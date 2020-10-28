Российские СМИ широко сообщают об увольнении сахалинского чиновника, разместившего в презентации на совещании карту, где Курильские острова были помечены как территория Японии. Речь идет о сотруднике регионального агентства по рыболовству. При подготовке презентации он использовал карту, размещенную на японском информационном ресурсе, где южные Курильские острова считаются оккупированной территорией Японии и окрашены в тот же цвет, что и остров Хоккайдо. Более того, на карте как «спорные» обозначены все Курилы до Камчатки и южная половина русского острова Сахалин, до сих пор именуемого в Японии Карафуто.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По словам представителя пресс-службы правительства Сахалинской области, губернатор Валерий Лимаренко«крайне возмущен произошедшим», потребовав проведения служебного расследования. В результате сотрудник, разместивший «карту», был уволен, а его непосредственному начальнику объявлен выговор. «За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — заявил губернатор.

Nac.gov.ru Валерий Лимаренко

Не смогли пройти мимо этого факта японские СМИ. Одно из них Yahoo News Japan рассказала читателям о происшествии. Весьма характерны отклики читателей, которые без изъятий публикуются ниже в переводе ИноСМИ:

«Kzz

Я думаю, в душе они понимают — по крайней мере, четыре северных острова не принадлежат России, даже если не брать в расчет южную часть Сахалина. Даже когда возникают такие ситуации, все равно понятно, что возможность возврата территорий крайне мала. То, что переговоры могут в этом помочь, — не более чем грезы. Но, если опустить руки, шансов вообще не будет. Надо постоянно во всеуслышание заявлять — южные Курилы — исконно японские острова!

Sad

Спасибо, что указали на японский суверенитет. Надо эту парочку пригласить в Японию, чтобы они работали в отделе по возврату северных территорий. Они могут стать полезным источником информации о России.

Ybn

Надо заморозить все отношения с Россией, которая узаконила запрет на отчуждение территорий, включая южные Курилы. Я думаю, что другого способа вернуть территории, нет. Частные взаимоотношения уже смягчали требования возврата островов.

Box

Это ошибка ответственного за южные Курилы. Использовал японскую карту? Вряд ли он думал, что южные Курилы принадлежат Японии. Полагал, что никто не обратит внимания на карту. Идиотская ошибка. Естественно, его уволили. Раньше его бы сослали за это в Сибирь.

Nnk

Козырь Японии в том, чтобы стать технологически и экономически развитой державой. Это получилось сделать после Второй мировой войны до эпохи Сёва включительно. У нас нет ресурсов, поэтому это единственный путь.

Sta

Может, Хоккайдо пригласить уволенного чиновника в качестве посла? Посол северных территорий и Хоккайдо. Губернатор Судзуки, прошу вас. Надо дать ему работу в Японии, чтобы он продвигал идею совместного экономического развития южных Курил, Хоккайдо и Сиретоко.

Bys

С точки зрения России увольнение правильное. Проблема в японском бизнесе. СМИ ошибаются в названии территорий, аналогичные ошибки допускают авиакомпании. Это ужасно!

Kan

Чиновник, занимающийся южными Курилами, обозначает острова как японские — смешно. Это факт, и это ему с рук не сойдет. Это — грубый промах.

Oohay

Я думаю, «серьезная ошибка России» — это увольнение этой парочки.

Рэйнгокусан

Информация взята из японского ресурса — наверное, это не политическое заявление, а простая ошибка. Что сказать, очень жаль.

Yamt

Для начала хотелось бы уволить Путина.

Jeo

Южная Корея и Россия — вовсе не демократические страны.

Kyo

Увольнение — это перебор. Выговора достаточно.

Fin

Факт в том, что СССР нарушил пакт о нейтралитете и оккупировал острова. Оправдания и злоба России говорят о том, что совесть ее совсем не чиста. Сейчас там живут русские, их нельзя всех выгнать, поэтому можно сделать в форме русской деревни, особой зоны, входящей в состав Японии. То есть признать автономию в обмен на передачу суверенитета. Я думаю, это реально.

Kai

Есть русифицированные японцы, которые не сомневаются в том, что Курилы принадлежат России. Они спокойно живут и не подвергаются никаким наказаниям. России пока далеко до свободы и демократии.

Умасика

Он указал правильно, а его за это уволили. Если вы утверждаете, что острова ваши, то назовите их островами Мародерства и Грабежа.

Yama

Русские тоже несильно задумываются о таких вещах. Как и японцы, которые предлагают отдать Сэнкаку.

Mas

Ненавижу диктаторов. Надеюсь, этого чиновника не ликвидируют.

Sor

Верхнюю часть (Курилы и Южный Сахалин) также нужно окрасить в розовый (японский) цвет.

Ike

Несправедливое увольнение. Острова принадлежат Японии».