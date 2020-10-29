В Новочебоксарске, втором по величине и значимости городе Чувашии, в течение месяцапосле сентябрьских выборов уже дважды поменялся глава города, причём один единоросс (Алексей Ермолаев) сменил другого единоросса (Игоря Анакова). Что позволило даже непосвящённому в политические перипетии заговорить о расколе в «Единой России» и возвращении Новочебоксарску статуса протестного города и возможных потрясений в следующем году, когда пройдут думские и республиканские госсоветовские выборы. Примечательно, что кадровый кульбит нашёл слабое отражение на официальных сайтах администрации, горсобрания депутатов или «Единой России»: регион «кормится» слухами и множественными интерпретациями событий в редких интернет-СМИ. Лишь однажды на федеральном сайте «Единая Россия» прошло сообщение, что 19 октября комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета партии исключить из своих рядов депутата Госсовета Чувашии Владимира Михайлова — за «ростовщичество». «Гнать таких из партии», — высказался ответственный секретарь комиссии, заместитель секретаря генсовета Евгений Ревенко. Такое федеральное внимание с подобными жёсткими формулировками было только в период бесславной отставки главы Чувашии Михаила Игнатьева в январе этого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Ермолаев

ИА REGNUM решило напомнить хронику событий и выяснить некоторые подробности биографии нового главы города, получившего эдакий подарок к своему дню рождения, проанализировав активы и связи.

Gs.cap.ru Депутат Госсовета Чувашии Владимир Михайлов

Рокировка глав

25 сентября 2020 года на своём первом заседании свежесформированный состав городского собрания Новочебоксарска «большинством голосов» выбрал главой города и своим спикером 36-летнего Игоря Анакова из фракции «Единая Россия», креатуру местного олигарха-единоросса Владимира Михайлова— вопреки рекомендации регионального политсовета партии о согласованной кандидатуре Ольге Петровой. Заседание проходило бурно, обнажив две противоборствующие силы и в горсобрании, и в самом городе-спутнике: местные СМИ сравнили их с соперничающими домами Монтекки и Капулетти новочебоксарского масштаба, один из которых возглавляет Владимир Михайлов, а другой — справоросс Сергей Семенов. Они — бывшие соратники по партии «Справедливая Россия», их судьба развела несколько лет назад, когда Михайлов переметнулся в партию власти. С избранием справоросса Олега Николаева главой Чувашии Семенов стал наращивать влияние оппозиционных сил в городе, который уже много лет считается оплотом «Справедливой России».

Chuvashia.spravedlivo.ru Депутат Госсовета Чувашии Сергей Семенов

Избранию Анакова не помешало ни присутствие руководителя администрации главы Чувашии Вячеслава Борисова, ни решение регионального отделения партии «Единая Россия», возглавляемого депутатом Госдумы Алёной Аршиновой. Однако замаячившую было фронду быстро пресекли объявлением об исключении из «Единой России» Владимира Михайлова и новым заседанием Новочебоксарского горсобрания, где инициативная депутатская группа усмотрела процедурные нарушения при избрании главы 25 сентября и переизбрала его 26 октября.

Ответная реакция на назначение индивидуального предпринимателя, главы ТОС «Союз» Анакова была ожидаема: в «Единой России» партийная дисциплина ещё в чести. 26 октября, то есть буквально через месяц, Анакова сменил его коллега по партии Алексей Ермолаев. Кадровая рокировка происходила молчаливо — лишь на сайте горсобрания появилось фото с указанием должности. Однако ни на сайте отделения партии, которую представляют оба депутата, ни на сайте горадминистрации каких-либо разъяснений общественности не дали и спустя трое суток. По-прежнему на сайте горсобрания страница под названием «биография» пуста, лишь указано наименованием должности, зато в разделе «Актуально» сообщается, что 25 сентября «в Новочебоксарске определились с главой города Новочебоксарска», — и глава, разумеется, Анаков.

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Известно, что на избрании Ермолаева присутствовала тяжёлая политическая артиллерия — депутаты Госдумы Николай Малов и Леонид Черкесов («Единая Россия»). И снова глава города был избран «большинством голосов». А 28 октября руководитель республики Олег Николаев посетил заседание депутатов Новочебоксарского городского собрания, официальный портал органов власти региона об этом не сообщил.

О биографии и активах нового главы

По данным с официального сайта горсобрания из раздела «Депутаты НГСД VII созыва (2020−2025 гг.)», Алексей Ермолаев родился 24 октября 1984 года во Владимире. В разные годы он работал в АО «Перкарбонат», ООО «Металл».

