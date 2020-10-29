В рамках работы Форума стратегов 2020—2021 27 октября 2020 года состоялось Пленарное заседание «Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху неустойчивости». В мероприятии прияли участие:

Иван Шилов ИА REGNUM

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации;

Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации;

Евгений Дитрих, министр транспорта Российской Федерации;

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области;

Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг».

Модератором пленарной сессии стал экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский.

Экспертами обсуждались следующие вопросы:

1) интеграция приоритетных для Российской Федерации положений Повестки устойчивого развития в документы стратегического планирования;

2) стимулы и механизмы интеграции целей устойчивого развития (ЦУР) в региональные стратегии;

3) консолидация лидеров власти, бизнеса и общества, прокладывающих путь к устойчивости в эпоху неустойчивости.

Тема пленарного заседания была определена не случайно. Её выбор стал результатом экспертно-аналитического мероприятия «Анализ системы государственного управления по внедрению Повестки устойчивого развития», организованного Счетной палатой РФ. В результате проведенного экспертами анализа стало очевидно совпадение целей и задач документов стратегического планирования с 17 целями устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). В связи с этим возник вопрос — каким образом достичь целей и управлять системой и как при этом наладить взаимодействие органов государственной власти?

Открывая пленарное заседание, Алексей Бобровский сделал отсылку к указу президента о национальных целях развития, который по времени совпал с появлением ЦУР ООН и в котором идет речь о комплексном развитии стран мира. Он задал основные направления дискуссии участников пленарного заседания Форума стратегов:

насколько цели и задачи нашей страны совпадают с 17 целями устойчивого развития, предлагаемыми ООН;

насколько путь к достижению этих целей будет легким или трудным;

что нужно сделать для того, чтобы наладить правильную работу между органами государственной власти, бизнесом, обществом, между федеральными и региональными властями.

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Отвечая на вопросы о корреляции ЦУР ООН со стратегическими целями РФ и каким образом вторая волна пандемии внесёт в них свои корректировки, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что наши национальные цели берут из ЦУР ООН основное и самое актуальное. К примеру, такие задачи, как уход от голода и высокого уровня бедности, для нашей страны не актуальны, но война с бедностью является одной из наших общенациональных целей. Когда будем проходить адаптацию под систему общенациональных целей всей системы государственных программ, то будут изучены и задачи более низкого уровня в ЦУР ООН. Россия подготовила добровольный обзор ЦУР ООН, и сейчас основная задача — донести до чиновников всех уровней власти международную систему целеполагания.

Говоря о текущей повестке, Максим Решетников признал, что то, с чем мы столкнулись в этом году, — это отклонение от траектории, но оно временное и не очень глубокое. Мы вернёмся к траектории развития с обновлённым пониманием, поскольку пандемия задала новую реальность, которая заключается в удаленном формате работы, изменении самих рынков, изменении структуры потребления, в отношению к туризму и внутренним поездкам, в изменении отношения к инвестициям в условиях развития шэринговой экономики. Министр экономического развития не уверен, что мы осознали, в каких условиях нам придётся развиваться. Он озвучил задачи, которые стоят перед правительством и Минэкономики: вместе с ведомствами адаптировать всю нашу систему управления государственными программами и национальными проектами к новой повестке и к новым условиям.

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Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин объяснил, насколько стратегические документы РФ отвечают тем задачам, которые ставит ООН.

На его взгляд, правильный выбор стратегических приоритетов и качественное стратегическое планирование на 50% решают задачу правильного распределения ресурсов и более эффективного достижения конечных целей. Он напомнил, что летом 2020 года президент РФ уточнил эти цели, скорректировал подходы для того, чтобы сконцентрироваться на самом важном: целей было 9, стало 5, они стали более комплексными.

