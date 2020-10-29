



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Офис украинского президента считает, что из Англии Зеленский привез три «исторических документа». В первую очередь соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. По мнению офиса, «оно укрепляет экономические связи между нашими странами и увеличит товарооборот». Жаль расстраивать оптимистов, но экономическое сотрудничество и увеличение товарооборота — это немного не то. Это — как с Японией, с которой Англия спустя две недели после визита Зеленского подписала соглашение о свободной торговле (первая крупная сделка Лондона после выхода из Европейского союза). Это когда «договоренность призвана увеличить товарооборот с Японией примерно на £15,2 млрд (около $20 млрд)».

Договоренность же с Украиной — это «Меморандум о взаимопонимании» (второй «исторический документ» Зеленского), в фокусе которого британская финансовая поддержка украинских штанов на 2,5 миллиарда фунтов. Дело, конечно, нужное, но история освоения Украиной евро-американских кредитов (да и средств государственного бюджета в целом) не дает основания для оптимистичного взгляда на качество использования и этого «финансового подгона».

Но наиболее броский документ, привезенный из Лондона украинским президентом — это «Меморандум об усилении сотрудничества в военной и технической сферах», который предусматривает выделение Киеву кредита в размере 1,6 млрд долларов на 10 лет для переоборудования Военно-морских сил Украины.

Flickr.com Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

«Переоборудование» означает строительство восьми ракетных катеров для украинского военного флота. Часть из которых должна быть построена на территории Великобритании, а остальные — на судостроительном предприятии Украины. По данным «Украинского милитарного портала» и английского сайта Naval Technology — это проект 50-метровых ракетных катеров водоизмещением около 400 тонн, которые могут нести ударное вооружение в виде восьми противокорабельных ракет, как иностранного производства, так и украинских «Нептунов», когда работы по морской версии будут завершены. Все это, по мнению офиса, «поможет возродить наш потерянный в 2014 флот».

Уже на этом месте возникает желание остановиться. Не потому, что Англия с начала тысячелетия не строила ракетных кораблей у себя дома, а чисто коммерческий проект греческих ракетных катеров класса Roussen исполнялся на греческих же верфях «Элефсис».

И не потому, что сама версия «москитного флота» не имеет права на существование. Напротив, она даже укладывается в рамки украинской военно-исторической ментальности: бывали времена, когда стая украинских «чаек» (боевых морских лодок) налетала на огромные турецкие галеры-каторги и без особых проблем отправляла их на дно. Да и спустя три с половиной века «москиты» могут попить крови. Боевая история ракетных катеров начинается 21 октября 1967 года, когда два египетских советской постройки «Комара» в 14 милях от Порт-Саида четырьмя ракетами потопили израильский (бывший британский) эсминец «Эйлат». В тот день мудрые евреи поняли, что для них «День большого военного корабля закончился» и следует искать небольшие и эффективные корабли, способные патрулировать берег и проводить операции в открытом море, на высокой скорости с максимальной возможностью ухода от слежения и от ракет.

Хотя следует отдавать себе отчет, что в условиях современного скоротечного морского боя, с момента превращения «ракетного корабля» в простую «цель» на мониторе срок его жизни будет составлять не более нескольких минут. Но все это морская теория, которая, даст Бог, никогда не реализуется на практике. Остановиться же хочется для того, чтобы взять в руки калькулятор. Итак.

В составе флота Ее Величества ракетных катеров нет как таковых. Судя по открытым источникам, последняя постройка такого типа судов в собственно Англии имела место в конце прошлого тысячелетия, когда у британского судостроителя Vosper Thornycroft (ныне — BAE Systems Surface Ships) в Саутгемптоне изготовили четыре быстроходных ударных корабля класса Barzan (он же — Vita-класс) для ВМС Катара.

Быстрое ударное судно (fast attack craft, FAC) «Барзан» — это небольшой, быстрый и маневренный наступательный военный корабль, вооруженный противокорабельными ракетами, пушками или торпедами. FAC обычно работают в непосредственной близости от земли, поскольку им не хватает как мореходных, так и всесторонних защитных возможностей, чтобы выжить на глубокой воде. «Антиквариат, конечно, но для маленького Черного моря сгодится», как оценил один мой знакомый военный моряк.

Судя по размерам, для Украины уготованы именно «Барзаны». Дальше считаем: в 1992 году Катар заказал у англичан четыре катера этого типа за (стоимость неподтвержденная, но вполне правдоподобная) 320 миллионов фунтов стерлингов. Они были поставлены Катару в период с 1996 по 1998 годы.

Сейчас 320 миллионов фунтов начала 1990-х — это, судя по инфляционному калькулятору, 678,9 миллиона фунтов. Восемь катеров будут стоить, соответственно, 1358 миллионов. Убираем оптовую скидку и «улыбку англичанина» и получаем искомые 1,25 миллиарда.

Отсюда вывод: военно-морской меморандум, подписанный на Даунинг-стрит, 10 украинским министром обороны Андреем Тараном и его британским коллегой Беном Уоллесом — это даже не государственный кредит, это банальная «продажа в рассрочку» английской продукции украинскому государству. Английская пресса, кстати, в этом и не сомневается. Местные СМИ уверены, «что британское правительство предложило Украине ссуду, чтобы их флот мог приобрести восемь быстроходных ударных катеров, причем первые два корабля строятся в Великобритании». И очень рады этому, ведь приведенная цитата опубликована на сайте с многозначительным названием «Спасите королевский флот». То есть ни о каких инфраструктурных или, тем более, социальных проектах речь даже не идет.

Акмц.укр Министр обороны Украины Андрей Таран

Да, Украина что-то получит от этой торговой сделки, потому что шесть корпусов будут монтироваться на одном из украинских судостроительных заводов (два — в Англии). Но следует отдавать себе отчет, что стоимость самой «лодки» — это максимум 25% от стоимости готового изделия. Остальное — «фарш» корабля: электроника, оружие, связь и прочее. Несложный подсчет показывает, что в украинскую казну временно попадет максимум 234,5 миллиона фунтов. Которые в течение 10 лет необходимо будет вернуть.

Зато украинское государство впускает в свои территориальные воды и свою береговую военную инфраструктуру английский морской военный компонент, который уже сможет безмятежно наплевать на «конвенцию Монтре»: ведь катера формально будут уже украинскими.

Скорее всего, это и является целью англичан в военно-морском договоре с Украиной. А Зеленский — сознательно ли, по незнанию ли или просто по неопытности — весело соглашается на британский контроль над украинским морем. Ведь если бы речь шла о реальном укреплении флота Украины, то необходимо было бы поднимать вопрос о финансировании производства «Ланей» или «Весп». Это перспективные ракетные катера, разработанные в украинском Николаеве и возможные к изготовлению на территории Украины. Но бегают они сейчас в составе военно-морских сил почему-то Вьетнама.

А Украина собирается «спасать королевский флот», но только Англии.