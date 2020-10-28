Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо министру финансов Антону Силуанову, как сообщает издание «Коммерсант», с предложением о выравнивании условий по выпуску еврооблигаций российских эмитентов в России и за рубежом, что может способствовать развитию внутреннего рынка корпоративных облигаций. В частности, предлагается освободить от налога на процентный доход нерезидентов при покупке еврооблигаций в России, а для российских розничных инвесторов не учитывать валютную переоценку евробондов. Это должно привести к росту ликвидности на внутреннем рынке, а размещение еврооблигаций в России значительно снизит издержки эмитентов. Представители ряда банков говорят о том, что выравнивание налогообложения для нерезидентов может удешевить заимствования российских компаний как минимум на 20 базисных пунктов, указывая на разительный разрыв между стоимостью организации выпуска без оплаты комиссионных инвестбанкам в России и организацией выпуска евробондов за рубежом. В России это стоит порядка 100−120 тысяч долларов, тогда как за рубежом — от 0,7 млн до 1 млн долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Кроме того, локализации размещений еврооблигаций препятствует невозможность перевода российской SPV-компанией (специально созданной под выпуск долговых бумаг) средств в валюте головной структуре, что приводит к потерям при конвертации средств, в том числе при выплате купонов. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что если розничных инвесторов, которые, к слову, на фоне снижения депозитных ставок, сейчас стали более активно присматриваться к фондовому рынку, освободить от налога на доход в виде валютной переоценки, то они с большей охотой станут предоставлять финансирование российским эмитентам на внутреннем рынке, чем на иностранном. Сейчас при реализации или погашении еврооблигаций, налог на доходы рассчитывается исходя из пересчета стоимости ценных бумаг на рубли, что, по мнению специалистов, приводит к росту фактического убытка в валюте инвестирования. В этой связи невозможность прогнозировать финансовый результат после налогообложения становится решающим фактором, препятствующим активному притоку граждан в этот класс активов. Решение этой проблемы позволит вернуть в страну средства инвесторов, приобретающих сейчас российские активы через иностранных посредников, таким образом уходя от налогов при валютной переоценке.

Цитата из видео на YouTube Президент НАУФОР Алексей Тимофеев

Как отмечают представители саморегулируемой организации, налоговые послабления не приведут к значительному выпадению доходов бюджета. Доля владения нерезидентов в корпоративных облигациях, по оценке Московской биржи, не превышает 10% от общего объема, а за три квартала 2020 года они купили лишь 4% размещенного долга. Участники фондового рынка считают, что в итоге бюджет может лишиться лишь около 300 млн рублей, зато плюсов от предлагаемой ими меры может быть больше, в частности, ожидается рост объема торгов на внутреннем рынке России.

Надо сказать, что Минфин пока никак не комментирует инициативу НАУФОР, и вряд ли стоит ожидать скорейшей его реакции, ведь профессиональные участники фондового рынка не впервые выступают с аналогичными предложениями. В сентябре, когда НАУФОР обращался в ведомство с просьбой о стимулировании развития фондового рынка страны, Тимофеев отмечал, что консультации с Минфином уже начались, но «предложения пока находятся на рассмотрении». Так вот не стоит ожидать скорейшего решения Минфина, потому как предлагаемые НАУФОР меры могут в целом повлиять на привлекательность, так сказать, государственных еврооблигаций. Напомним, что для еврооблигаций Минфина РФ, муниципальных и субфедеральных образований купонный доход не облагается НДФЛ. При этом доход от курсовой разницы по всем еврооблигациям, опять же — кроме бумаг Минфина РФ, также облагается НДФЛ.