«Направление в психушку»: СМИ Греции обсудили слова Макрона об исламе
Очередной виток французской «борьбы за свободу слова» обернулся очередной трагедией. Вместо того, чтобы после убийства учителя, который защищал право выражать любые мнения любыми способами, вступить в диалог и продемонстрировать высокий уровень культуры, французы выбрали другой путь и начали хвастаться подворотней.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что 9 декабря будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, особенно обучение детей. Для реализации данной цели совместно с Советом мусульман Франции будет создана организация, которая позволит построить «просвещенный ислам», — эту религию во Франции, считает Макрон, пора освободить от иностранного влияния и сделать ислам таким, чтобы он «жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгорячённые умы».
На фоне всех реакций, которые последовали в мусульманском мире, выделились слова турецкого президента Реджепа Эрдогана, который выразил подозрение, что Макрону нужно лечить психику. А греческие СМИ разрываются между осуждением макроновских перегибов и ненавистью к Эрдогану. Посмотрим, что они пишут.
Найдется ли тот, кто подаст в суд на президента Макрона за исламофобию, ведь достаточно уже того, что он сказал на похоронах Самуэля Пати, — таким вопросом задается H Kathimerini. И если его слова не подпадают под действие закона о борьбе с расизмом, что можно сказать об обложках проклятого журнала, украшающих общественные здания республики? Ни одного хорошего слова о мусульманах у Макрона не нашлось. У него не хватило даже понимания того, что этот убийца — исключительный случай. Ничего не изменилось во Франции после убийства в Charlie Hebdo, а на сей раз, если что-то и изменится, так это потому, что теперь в центре событий оказалась школа — ядро мультикультурной идеологии. Предполагается, что это основной рычаг для включения в образование республики детей из мусульманских общин.
Мультикультурное общество — это идеология, которая пришла на смену коммунизму и по-своему эксплуатирует многие из его принципов, в части про «общество» привлекая социалистов, в части про «мультикультурализм» — европейцев… Сегодня мультикультурная идеология дает сбой. Она противопоставила религиозную веру «опиуму для народов» и посчитала, что при надлежащем образовании поможет им стать независимыми. В Греции мы открыли мультикультурную идеологию, когда она уже начала приходить в упадок. Неопросвещенные левые и их либеральные соратники считали, что проблемой греческого общества является «исламофобия», в результате вместо того, чтобы искать способы интеграции иммигрантского населения, они пытаются принудить греков к этому силой. Остается надеяться, что цена для нас за это не будет слишком высокой.
Эрдоган сомневается в тормозах Макрона вообще, а не в тормозах Макрона в отношении Эрдогана, подчеркивает In. Подражатель султана и ныне психотерапевт предположил, что у французского президента есть психологические проблемы именно с мусульманами, — и действительно, очень тревожно знать, что избранный лидер самого светского государства Европы впадает в приступ при виде всего лишь проходящего мимо мусульманина. А это мнение президента соседней нам страны, и мы должны уважать его точку зрения, потому что он не случайный психотерапевт. Он вооруженный психотерапевт, начальник штаба психотерапевтов во всем мире, с правом на жизнь и смерть тысяч своих пациентов. Может, мы и посмеемся над мнением Эрдогана — удачи нам! — но миллионы его соотечественников (и не только) не разделяют этого юмора. По крайней мере мы предполагаем что-то подобное бойкоту французских товаров во многих мусульманских странах.
Проблемы начались давно, еще до того, как Макрону поставили диагноз психического расстройства. Как известно, в основе этого спора — карикатуры на Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. Но чаша переполнилась несколько дней назад, когда был обезглавлен защищавший право на подобные карикатуры учитель, — именно тогда у Макрона проявились первые тревожные симптомы.
По строго не подтвержденной информации, близкие к президенту люди слышали, как он разговаривал сам с собой. Сначала они не обращали особого внимания, так как считали это тяжелым, но преходящим «кризисом величия» — типичным симптомом мессианского заблуждения, от которого иногда мучаются многие общественные деятели; невролог Оуэн упоминает некоторые характерные случаи в своей разоблачающей книге «Больные лидеры у власти» (Kastaniotis Publications, 2009).
Однако заблуждение Макрона, похоже, со временем не утихло. Нескромные слушатели французского президента выделяли некоторые фрагменты предложений, которые постоянно возвращаются к нему в бреду: «светское государство», «религиозная нетерпимость», «толерантность», «кровь невинных». В ожидании направления в психиатрическую клинику президент Франции решил вывесить так дорого стоившие его стране карикатуры из Charlie Hebdo на всех правительственных зданиях, — по той логике, что светское государство с верховенством закона отвечает светом и юмором на религиозную тьму слепого насилия.
Год назад в Брюсселе бились над очень серьезным вопросом, пишет To Vima: как назвать должность вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Шойнаса. Некоторых смущал термин «защита европейского образа жизни», как он первоначально назывался. Предпочтение было отдано «продвижению европейского образа жизни». То, что происходит во Франции в последние дни, подчеркивает серьезность проблемы. Что нужно европейскому образу жизни? Защита или продвижение? Ему угрожают или он просто хочет лучшей рекламы? Очевидно, что угроза есть. Европейская толерантность, и особенно ее искажение, послужила бомбой в сердце Союза.
В результате сегодня Европа, по сути, борется с исламистским безумием на своей территории, пытаясь подчеркнуть достоинства демократии и свободы. Дело осложняется тем фактом, что эрдогановская Турция была вовлечена в эту войну в качестве самозваного лидера мусульманского мира; что не означает, будто политика двойных стандартов в отношении Турции сохранится у могущественных европейцев надолго. Это страна, стратегическая цель которой — подорвать Евросоюз.
То, что сейчас происходит, вероятно, станет поворотным моментом в истории. Европа должна пересмотреть свои отношения с Турцией и исламским миром и на основе этого сформулировать стратегии, правовые основы и процедуры для защиты своих демократических достижений. Возможно, исходя из этого, многие вопросы, связанные с иммиграционной политикой, системой образования, утверждением европейских принципов и ценностей на новых основах и отказом от различных мифов, в том числе об ассимиляции, интеграции и т. д., придется пересмотреть. Это не будет означать изменения Союза и его облика. Напротив, это будет исполнение огромного долга перед гражданами.