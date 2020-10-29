Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху лучше надеяться, что Джо Байден победит на выборах на следующей неделе, потому что он только что унизил человека, печально известного своей гневливостью, злопамятностью и мстительностью. Президент США Дональд Трамп позвонил израильскому премьер-министру, ожидая его обычной подобострастной похвалы, на этот раз за соглашение о нормализации отношений между Израилем и Суданом, и одобрения его возможного переизбрания. Эти двое уже обменивались одобрениями, но на сей раз Трамп попал в трудное положение и нуждается во всей возможной помощи. Трамп также знал, что Нетаньяху и бывший вице-президент США Джо Байден имели трения в прошлом, и это был шанс израильского лидера отомстить за прошлые обиды (еще одна специальность Трампа).

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

С репортерами и камерами в Овальном кабинете, Трамп уверенно включил громкую связь, чтобы позвонить человеку, который называл его «самым большим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме».

«Как ты думаешь, Биби, сонный Джо мог бы заключить эту сделку? Как ты думаешь, он бы пошел на эту сделку? Почему-то я так не думаю», — сказал Трамп.

Пауза была оглушительной. Застигнутый врасплох Нетаньяху колебался, а Трамп смотрел на свои сцепленные руки, ожидая ответа. А когда ответ появился, им оказалось общая благодарность Америке.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Вашингтон. 2020

«Мы ценим помощь в деле мира от любого в Америке, — сказал Нетаньяху и, спохватившись, добавил, — и мы чрезвычайно ценим то, что вы сделали».

Это не могло не задеть Трампа, который не любит, когда его сравнивают с «кем-то». Интересно, не получил ли премьер-министр после этого разговора сердитый звонок от миллиардера и благотворителя Трампа Шелдона Адельсона? Ведь на пресс-конференции на следующий день Нетаньяху всё же поблагодарил «Трампа и его команду» — правда, после того, как сначала поблагодарил лидеров Уганды и Судана за их вклад в соглашение о нормализации отношений.

Нетаньяху, без сомнения, осознает, что у Джо Байдена есть хорошие шансы стать следующим президентом США. Президент России Владимир Путин, кстати, на днях оправдал соперника Трампа, заявив, что не видит криминала в бизнесе сына кандидата в президенты США Джозефа Байдена на Украине. Истерические обвинения Трампа в преступном сговоре семьи Байденов, питаемые сумасшедшим Руди Джулиани, рушатся, а результаты проводимых в США опросов, которые Нетаньяху читают, показывают не только то, что республиканцы могут потерпеть поражение на выборах (я перестал делать однозначные прогнозы после того, как четыре года назад сказал, что у Хиллари Клинтон была победа в кармане), но и то, что еврейские избиратели в США снова, ожидается, проголосуют за демократов в пропорции три к одному.

Трамп и республиканский Конгресс были защитой Нетаньяху в прошлом. Ни один иностранный лидер не обнимал Трампа и Республиканскую партию более крепко, чем этот израильский премьер. Мэтт Брукс, исполнительный директор Республиканской еврейской коалиции, даже похвастался однажды, что меж такими тесными объятиями и лучику света просочиться сложно. А Джереми Бен-Ами, глава либеральной пропагандистской группы J Street, согласился, сказав: «Нетаньяху, по сути, является израильским республиканцем». Да и сам Нетаньяху однажды сказал интервьюеру: «Говорит на разговорном республиканском языке».

Биньямин Нетаньяху и Майк Помпео на конференции в Варшаве

Нетаньяху в значительной степени был глух к голосам диаспоры, полагаясь на свое американское воспитание и акцент, лояльность американских еврейских лидеров своего стареющего поколения, и на свои собственные республиканские предпочтения. Он молчит, когда Трамп обвиняет американских евреев в двойной лояльности, называя Нетаньяху «вашим премьер-министром», а Израиль — «вашей страной».

Тревожное нежелание Нетаньяху отвечать на подобные нападки можно объяснить боязнью оскорбить тонкокожего президента с ненасытным эго. Но никто не сделал больше, чтобы вбить клин между господствующим американским еврейством и Израилем. Его тесные объятия с Трампом и религиозными правыми (в обеих странах), его погружение в партийную американскую политику и его нападки на администрацию Обамы-Байдена помогли продвинуть поддержку Израиля вниз по списку политических приоритетов для американских евреев. В то же время растущее влияние прогрессивного крыла демократов еще больше отодвинуло партию от жесткой поддержки произраильской повестки дня, по крайней мере, в интерпретации Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).

Даже если Нетаньяху поддержит Байдена сегодня, а он этого не сделает, у него мало шансов вернуть утраченную поддержку. Этот процесс должен начаться с нового руководства и новой политики в Израиле, и это должны решать израильские избиратели, а не американцы.

В то же время Нетаньяху нужно упорно работать, чтобы восстановить связи с демократами и Байденом (если тот станет следующим президентом), которым он навредил не только в течение восьми лет администрации Обамы, но и во времена Байдена в качестве лидера Сената во внешней политике. Под руководством Нетаньяху Израиль стал для американских партий более принципиальным вопросом, чем даже в 1960-х и 1970-х годах, когда республиканцы последовательно голосовали против иностранной помощи и за продажу оружия врагам Израиля. Политические решения, которые, по убеждению республиканцев, доказывают произраильские позиции Трампа — перемещение посольства США в Иерусалим, признание аннексии Голанских высот, разрыв иранской ядерной сделки, санкции на поселения, сделки с арабами Персидского залива, — были сделаны не для еврейских избирателей, а для того, чтобы угодить критически важной белой евангелической базе президента. Он сам так сказал: они были «для евангелистов», которые, как он жаловался, «более возбуждены», чем неблагодарные евреи.

Gage Skidmore Джо Байден

Отказ Нетаньяху от традиционной двухпартийности в американо-израильских отношениях заставляет многих демократов видеть в нем израильского Трампа; он сжег слишком много мостов. Не забывайте, что каждая администрация вводит свое собственное определение «особых отношений» и «качественного военного перевеса». И она может быть очень гибкой. Израильскому правительству предстоит большая работа по восстановлению отношений с Вашингтоном, если Байден и демократы одержат верх на следующей неделе. Нетаньяху не подходит для этой работы. Выбор израильских лидеров — это задача для израильских избирателей, которые часто считают управление альянсом с США главным приоритетом.

Демократы не повернутся против Израиля, но у правительства Нетаньяху будут серьезные проблемы с доверием. Не ждите, что он станет одним из первых иностранных лидеров, приглашенных на встречу с новым президентом. Если же победит Трамп, он останется сердитым и обиженным человеком, который наслаждается ударами против тех, кто, как он чувствует, оскорбил его. Лучшая надежда сейчас, особенно для Израиля, заключается в том, что Биби сосредоточится на своем коррупционном процессе и не попадет в тюрьму — за счет того, что присоединится к своему приятелю Дональду в раннем возвращении к частной жизни.