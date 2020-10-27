«Дестабилизация в Киргизии продолжится, и ее длительность растянется лет на пять. Длительный конфликт будет угрожать интересам России и станет источником угроз для ближайших соседей. Возможно, что уже в ближайшее время, в течение одного года, возможен распад Киргизии, потеря контроля над ее отдельными территориями», — профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев рассказал в интервью ИА REGNUM, как в России отреагировали на ситуацию в Киргизии, сложившуюся после парламентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Киргизии

ИА REGNUM: Как российские экспертывоспринялитретий переворот в Киргизии?

В России вокруг октябрьских событий в Киргизии сложились две основные точки зрения. Одна включает ситуацию в Киргизии в общий контекст обострившихся конфликтов, которые происходят на постсоветском пространстве. В частности, это революционные события в Белоруссии и конфликт в Карабахе.

В этой связи аналитики пытаются вывести тезисы об общем кризисе, который затрагивает европейское направление, Южный Кавказ и Центральную Азию. В рамках этой точки зрения теоретизируются вопросы и роли внешних игроков, о перспективах дальнейших отношений постсоветстких стран.

Kyrgyz.mid.ru Посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко на встрече с и.о. президента Киргизии Садыром Жапаровым

Это неофициальная точка зрения. Официальная реакция другая. Она заключается в том, что Москвы не очень касаются события в Киргизии, что для Кремля важен тот факт, что свергнутый президент и исполняющий обязанности главы государства ориентируются на Россию. В этой связи тревожных и алармистских настроений среди российского руководства по отношению к киргизской революции нет.

Официальная точка зрения в следующем — киргизские кланы в очередной раз переделили власть и это вылилось в затяжной конфликт. Есть опасения того, что в республике продолжится дестабилизация, но при этом наличие геополитических рисков для Москвы при таком сценарии развития событий не рассматривается.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

ИА REGNUM: Каких оценок придерживаетесь вы?

В чем-то неверны обе версии. Если оценивать ситуацию с точки зрения геополитических раскладов, то ближе к истине оказывается вторая версия.

На мой взгляд, никаких внешних сил за третьей «революцией» не стояло и никаких сдвигов геополитического характера ситуация в Киргизии не несет.

Могут быть незначительные изменения во влиянии Китая в республике, но они бы произошли вне зависимости от любых переворотов. Это естественный процесс, который происходит из-за активного инвестирования Китая в проекты на территории соседних стран.

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Подобные действия Пекина оправданы не тем, что КНР хочет заработать, а скорее потому, что он расширяет влияние в стране и регионе.

ИА REGNUM: Если дестабилизация ситуации в Киргизии продолжится, по-прежнему ли она не будет угрожать интересам России и остальных партнеров Бишкека по ЕАЭС?

Для меня очевидно, что дестабилизация в Киргизии продолжится, и ее длительность растянется лет на пять. Длительный конфликт будет угрожать интересам России и станет источником угроз для ближайших соседей.

Можно сформулировать разные сценарии развития событий. Некоторые эксперты считают, что уже в ближайшее время, в течение одного года, возможен распад Киргизии, потеря контроля над ее отдельными территориями и так далее.

Это условный и облегченный вариант «второго Афганистана» или Таджикистана в период гражданской войны. Это крайний сценарий.

Но, скорее всего, нынешний политический кризис пойдет по сценарию длительной вялой дестабилизации. И тогда возникает вопрос: чем это кончится?

Тут возможны два варианта: «ужасный конец» или «ужас без конца».

ИА REGNUM: Что вы подразумеваете под этими сценариями?

Ужасный конец — это «афганский сценарий». «Ужас без конца» может включать несколько вариантов.

(сс) Эмир Кыдырмышов Захваченная пожарная машина у Белого дома. Киргизия

Первый и самый плохой — исламская революция в Киргизии. Когда все участники внутреннего конфликта настолько приходят в отчаяние, что решат установить исламский режим со всеми вытекающими последствиями.

Другой, менее ужасный вариант — Киргизия от отчаяния решит, что ей проще превратиться в полностью управляемую провинцию соседнего государства. Это будет означать полную передачу контроля какому-то из внешних игроков с просьбой стабилизировать ситуацию.

Третий вариант — в мире наблюдается экономический рост, что Киргизии тоже перепадает часть благ, и ситуация стабилизируется сама собой. Это единственный хороший вариант для страны, но его вероятность не слишком высока.

Мне кажется, это наиболее вероятные сценарии для Киргизии на ближайшие пять лет.

ИА REGNUM: Как российские бизнесмены отреагировали на инциденты с инвесторами, которые сопровождали октябрьский переворот в стране?

Важно понять, какой инвестиционной привлекательностью обладает Киргизия. Она нулевая. У страны, у которой нет никакой инвестиционной репутации, портить ее очень тяжело.

Что собой представляет крупный российский бизнес в Киргизии? К примеру, возьмем Газпром. Он пришел в страну зарабатывать деньги? Нет. Он пришел, чтобы их тратить. Потому что до этого страна испытывала серьезные проблемы при закупках узбекского газа.

Gazprom.ru Сварка первого стыка финального участка II очереди магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы»

Газпром пришел, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, чтобы инвестировать в газораспределительную систему страны, и, по сути, пришел помогать Киргизии, а не зарабатывать на этом.

В связи с этим особых рисков у российской компании нет. Вряд ли киргизские власти откажутся от того, чтобы решали их проблемы не за их счет. Но в связи с этим возникает и другой момент: если у Газпрома нет рисков в Киргизии, то и перспектив особых нет. Заработать на Киргизии компания никогда не сможет.

Часть российского бизнеса приходила в Киргизию именно так — в рамках помощи и компенсации за вступление в ЕАЭС и так далее.

Риски остаются у тех инвесторов, которые пришли в страну, чтобы зарабатывать деньги. Эти компании принадлежат наивным иностранцам.

Они прикинули свои затраты, прикинули прибыль и решили работать. Но при этом не учли в своих расчетах политические риски и до первых проблем не понимали, в какую страну они инвестировали. Дальше они поделились с местными властями в надежде на защиту и гарантии безопасности. Но они не знали, что, поделившись один раз, им придется делиться до бесконечности.

У таких инвесторов проблемы были и будут. В Киргизии из уст политиков первой величины регулярно звучат инициативы национализировать те или иные иностранные предприятия, работающие в стране.

Таким образом, сложившаяся ситуация будет отпугивать инвесторов, которые по своей наивности теоретически могли бы вложить деньги в проекты в Киргизии. Таких наивных бизнесменов и без третьей революции с каждым годом становилось все меньше и меньше.

Цитата из видео на YouTube Протест в Бишкеке. Киргизия

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Что может Бишкек сделать прямо сейчас, чтобы исправить ситуацию и улучшить привлекательность для инвесторов?

Положительный имидж страны складывается на протяжении многих лет. Киргизии нужно постепенно, планомерно показывать инвесторам, что страна выправляет «отрицательный имидж», сложившийся за годы независимости.

Для этого нужна стабильная политическая ситуация, преемственность решений, понятные и предсказуемые правила игры, которые соблюдают все участники процесса, и гарантия безопасности для инвесторов.

Только при соблюдении этих рекомендаций и воплощении их в жизнь Киргизия начнет зарабатывать положительную репутацию в глазах международного сообщества. Насколько это мечты из области фантастики, вы можете судить по последним событиям в республике.