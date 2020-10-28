Северная Корея провела 10 октября 2020 года грандиозный военный парад. Он был посвящён 75-летию Трудовой партии Кореи. Парад проходил с часа до трёх часов ночи, а вечером 10 октября Центральное телевидение КНДР показало запись этого мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Впервые с 2018 года на параде были показаны стратегические наступательные вооружения Корейской Народно-Демократической Республики. Двухлетняя пауза в демонстрации стратегических систем была вызвана переговорами между США и КНДР, которые проходили в несколько раундов и ничем не закончились.

Наибольшее внимание военных экспертов привлёк подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) на 11-осном шасси со сверхтяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой, показанный впервые. Корейцы не сообщили его название.

Визуально новая МБР является самой большой по размерам, её длина составляет 23−24 метра. Это на два метра больше длины северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, также развёрнутой на ПГРК.

Некоторые базовые характеристики Hwasong-15 известны. В частности, её расчётная дальность полёта составляет около 13 тысяч километров, что позволяет данной жидкостной ракете поражать цели в любой точке континентальной части США. У Hwasong-15 широкий и тупой носовой обтекатель, что свидетельствует о сверхбольшой тяжёлой ядерной боеголовке. Эта ракета была испытана в конце ноября 2017 года.

Конечно же, специалисты задаются вопросом о потенциальных характеристиках впервые показанной сверхтяжёлой МБР Северной Кореи. Важная деталь, скорое появление «нового стратегического оружия» в начале 2020 года анонсировал сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Точно известно, что запусков именно этой ракеты пока не было: данный факт скрыть невозможно. Однако смущает, что в ходе военного парада перед трибуной проехал не один такой ракетный комплекс, а, судя по видеозаписи, целых четыре.

Missilethreat.csis.org Hwasong-15

Нельзя исключать вариант, что северокорейские конструкторы пошли по пути унификации и использовали для новой сверхтяжёлой МБР ступени от других межконтинентальных баллистических ракет, которые уже проверялись в ходе испытательных пусков. Ряд иностранных экспертов полагает, что новая ракета получит маркировку Hwasong-16.

Агентство Reuters приводит мнение Майкла Эллемана, директора по нераспространению и ядерной политике Международного института стратегических исследований, который сказал, что новая МБР Северной Кореи может доставить ядерную боевую часть массой от 2 до 3,5 тонны в любую точку континентальной части Соединённых Штатов.

Следует заметить, что особую обеспокоенность условный Hwasong-16 вызвал с точки зрения наличия потенциальных возможностей по преодолению системы противоракетной обороны США.

Ежедневная газета Пентагона Stars and Stripes («Звёзды и полосы») в своей публикации отмечает, что увеличенные размеры этой МБР могут говорить о наличии нескольких боевых ядерных блоков, дополнительных ложных целях и средствах преодоления американской ПРО. Кроме того, наличие 11-осного ракетного тягача, не имеющего аналогов в мире, свидетельствует о собственных возможностях КНДР по строительству таких транспортных средств и замещении их импорта из Китая.

Надо понимать, что переход от создания моноблочной ядерной боеголовки к разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) — это качественный скачок ракетостроительной отрасли Северной Кореи к уровню самых развитых в военном отношении стран мира. В отличие от моноблочной боеголовки РГЧ ИН несёт в себе несколько боевых блоков, позволяя таким образом поразить сразу несколько целей при запуске всего одной ракеты. И такое техническое решение многократно повышает нагрузку на систему противоракетной обороны.

Американские официальные лица всегда отвергали опасения, что быстро развивающаяся ракетная программа КНДР может создать оружие, способное обойти наземную противоракетную оборону США, базирующуюся в штатах Аляска и Калифорния. В частности, в январе 2020 года генерал Джон Хайтен, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США, заявил, что он «на 100% уверен» в способности американских систем противоракетной обороны противостоять Северной Корее.

Halifax International Security Forum Джон Хайтен

Однако независимые военные аналитики гораздо более скептически относятся к возможностям американской ПРО, особенно если Северная Корея развернёт МБР с несколькими боеголовками.

Новостной ресурс Defense-Aerospace.com цитирует радиостанцию Voice of America News, которая приводит мнение двух бывших членов разведывательного сообщества США Маркуса Гарлаускаса и Брюса Перри: «Трудно понять, как американцы могут быть уверены, что конечного числа американских перехватчиков ПРО будет достаточно, чтобы остановить атаку залпом северокорейских МБР с несколькими боеголовками каждая».

Дженни Таун, сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне, считает, что испытания новой северокорейской МБР пройдут уже после выборов президента США: северокорейцы захотят оказать давление на переизбранную администрацию Дональда Трампа, чтобы вернуться к переговорам или проверить Джо Байдена, если он победит.

Таким образом, можно констатировать, что в распоряжении военно-политического руководства КНДР появилось новое стратегическое оружие, которое добавит головной боли Вашингтону и усилит позицию Северной Кореи на возможных переговорах с Соединёнными Штатами.