Также Алексей Кудрин сообщил, что высшие органы аудита по решению ООН являются теми организациями, которые осуществляют мониторинг достижения ЦУР ООН в своих странах. Поэтому наряду с докладом правительства РФ в ООН был представлен мониторинг Счетной палаты, который содержал данные о том, как Россия работает с ЦУР, и можно утверждать, что Россия всеми своими национальными стратегиями, федеральными проектами, государственными программами покрывает все 17 ЦУР. Он поделился своим наблюдением, что имеет место слабая вовлеченность в исполнение этих целей, слабая координация между министерствами и ведомствами. Например, 25% показателей ЦУР не распределены по министерствам и ведомствам. До 2020 года эта тема оставалась на втором плане, так как государство было ориентировано на свои цели, но немаловажно работать с ЦУР, так как появляются новые возможности синергетического развития разных стран, обмена лучшими практиками между развитыми и развивающимися странами, осуществления гуманитарных миссий, чтобы все дети ходили в школу, чтобы вакцины поступали в слаборазвитые страны, чтобы у большего числа людей появился доступ к электричеству. При этом председатель Счётной палаты считает, что наша страна решила проблему бедности и уже давно преодолела самую серьезную нищету.

Он также рассказал о том, какие проблемы и корректировки внесла пандемия в жизнь планеты: 26 стран своевременно не получили лекарства из-за ограничений передвижения между государствами; не все дети имеют возможности дистанционного обучения. Мир сейчас думает над тем, как помочь в решении этих проблем, как выработать новые механизмы для преодоления сложностей.

Для России Алексей Кудрин озвучил следующую рекомендацию. Необходимо повышать качество стратегического планирования, что, по его мнению, является основной задачей Минэкономразвития, которое, как и правительство РФ, стало серьезнее относиться к вопросам государственного управления и планирования. При этом каждая задача должна быть оцифрована и мы должны получать точные данные о том, как идут процессы в той сфере, где поставлена цель.

Он также заявил о том, что правительство серьезно перестраивает управление. По-новому ставится вопрос качества государственных программ, который решается через повышение эффективности сложной иерархии документов. Алексей Кудрин считает, что государственные программы требуют пересмотра, ухода от большого количества не сбалансированных показателей, их изложения на понятном людям языке, чёткого разделения на проекты и процессы, увеличения координации между министерствами без создания нового контура управления ЦУР ООН.

Максим Решетников дополнил выступление Алексея Кудрина. Он заявил, что основным механизмом реализации общенациональных целей будет являться единый план достижения этих целей, который возьмет на себя функцию стратегии достижения целей и проложит мостик между общенациональными целями, то есть ЦУР ООН, и нашими программами и проектами. При этом для определения индикаторов выполнения программ и проектов необходимо учитывать обратную связь от граждан, используя методику опросов.

Министр экономического развития подтвердил, что единый план достижения общенациональных целей должен быть представлен президенту РФ до 30 октября 2020 рода.

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ответил на вопрос о том, как основные тренды, направленные на экологию и развитие человеческого капитала, коррелируют с национальными программами, и не потеряем ли мы до 2030 года темп, который нам задают западные страны.

Он заявил, что цель не потерять, а нарастить темп стоит перед его министерством. В этом вопросе оно опирается на стратегию научно-технологического развития, которая написана в логике больших вызовов и перекликается с ЦУР ООН, а также на программу научно-технологического развития, национальный проект «Наука» и часть национального проекта «Образование». Однако министерство внесло предложение скорректировать национальный проект «Наука», изменить его идеологию, назвать его «Наука и университеты», добавить в него инструменты, которые позволяют вовлечь регионы в научно-технологическое развитие. Это одна из задач, которую поставил президент РФ напрямую правительству РФ для сектора исследований и разработок и сектора высшего образования.

Министерство в своих предложениях к нацпроекту исходит из того, что университеты неразрывно связаны с наукой, а научные организации должны развиваться в интеграции с университетами. Валерий Фальков считает, что в современном мире все крупные научные проекты реализуются силами не одного исследовательского коллектива, и в этом смысле, концентрируясь на ключевых направлениях, в рамках нового национального проекта можно создать условия для развития генетических, математических и прочих научных центров и запустить программу стратегического академического лидерства. Возникновение такой программы вызвано тем, что в секторе науки нужно иметь длинную повестку и длинный горизонт планирования.

