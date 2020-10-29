Очередной виток французской «борьбы за свободу слова» обернулся очередной трагедией. Вместо того, чтобы после убийства учителя, который защищал право выражать любые мнения любыми способами, вступить в диалог и продемонстрировать высокий уровень культуры, французы выбрали другой путь и начали хвастаться подворотней.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что 9 декабря будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, особенно обучение детей. Для реализации данной цели совместно с Советом мусульман Франции будет создана организация, которая позволит построить «просвещенный ислам», — эту религию во Франции, считает Макрон, пора освободить от иностранного влияния и сделать ислам таким, чтобы он «жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгорячённые умы».

На фоне всех реакций, которые последовали в мусульманском мире, выделились слова турецкого президента Реджепа Эрдогана, который выразил подозрение, что Макрону нужно лечить психику. А греческие СМИ разрываются между осуждением макроновских перегибов и ненавистью к Эрдогану. Посмотрим, что они пишут.

Найдется ли тот, кто подаст в суд на президента Макрона за исламофобию, ведь достаточно уже того, что он сказал на похоронах Самуэля Пати, — таким вопросом задается H Kathimerini. И если его слова не подпадают под действие закона о борьбе с расизмом, что можно сказать об обложках проклятого журнала, украшающих общественные здания республики? Ни одного хорошего слова о мусульманах у Макрона не нашлось. У него не хватило даже понимания того, что этот убийца — исключительный случай. Ничего не изменилось во Франции после убийства в Charlie Hebdo, а на сей раз, если что-то и изменится, так это потому, что теперь в центре событий оказалась школа — ядро мультикультурной идеологии. Предполагается, что это основной рычаг для включения в образование республики детей из мусульманских общин.

Цитата из видео из YouTube Мусульманские девушки. Франция

Мультикультурное общество — это идеология, которая пришла на смену коммунизму и по-своему эксплуатирует многие из его принципов, в части про «общество» привлекая социалистов, в части про «мультикультурализм» — европейцев… Сегодня мультикультурная идеология дает сбой. Она противопоставила религиозную веру «опиуму для народов» и посчитала, что при надлежащем образовании поможет им стать независимыми. В Греции мы открыли мультикультурную идеологию, когда она уже начала приходить в упадок. Неопросвещенные левые и их либеральные соратники считали, что проблемой греческого общества является «исламофобия», в результате вместо того, чтобы искать способы интеграции иммигрантского населения, они пытаются принудить греков к этому силой. Остается надеяться, что цена для нас за это не будет слишком высокой.

Эрдоган сомневается в тормозах Макрона вообще, а не в тормозах Макрона в отношении Эрдогана, подчеркивает In. Подражатель султана и ныне психотерапевт предположил, что у французского президента есть психологические проблемы именно с мусульманами, — и действительно, очень тревожно знать, что избранный лидер самого светского государства Европы впадает в приступ при виде всего лишь проходящего мимо мусульманина. А это мнение президента соседней нам страны, и мы должны уважать его точку зрения, потому что он не случайный психотерапевт. Он вооруженный психотерапевт, начальник штаба психотерапевтов во всем мире, с правом на жизнь и смерть тысяч своих пациентов. Может, мы и посмеемся над мнением Эрдогана — удачи нам! — но миллионы его соотечественников (и не только) не разделяют этого юмора. По крайней мере мы предполагаем что-то подобное бойкоту французских товаров во многих мусульманских странах.

Проблемы начались давно, еще до того, как Макрону поставили диагноз психического расстройства. Как известно, в основе этого спора — карикатуры на Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. Но чаша переполнилась несколько дней назад, когда был обезглавлен защищавший право на подобные карикатуры учитель, — именно тогда у Макрона проявились первые тревожные симптомы.

По строго не подтвержденной информации, близкие к президенту люди слышали, как он разговаривал сам с собой. Сначала они не обращали особого внимания, так как считали это тяжелым, но преходящим «кризисом величия» — типичным симптомом мессианского заблуждения, от которого иногда мучаются многие общественные деятели; невролог Оуэн упоминает некоторые характерные случаи в своей разоблачающей книге «Больные лидеры у власти» (Kastaniotis Publications, 2009).

Однако заблуждение Макрона, похоже, со временем не утихло. Нескромные слушатели французского президента выделяли некоторые фрагменты предложений, которые постоянно возвращаются к нему в бреду: «светское государство», «религиозная нетерпимость», «толерантность», «кровь невинных». В ожидании направления в психиатрическую клинику президент Франции решил вывесить так дорого стоившие его стране карикатуры из Charlie Hebdo на всех правительственных зданиях, — по той логике, что светское государство с верховенством закона отвечает светом и юмором на религиозную тьму слепого насилия.

Taurillon.org Газета Charlie Hebdo

Год назад в Брюсселе бились над очень серьезным вопросом, пишет To Vima: как назвать должность вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Шойнаса. Некоторых смущал термин «защита европейского образа жизни», как он первоначально назывался. Предпочтение было отдано «продвижению европейского образа жизни». То, что происходит во Франции в последние дни, подчеркивает серьезность проблемы. Что нужно европейскому образу жизни? Защита или продвижение? Ему угрожают или он просто хочет лучшей рекламы? Очевидно, что угроза есть. Европейская толерантность, и особенно ее искажение, послужила бомбой в сердце Союза.

В результате сегодня Европа, по сути, борется с исламистским безумием на своей территории, пытаясь подчеркнуть достоинства демократии и свободы. Дело осложняется тем фактом, что эрдогановская Турция была вовлечена в эту войну в качестве самозваного лидера мусульманского мира; что не означает, будто политика двойных стандартов в отношении Турции сохранится у могущественных европейцев надолго. Это страна, стратегическая цель которой — подорвать Евросоюз.

То, что сейчас происходит, вероятно, станет поворотным моментом в истории. Европа должна пересмотреть свои отношения с Турцией и исламским миром и на основе этого сформулировать стратегии, правовые основы и процедуры для защиты своих демократических достижений. Возможно, исходя из этого, многие вопросы, связанные с иммиграционной политикой, системой образования, утверждением европейских принципов и ценностей на новых основах и отказом от различных мифов, в том числе об ассимиляции, интеграции и т. д., придется пересмотреть. Это не будет означать изменения Союза и его облика. Напротив, это будет исполнение огромного долга перед гражданами.