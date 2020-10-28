После того как папа Римский Франциск 25 октября назвал вашингтонского архиепископа Уилтона Грегори одним из новых 13 кардиналов, которые будут возведены в сан 28 ноября в Ватикане, в этом назначении было найдено много символического. По сложившейся традиции глава столичной архиепархии рано или поздно получает красную кардинальскую шапочку. Монсеньор Грегори станет шестым в этой череде. Интерес в данном случае вызывает не только то, что из существовавших за всю историю Католической церкви в США 50 кардиналов он является первым афроамериканцем (как до того был и первым афроамериканцем, возглавившим Конференцию католического епископата США), но и время, когда папа огласил свое решение.

Уилтон Грегори

И это связано с личностью самого нового кардинала. Уилтон Грегори родился 7 декабря 1947 года в Чикаго в рабочей семье, в которой никто не исповедовал католицизм. Он крестился и впервые принял причастие поздно, в 1959 году. 9 мая 1973 года его рукоположили в священники. После чего монсеньор служил в различных штатах, включая родной Иллинойс. Архиепископом Вашингтона папа Франциск его назначил 4 апреля 2019 года. Учитывая, что, по данным Центра прикладных исследований апостольства (CARA), из 72,4 миллиона католиков в США (по состоянию на 2019 год) только примерно три миллиона имеют афроамериканское происхождение, это был ход, что особенно проявилось спустя год, когда в стране начались беспорядки на расовой почве после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда. Архиепископ заявил тогда, что «этот инцидент еще раз выявляет вирус расизма среди нас, даже когда мы продолжаем бороться с пандемией коронавируса». Он также высоко оценил мирные протесты за расовую справедливость, заявив, что молодые люди, помогающие руководить этими маршами, дают надежду на построение более справедливой нации, где уважаются все жизни.

Life Matters Протест в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

Уже тогда становилось понятным, что администрации президента США Дональда Трампа не будет легко с новым руководителем столичной архиепархии. И, действительно, в начале июня Грегори публично подверг критике Трампа за посещение тем церкви святого Иоанна Павла II в Вашингтоне на следующий день после того, как стоящие перед ней демонстранты, пишет The New York Times, «были насильственно перемещены, чтобы президент мог пройти через «Лафайет-сквер» и попозировать с Библией перед храмом». В те дни архиепископ заявлял: «Я нахожу непонятным и предосудительным, что какое-либо любое католическое учреждение позволяет себе столь вопиюще злоупотреблять и манипулировать собой таким образом, который нарушает наши религиозные принципы, призывающие нас защищать права всех людей, даже тех, с кем мы не можем согласиться». И добавил, что папа Иоанн Павел II, «конечно же, не стал бы мириться с использованием слезоточивого газа и иных средств устрашения, чтобы заставить их (участников акции — С.С.) замолчать, рассеять или запугать ради возможности сфотографироваться перед местом богослужения и мира».

Несогласие с Трампом вызвало у ряда католических изданий и экспертов предположение, что отныне вашингтонский архиепископ станет «неудобным соседом арендатора Белого дома». Повышение статуса монсеньора вызвало завуалированную критику папы Франциска сторонниками президента. Американский портал National Catholic Register в этой связи заметил, что кардинальской шапочкой в седьмой раз подряд был обделен архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес, уроженец Мексики, глава крупнейшей епархии в стране и защитник иммигрантов. «Выбирая между Вашингтоном, центром власти, но небольшим по численности населения, и Лос-Анджелесом, исполином латиноамериканского будущего католицизма в США, поразительно, что понтифик остановился на Вашингтоне», — констатировало издание. В свою очередь портал Crux удивился, почему на фоне отказа папы Франциска в начале октября принять в Ватикане госсекретаря США Майка Помпео под предлогом нежелания вмешиваться в президентские выборы Святому престолу накануне 3 ноября было так трудно подождать несколько дней, чтобы огласить имена новых кардиналов.

U.S. Department of State Майк Помпео и папа Римский Франциск

Очевидно, за этим стоит намек на политическую составляющую номинации Грегори, связанную с системной критикой Белым домом и Государственным департаментом курса Ватикана на налаживание отношений с Китаем и пролонгацию подписанного в 2018 году сторонами временного соглашения о назначении епископов. Конечно, Святой престол тоже умеет играть в игру символами, однако вряд ли желание щелкнуть по носу администрацию Трампа было здесь главным. В случае с кардиналами папа Франциск, соблюдая баланс и систему сдержек и противовесов, формирует кардинальскую коллегию таким образом, чтобы она выбрала преемником понтифика того, кто продолжит его курс. Помимо того, он насыщает руководство Католической церкви людьми с периферии. В этом контексте архиепископ Грегори интересен вдвойне — как руководитель столичной епархией могущественной державы, так и афроамериканец, то есть представляющий исторически угнетенную часть населения Соединенных Штатов.

Монсеньору в этом году исполняется 73 года, аргентинский кардинал Хорхе Мария Бергольо стал Франциском в 79 лет. Не будем забегать вперед, но и не станем исключать того, что 25 октября папа дал старт процессу, по итогам которого епископом Рима станет человек с темной кожей.