На сегодня Ермолаев числится директором ООО «Строительная Компания «Платинум» и главой попечительского совета общественной организации «Военно-патриотическое сообщество «Вымпел». В Чувашии с таким названием лишь одно юрлицо, учрежденное в 2016 году в Чебоксарах. Его создатели — Андрей,Александр Тимофеевы и Никита Семенов.

Впс-вымпел.рф «Военно-патриотическое сообщество «Вымпел»

В официальной биографии Ермолаева между тем не указано, что в компании «Платинум» новый глава Новочебоксарска не только директор, но и единственный владелец. Учреждена она была в конце февраля 2015 года (не путать с одноимённой фирмой, также созданной в 2015 году, но в Чебоксарах).

Уставный капитал у общества минимален — всего 10 тыс. рублей. А на начало 2020 года среднесписочная численность работников, по открытым данным, — всего один человек.

По данным из базы Росстата, компания «Платинум» в 2018 году получила чистый убыток 488 тыс. рублей. Данные за 2019 год в базе пока не обнародованы.

В ЕГРЮЛ за Алексеем Ермолаевым числится ещё одна строительная компания с одним сотрудником — ООО «Строительная компания Гранд». Она была создана в Новочебоксарске в феврале 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. При этом уточняется, что в марте 2020 года в реестр была внесена отметка, касательно юрадреса и данных директора — «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». В свете этого 28 сентября 2020 года регистрирующим органом принято «решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом компания «Гранд» вполне действующее, а не номинальное юрлицо. В базе арбитража есть как минимум три дела с её участием. Особый интерес представляет то, где фирма выступает соответчиком. Из материалов этого спора по иску ООО «Специализированный застройщик «Строительная фирма «Комплекс» Валерия Гордеева следует, что «Гранд» было фигурантом одной интересной сделки.

Второй соответчик по делу — банкротящееся ООО «Железобетонные конструкции №2», поставлявшее «Комплексу» железобетонные изделия, попросило застройщика «оформить продажу трёхкомнатной квартиры» площадью 82,08 кв. м в Чебоксарах «по цене 43 000 руб. за 1 кв. м на ООО «СК Гранд» в счёт будущих поставок железобетонных конструкций. В 2017 году долевой договор на квартиру был заключён. По нему «Гранд» должно было уплатить «Комплексу» 3 716 920 рублей.

Через месяц на эту же квартиру был заключён договор уступки прав требования — «Гранд» передал их семье Фоминых. В ноябре того же года квартира была передана семье. Одновременно с этим, в марте 2017 года, в договоре уступки права требования было прописано, что «ООО «Строительная фирма «Комплекс» уступает, а ООО «Железобетонные конструкции №2» принимает право требования долга с ООО «Строительная компания Гранд» в размере 3 716 920 рублей». Расплатиться планировали взаимозачётами.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стройка

Соглашение о прекращении обязательств подписано сторонами 31.03.2017 года, но уже тогда к ООО «Железобетонные конструкции №2» было подано заявление о банкротстве. Позднее конкурсный управляющий успешно оспорил зачёт обязательств.

Но споры между этими двумя компаниями не так интересны, как владелец ООО «Железобетонные конструкции №2», а точнее его фамилия. Тем более и ООО «Строительная компания «Платинум», принадлежащее новому главе Новочебоксарска Алексею Ермолаеву, в этом деле участвовало, правда, иным лицом.

ООО «Железобетонные конструкции №2» было учреждено в июне 2004 года в Новочебоксарске, а с декабря 2017 года признано банкротом. Единственным владельцем фирмы с 2011 года является Александра Валерьевна Ермолаева.

ООО «Железобетонные конструкции №2» также свыше 20 раз было фигурантом проверок надзорных инстанций. И далеко не все проверки заканчивались без замечаний. Например, в мае 2017 года министерство природных ресурсов и экологии Чувашии вынесло предписание — «устранить нарушение требований законодательства Российской Федерации, связанное с отсутствием разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником».

В активе Александры Ермолаевой (до 2018 года, судя по данным реестра, она ещё носила фамилию Павлова) также было ООО «Аликовосельстрой», созданное для строительства жилых и нежилых зданий в декабре 2011 года. Компания принадлежала Ермолаевой с мая 2014 года. Данная фирма также была исполнителем пары госконтрактов, заключенных с администрацией Аликовского района Чувашии. Например, «Аликовосельстрой» было исполнителем по контракту на приобретение в муниципальную собственность квартиры для последующего предоставления её детям-сиротам.

В мае 2019 года данное ООО было ликвидировано по решению надзорного органа. В ЕГРЮЛ есть отметка, что произошло исключение «юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Удивительно, но недостоверными были признаны сведения о гендиректоре, который подал соответствующее заявление в 2018 году, хотя фигурировал в документах с 2014 года. Вот только этот же гражданин как директор был указан и в муниципальном контракте. Чудеса, да и только.