Министр науки и высшего образования заявил, что цели программы академического лидерства определены: сделать университеты более исследовательскими, значительно продвинуться в направлении исследования и разработок в высшем образовании, к 2030 году войти в десятку лучших стран мира.

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Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих рассказал участникам и слушателям пленарного заседания о том, что планируется сделать в рамках инфраструктурных проектов и как эти проекты отвечают ЦУР ООН до 2030 года.

По его словам, министерство транспорта делает всё, чтобы переформатировать национальные проекты под цели развития. При этом уточненные президентом РФ цели направлены на конечный результат для каждого человека. Министерство чётко видит, что страна нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Это и глобальная связанность нашей страны, и возможность экономически эффективно перевозить грузы, обеспечивать нужды и потребности людей, это и цена товаров в магазине, и налоговые поступления, это и возможность людям перемещаться по стране, это развитие городских агломераций, это развитие городов, пространственное развитие. Такая цель ясно акцентирована в показателях июльского указа президента РФ.

Также транспортная инфраструктура — это вопросы занятости, так как сегодня на транспорте работает порядка 4,5 млн человек, а для смежных отраслей создаётся возможность трудиться людям в количестве, в четыре раза превышающем эту цифру.

Евгений Дитрих также сообщил, что в рамках национальных проектов решаются и другие задачи. Например, за последние 10 лет удалось снизить смертность в ДТП на дорогах вдвое, что спасло 10 тыс. человеческих жизней. В качестве примера прорывных возможностей были приведены и дорожные стройки, которые с 2011 по 2019 год выросли с 250 млрд рублей в год до 400 млрд рублей. Хотя в суммах затрат на дорожное строительство Россия отстает от зарубежных партнёров, министр транспорта считает это ростом.

« В период пандемии, когда Родина нуждалась в драйверах, когда мы все хотели, чтобы у нас были вещи, за которые можно держаться, чтобы преодолеть пандемию, удалось увеличить объемы транспортного строительства. В 2020 году на федеральные трассы было выделено 600 млрд рублей », — добавил он.

Также министерству удалось доказать, что транспортная стройка — это процесс непрерывного цикла, и его нельзя останавливать. По мнению Евгения Дитриха, это доказывает, что транспортная инфраструктура перестает быть элементом, связывающим экономику по рукам и ногам, к тому же появилась возможность формирования опорной дорожной сети с определением основных региональных транспортных магистралей.

Он заявил, что этот год был прорывным, так как было принято решение по увеличению финансирования, была начата масштабная национальная стройка — трасса Москва — Казань, был принят закон, предполагающий целый ряд новаций и упрощений в дорожном строительстве.

В заключении он добавил, что многие страны видят инвестиции в инфраструктуру как драйверы будущего роста, и Россия в этом не отстаёт.

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В продолжении дискуссии Алексей Кудрин объяснил, каким образом и нужно ли вообще увеличивать финансирование по важным направлениям.

Он напомнил, что качественное стратегическое планирование и правильное определение приоритетов — половина успеха, но важна также и структура вложений. Вторая половина успеха — определение того, как это делать и что является драйверами экономики. Он считает, что одна из ключевых задач — увеличить финансирование за счёт перераспределения в пользу трёх направлений: образования, здравоохранения и инфраструктуры, так как именно они меняют качество жизни внутри страны, скорость перемещения товаров и пассажиров, расселение людей, пространственное развитие, включая процесс объединения отсталых территорий с высокоразвитыми.

По его мнению, образование, здравоохранение и транспортная инфраструктура требуют более высоких расходов — в 1,5−2 раза. Нужно вкладывать в человека не менее 5−7% ВВП для того, чтобы получить нового специалиста, компетентного, умеющего работать на новом оборудовании.

Отвечая на вопрос об источниках ресурсов при неизменности системы налогообложения, председатель Счётной палаты рекомендовал увеличить заимствования, уменьшить дотации госкомпаний, так как, на его взгляд, субсидии распределяются неравномерно. Важно перераспределить средства в пользу развития инфраструктуры, так как хотя такие вложения не дают быструю и взрывную экономическую отдачу, но инфраструктура должна быть.

