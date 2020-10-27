Американское общество находится в агонии разрушительной и смертельной пандемии. Восстановление экономики застопорилось. Гнев по поводу убийств полицией чернокожих американцев и расовой несправедливости сотрясает общины по всей стране. А до президентских выборов с высокими ставками всего неделя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

В этот нестабильный политический момент вы можете ожидать, что американцы будут уделять пристальное внимание новостям. Но так ли это? Прежние опросы показывают, что американцы плохо разбираются в гражданском праве, а недавние исследования говорят, что многие страдают от усталости от новостей и эмоционального выгорания. И при этом имеется удивительно мало систематических исследований, измеряющих, насколько хорошо американцы обращают внимание на новости.

В существующих опросах по поводу знания новостей испытуемых опрашивают по предметам, которые выбираются исследователем по какому-то неизвестному критерию. Например, Pew News IQ Quiz задает вопросы, начиная от того, как люди заражаются вирусом Зика, и заканчивая тем, почему водопроводная вода в городе Флинте небезопасна. Результаты трудно интерпретировать, неизвестны критерии отбора тем. Моя коллега Андреа Прат из Колумбийского университета и я решили заняться этим вопросом более систематически.

Американские избиратели

Прежде всего, мы разработали протокол для выявления наиболее важных новостей. Каждый месяц мы просили группу американских журналистов из основных средств массовой информации выбрать три крупнейшие, по их мнению, истории, связанные с федеральным правительством. Затем мы создали тест, чтобы определить, знают ли про них избиратели. Тест состоял из шести коротких рассказов, три из которых описывали реальные новостные статьи, а три других — правдоподобные, но ложные истории, написанные группой репортеров.

Затем в сотрудничестве с социологической группой YouGov мы просили респондентов из этих шести историй выбрать три, которые, по их мнению, были правдой. Опрос проводился 11 раз в период с декабря 2018 года по июнь 2020 года; в нем приняли участие почти 8000 человек. Наконец, мы разработали методологию, которая направлена на то, чтобы распутать различные факторы, которые могут повлиять на знание новостей, такие как партийные склонности и пр.

Некоторые из результатов нашего исследования оказались обнадеживающими. Так, большинство американцев достаточно хорошо информированы и способны отличить настоящие новости от фальшивых. Средний избиратель знает 1,3 из трех самых важных новостей месяца, и почти две трети избирателей знают самую важную историю (по определению журналистов). Эти результаты несколько расходятся с общепринятым мнением, что американцы плохо разбираются в политике. Действительно, некоторые новости были известны практически всем. Например, 82% опрошенных знали, что президенту Дональду Трампу пытались объявить импичмент, 68% знали, что около двух лет назад американское правительство частично закрылось. С другой стороны, некоторые новости так и не проникли в общественное сознание. Например, только 32% людей знали о решении Верховного суда разрешить администрации Трампа запретить просителям убежища выезжать из Центральной Америки.

Пресса США

Поразительно, что мы обнаружили большие различия и неравенство в осведомленности избирателей о новостях в зависимости от возраста, пола, партийных предпочтений и социально-экономического статуса.

Возраст — это самый главный фактор, определяющий осведомленность избирателей о политических новостях. Наиболее информированные избиратели, как правило, попадают в возрастную группу 50−70 лет, причем наиболее осведомленными являются богатые, образованные белые мужчины старше 47 лет. Наименее информированные избиратели — это молодые, менее образованные, малообеспеченные женщины из числа меньшинств. Плюс в целом избиратели на 10−30% реже знают истории, неблагоприятные для их политической партии. Проще говоря, то, что вы знаете о новостях, в значительной степени зависит от того, сколько вам лет, сколько у вас денег, каковы ваша раса и пол, ваш уровень образования, и независимо от того, идентифицируете ли вы себя как демократ или республиканец.

Нельзя игнорировать тот факт, что наши выводы приходят по мере того, как страна продолжает находиться в тисках чрезвычайной ситуации, когда ситуация с COVID-19 и вызванный вирусом экономический спад непропорционально повлияли на бедные и маргинализированные группы; кроме того, в стране продолжаются социальные волнения по поводу расовой несправедливости. Весьма вероятно, что это информационное неравенство играет значительную роль в формировании политики США. Как?

Рассмотрим связь между тем, как много избиратели знают о новостях, и тем вниманием, которое эти избиратели получают от политиков. Когда люди хорошо информированы о политике, которую отстаивают и осуществляют их избранные лидеры, у выборных должностных лиц появляется больший стимул удовлетворять предпочтения этих избирателей, чтобы увеличить свои шансы на переизбрание. Таким образом, они мотивированы переориентировать свою политику на более информированных избирателей — более богатых пожилых белых мужчин. Напротив, у них мало стимулов уделять внимание неосведомленным избирателям.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Результат не сулит ничего хорошего для функционирующей демократии: неравенство в знании новостей усиливает другие неравенства.

Как разорвать этот порочный круг? Правительство не может поручить своим гражданам стать более осведомленными о текущих событиях. Однако оно могло бы направить ресурсы на такое направление изучения информатики в школах, которое бы стимулировало у учащихся привычки к узнаванию новостей; могло бы финансировать рекламные кампании, которые подчеркивают важность постоянного информирования и консультаций с многочисленными источниками новостей, а также спонсировать инициативы по непрерывному образованию взрослых, ориентированные на информационную грамотность. Правительство могло бы также выделять больше денег общественным организациям, которые работают над продвижением информированного и объективного принятия решений о политических новостях.

Еще одним возможным способом борьбы с информационным разрывом является усиление поддержки общественного вещания. В то время когда большинство американцев говорят, что они не доверяют средствам массовой информации в деле справедливого и точного освещения, объективное освещение от независимых, некоммерческих новостных организаций может быть альтернативой. В любом случае легких решений не существует. Но признание проблемы — это первый шаг к ее решению и созданию более здоровой демократии.