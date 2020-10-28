Председатель болгарской общественной организации «Русофилы» Николай Малинов, которого в сентябре 2019 года прокуратура этой страны заподозрила в шпионаже в пользу России, недавно возглавил партию «Возрождение отечества».

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Малинов

В интервью ИА REGNUM Малинов рассказывает о том, почему он считает выполненной культурную миссию движения «Русофилы», а также о будущей деятельности своей партии.

В русскоязычных СМИ недавно появилась информация о том, что Вы поменяли род деятельности и из общественного деятеля сделались политическим — Вы возглавили партию «Возражение отечества»…

Сразу хотел бы уточнить: я начал политическую деятельность, но пока еще не бросил общественную. Я подал в отставку еще в сентябре перед съездом движения «Русофилы», но съезд единогласно отказался ее принять. Так что я согласился остаться во главе организации до следующих выборов. После выборов я уйду, несмотря на решение съезда, так как я очень настаиваю на надпартийном характере организации.

Большой период своей жизни я посвятил тому, чтобы вытащить организацию «Русофилы» из партийной зависимости. По моему мнению, именно поэтому в Болгарии 75−80% русофилов — это самый высокий процент среди стран НАТО. Если бы организация осталась на том уровне, на котором она находилась, когда ее работа зависела от Социалистической партии, она имела бы сегодня столько же влияния в Болгарии, сколько имеют подобные организации в Польше, в Прибалтике, в Румынии. Я очень много усилий приложил к тому, чтобы «Русофилы» стали надпартийной организацией, и чтобы в их состав вошли люди, симпатизирующие разным партиям.

Что Вы считаете главными достижениями движения «Русофилы» на сегодняшний день, и почему решили заняться политикой?

Сейчас культурное русофильство, которое мы продвигаем, стало действительно мощным фактором в жизни болгарского общества. Я считаю, что за двенадцать лет деятельности я выполнил свою историческую миссию в организации. Но когда в прошлом году меня арестовали вместе с моими 16 соратниками за то, что мы занимаемся учебниками, студентами, детишками в детских садах, энциклопедиями, связями между регионами, между церквями, мы поняли, что в Болгарии нам уже не дадут спокойно заниматься культурным сотрудничеством, и без партийно-политической защиты мы не устоим в этом вихре современных событий. Поэтому я сказал — тогда мы будем бить вас по вашим же правилам. Хотите, чтобы мы вас били через партийную систему, значит, мы зайдем через государство. Я считаю, что потенциал или, как в шутку говорят мои друзья, «путинциал» партии очень большой.

Vazrazhdane.bg Митинг партии «Возрождение отечества»

Расскажите, пожалуйста, более подробно об основных задачах вашей партии.

Партия называется «Возрождение отечества». Она была зарегистрирована в 2009 году на базе ветеранских организаций, в которые входят офицеры запаса. Это люди чести, это военно-патриотическая сила. В такую организацию мы вносим наш опыт русофильства, поэтому в организационном плане она будет выглядит немного по-другому. Но основное — это борьба за суверенную независимую Болгарию во всех областях, где это возможно — в культурной, в духовной, в научно-образовательной сфере.

А каково Ваше отношение к членству Болгарии в НАТО?

Меня часто спрашивают — что вы будете делать с НАТО? Как что? Вариант де Голля — будем выступать за выход из военных структур НАТО, но за то, чтобы страна осталась в политических структурах организации. Даже Россия называет Североатлантический альянс партнерами. Мы не против диалога, партнерства с евроатлантическими силами, но мы за евроконтинентальное развитие Европы.

Мы за развитие Европы с Россией. Наш главный лозунг — Болгария и Европа сильнее с Россией. Потому что если мы не будем создавать свою собственную систему безопасности, а без России она невозможна, мы не сможем устоять перед современными вызовами. Непонятно, как себя поведет Китай — и экономически, и политически, и военно. Куда Европе без России в таком случае?

Кроме целей очень важны средства, которыми эти цели достигаются. Никто не спрашивал болгарский народ, быть ли нам или не быть в НАТО. Это тоже очень важный момент. Мы выступаем за традиционные ценности, за сильное государство и за многополярный мир. В этом плане мы являемся больше геополитическим проектом. Попытка поставить нас в левое, в правое или в либеральное пространство провалится. Мы другие. Мы просто за геополитическую переориентацию Болгарии и Европы. Европа должна быть с Россией.

7th Army Training Command Болгарские военные в ходе учений НАТО. Германия, 2015

На какую степень поддержки населения вы рассчитываете?

Я считаю, что потенциал у нашей партии очень серьезный — примерно 6−7% свободных русофилов, которые не числятся ни в одной партии, и от 8−10% людей, которые недовольны своими партиями. Но это прогнозы. Время покажет, сколько реально людей мы сможем мобилизовать на следующих выборах. Но дорогу осилит идущий. Это наши задачи, и мы хотим в этом направлении работать.

Конечно, нам будет непросто. Но я считаю, что как минимум мы зададим правильное направление нашим детям и внукам.

Пока Вы говорили про отношение Вашей партии к членству Болгарии в НАТО, я заметила некоторые совпадения во взглядах с черногорскими партиями, которые были в оппозиции, а теперь в результате последних парламентских выборов пришли к власти. Вы размышляли о том, чтобы налаживать региональное сотрудничество, в том числе с коллегами из Черногории?

Конечно, мы планируем развивать региональное сотрудничество и с Сербией, и с Черногорией, и с Румынией, и с Албанией, и со всеми странами региона. Международное сотрудничество также нужно развивать и с Россией, и со странами Европы. Без международных связей нельзя. В современном мире это тоже самое, что жизнь без СМИ. Конечно, мы будем искать своих партнеров. Партию мы создаем всерьез и надолго. Но я бы не фокусировался на черногорском опыте. Потому что я тогда начну его анализировать, а у меня есть и критическое прочтение этого опыта. Да, мы будем сотрудничать с черногорцами, так же как и со всеми другими народами региона…

Vazrazhdane.bg «Возрождение отечества»

Мы знаем, что Ваша организация «Русофилы» очень плотно сотрудничает с российскими партнерами, и что российская общественность ознакомлена с ее деятельностью. Но мы также знаем, что российские власти работают прежде всего с официальными властями других стран. Может ли переход из общественной в политическую сферу испортить хорошие связи, которые имеются у Вас в России? Ведь в любом случае сначала вы станете оппозиционной партией.

Ни в коем случае. Начнем с культурного русофильства. Это направление деятельности остается, там будет мой преемник, наш съезд выберет своего нового председателя. А партия… я уже сказал, что мы ее будем развивать. Но партия не занимается только законодательной деятельностью и выборами. Разве мы не имеем права развивать какие-то другие отношения и помогать динамизации отношений Болгарии и России? Если мы это делали даже не находясь в парламенте, и не имея политической поддержки, тогда партийно-политическая надстройка просто даст дополнительный вектор возможностей для динамизации отношений с Россией.

Например, сегодня я записал приветствие для ассамблеи фонда «Русский мир». Я выступил с инициативой создания международного русофильского движения. Конечно, в этом международном движении основным лицом Болгарии будут русофильские неправительственные организации. Но что нам мешает с ними работать? Если председатель комитета по международным делам в Думе из фракции ЛДПР, можем ли мы с ним работать? Можем. А если председатель комитета по международным делам в Совете Федерации из «Единой России», сможем ли мы с ним работать? Конечно, да. Но имея более стабильные позиции у себя в Болгарии, мы сможем приглашать гостей из России и укреплять наши отношения на более высоком уровне, нежели уровень атташе по культуре в посольстве, на котором мы сейчас действуем.