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Максим Решетников считает, что ресурсов для достижения целей не всегда не хватает. Он обратил внимание на то, что в этом году бюджетный процесс был сложным, бюджетная политика была смягчена, так как если бы был осуществлён переход к жёсткому бюджетному правилу, то расходы на инфраструктуру были бы снижены. У государства есть резерв за счет программы заимствований и социальных выплат, который даст подушку для продолжения реализации инвестиционных задач в следующем году.

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Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов рассказал, чем может помочь крупный бизнес в достижении задач ЦУР ООН.

Он считает, что, с первого взгляда, все эти цели «обо всём хорошем против всего плохого». Но они определяют как для государств, так и для бизнеса ключевые ограничения при движении вперед. Компания «Сибур» живет в стратегии собственного устойчивого развития до 2025 года, которая включает стратегию по найму, удержанию и развитию персонала, решения по ключевым технологиям, по развитию инвестиционных проектов. Дмитрий Конов видит очевидный треугольник с участием бизнеса, государства и общества, например, по климатической повестке.

Валерий Фальков считает, что экологический тренд будет очень сильным, так как его обратная сторона — качество жизни человека. Сюда же относится и продовольственная безопасность, инфраструктура и строительство.

Он также сообщил, что в рамках национальной программы «Наука» идет отбор научных центров, специализация одного из них будет посвящена сугубо арктической тематике. Особое внимание будет уделено морским и океаническим исследованиям, обновлению научно-исследовательского флота, так как без присутствия в мировом океане говорить о присутствии России в глобальной климатической повестке нельзя. Еще одна очень важная задача для мировой и российской науки, которую озвучил Валерий Фальков, — карбоновая повестка, связанная с тем, какой объем выбросов мы производим и утилизируем, и как мы этим можем этим управлять.

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что ЦУР ООН очень важны для любого региона, поэтому они были заложены и в стратегию развития Ульяновской области и даже каждого муниципального образования. В области был создан рейтинг качества жизни, создан конкурс проектов, направленных на повышение качества жизни, выстроена система работы сопровождения бизнеса, например, создание платформ информационного обмена, преференциальных условий для закупок, цифровизация промышленности.

В Ульяновской области для реализации институциональной политики была создана корпорация «Развитие», повышено качество работы предпринимательских объединений, было принято решение о создании общественного движения «За бизнес»!

По его мнению, нужно не только строить особые экономические зоны, территории опережающего развития или индустриальные парки, но нужно думать о том, что необходимо сделать с точки зрения финансов.

Сергей Морозов одобрил действия Министерства финансов по выделению дотаций для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов в размере 2,3 млрд рублей. Он также выразил благодарность правительству РФ за поддержку Ульяновской области, которая теперь имеет возможность снять ограничения на привлечение заимствований. Он считает, что обязательно сработает и новый стимул — право регионов на списание долгов по кредиту. Ещё один ресурс для развития — государственно-частное партнёрство.

Сергею Морозову понравились и дополнительные инициативы: отслеживание принципа компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и изменение режима казначейского кредита.

Губернатор Ульяновской области настаивает на том, что сегодня для активного развития у нас есть практически всё необходимое.

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Максим Решетников объяснил, как должны распределяться роли при достижении ЦУР ООН и решении национальных стратегических задач между государством, бизнесом и обществом. Он уверен, что общенациональных целей невозможно достичь без участия регионов и муниципалитетов: из 28 показателей достижения общенациональных целей 22 касаются регионов. Это не значит, что цели по развитию науки или экспорта, которые не находятся в ведении регионов, не имеют регионального измерения или регионы не участвуют в этом. Он считает, что очень важно вовлекать регионы в достижение национальных целей, при этом оставлять им возможность гибких действий и создавать предсказуемые и понятные условия работы. Только обеспечение неизменности правил игры побудит их к долгосрочной системной работе.