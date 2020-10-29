Нынешняя территория Архангельской области в XI—XIII веках была колонизирована Великим Новгородом, и до конца XV века, а в церковной жизни до конца XVII века, жизнь этих двух регионов была тесно связана. Этот факт подтвердила и уникальная находка в Великом Новгороде еще одной берестяной грамоты.

Институт археологии РАН Фрагмент найденной берестяной грамоты № 1132

29 сентября при археологическом исследовании стройплощадки под жилой дом на Воздвиженской улице, в слое XIV века на древней мостовой была обнаружена грамота с текстом «чи пойдет рать за Волок». В древности грамоту разорвали, сохранилась нижняя часть текста из двух с половиной строк. Автор спрашивает, остерегаться ли этого отряда. Грамоте присвоен номер 1132.

Заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков считает, что она была написана в Заволочье не ранее третьей четверти XIV века, и ее автор проявлял интерес к походу новгородцев на Северную Двину. Рядом с ней была найдена вислая печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего высшую выборную должность с некоторыми перерывами в 1371—1377 годах. Более точная датировка будет дана после дендрохронологического анализа мостовой, на которой была найдена грамота.

Самым крупным военным походом новгородцев в Заволочье в конце XIV века был Двинской поход 1398 года по возврату этих земель под власть Новгорода. Поход был вызван переходом Заволочья под власть Москвы, когда в 1397 году двинской воевода Иван и жители края целовали крест Великому князю Московскому Василию Дмитриевичу. Под власть Москвы перешли Вологда, Волок Ламский, Торжок и столица Двинской земли — крепость Орлецы.

Осада Орлецов. Миниатюра из средневековой летописи

В ответ новгородцы собрали 8-тысячную рать во главе с посадником Тимофеем Юрьевичем, которая разорив Великий Устюг спустилась по Северной Двине к Орлецам и после месячной осады с помощью измены овладели крепостью. Сторонников Москвы казнили на поле боя, крепость разрушили, а воеводу Ивана Переметчика сбросили с моста в Новгороде. После этого Заволочье еще 70 лет находилось под властью Великого Новгорода, и только после битв 1471 года под Шелонью и Шиленьгой на Северной Двине Москва окончательно распространила власть на эти земли.

Впрочем то, что берестяная грамота имеет отношение к Двинскому походу может быть лишь одной из версий ее происхождения. Но если это так, то мы имеем один из ранних образцов русской разведывательной переписки.

План крепости Орлецы по материалам археолога О.Овсянникова

Сейчас на месте крепости Орлецы в Холмогорском районе Архангельской области сохранились остатки стен из известняка высотой 2−3 метра длиной около 300 метров. Руины располагаются на мысу Северной Двины, в 120 километрах от Архангельска по шоссе М-8 «Москва — Архангельск».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мыс на Северной Двине, где в XIV веке стояла крепости Орлецы. Холмогорский район Архангельской области

Раскопки в Великом Новгороде ведутся экспедицией Института археологии РАН на Софийской стороне Великого Новгорода на площади 230 кв. м в центральной части Людина конца средневекового Новгорода. Раскоп открыл мостовую средневековой Воздвиженской улицы, с остатками усадьбы и ярусами мостовой, имеющими следы сильных пожаров.

Институт археологии РАН Раскоп на средневековой Воздвиженской улице Великого Новгорода.

Среди находок XIV—XVI вв. изделия из цветных металлов, дерева, кости, керамики и стекла, фрагменты кожаной обуви и шерстяной материи, нательные кресты, перстни, браслеты, амулеты, западноевропейские товарные пломбы, фрагменты крышек бочек, шесть вислых свинцовых печатей XIV—XV вв., что свидетельствует об отношении проживавших здесь к торговле и властным структурам.

Руководитель Северо-Западной экспедиции Института археологии РАН Александр Суворов отметил, что в отличии от Великого Новгорода находки берестяных грамот в Архангельской и Вологодской области практически отсутствуют. Только пять лет назад археолог Игорь Кукушкин нашел в Вологде берестяную грамоту XIV века с текстом хозяйственного значения. Ее автор направил претензию адресату, а текст содержит одно из первых упоминаний рубля как денежной единицы. На территории Архангельской области находок берестяных грамот пока не сделано.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Берестяная грамота № 243. Экспозиция Новгородского областного краеведческого музея