подвергаются серьезной опасности. Зеленский еще не успел отряхнуть турецкую пыль со своих сапог, как 19 октября на турецком портале Haber7 появилось следующее сообщение: «Эрдоган не считает Крым российским. Но он также не считает его принадлежащим Украине. Согласно Эрдогану, в 1783 году Россия несправедливо отняла Крым у Османской империи, и эта земля должна быть возвращена Турции, которая является современным продолжением империи». И если это не фейк, то у Украины большие проблемы. И становится понятно, почему на переговорах с Зеленским турецкий президент демонстративно акцентировал вопрос на крымских татарах.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Ведь Крымское ханство, с 1478 года находившееся в вассальной зависимости от османов, — это не только Крымский полуостров, но и материковые юрты (Орды) — Буджакская, Эдисанская, Эдичкульская, Джамбайлуцкая, Малая Ногайская — от Дуная до Приазовья. И все это турки называли Taht-i Kırım ve Deşt-i Kıpçak (Крымский трон и Дешт-и-Кипчак). Дешт-и-Кипчак (Кипчакская Степь) — это и есть та самая территория от Дуная до Приазовья.

И ряд городов этой территории столетиями входили в состав даже не ханства, а самой Османской империи — Килия, Измаил, Аккерман, Озю (Очаков), Ислам-Кермен (Каховка), Кызы-Кермен (Берислав), Судак, Кефе (Феодосия), Азак (Азов). Так что с точки зрения исламской истории все это тюркское, турецкое.

Так что президент Зеленский, «поехав по шерсть» в англо-турецкий проект, имеет шанс «вернуться ощипанным». Ведь турецкий президент сейчас похож на политика, действующего в режиме «вижу цель — не вижу препятствий». Он «наехал» на Грецию, за которой горой стоит махина Евросоюза; на Армению, за которой, пусть «пригорком», но махина России; на курдов, за которыми стоит (или стояли?) США. А кто в случае чего «горой» станет за Украину? В случае, если вожжа попадет под султанский халат?