Самое удивительное в фильме «Борат-2» то, что это комедия. Наверное, поэтому какой-то довольно похабный и не особо смешной фильм взялись обсуждать ведущие американские СМИ, а Дональд Трамп не поленился выставить ему свою оценку (ожидаемо плохую). Так если всё настолько плохо, о чем ведется разговор?

Фрагмент постера x/ф «Борат 2» реж Джейсон Уолинер 2020 Борат

Ну, во-первых, плохо не всё и не так. Актеры убедительны, фильм снят динамично и смотрится на одном дыхании — если кого не стошнит в процессе просмотра, конечно. А во-вторых, главная его сермяга, пожалуй, в том, что в попытке изобразить американскую нормальность, увиденную «честным и непредвзятым абсурдизмом», не может выйти ничего иного, кроме взгляда двух инопланетян друг на друга. В этом смысле мифический в данном контексте Казахстан, откуда прибыли в «Асашай» (США) главные персонажи, даже менее фантасмагоричен, чем сами «Асашай». В американском изображении страны, где благополучие женщин измеряется «индексом смартфона» (чем меньше обладательниц гаджета — тем неблагополучнее страна), и должны выглядеть примерно как боратовский «Казахстан»: с живущими в клетках женщинами и массовой антиковидной термометрией с повышенной гигиеничностью (разумеется, температура измеряется всем по очереди не бесконтактно и не под мышкой). В такой стране, которая находится на другом конце света, и не ждешь, что девочек будут учить в школах, кормить не из собачьих мисок и выдавать водительские права, ведь тогда твои собственные достижения сведутся к свободе блогерши-проститутки спокойно давать уроки проституции через инстаграм, что она и делает в фильме.

На сравнении представлений двух параллельных вселенных друг о друге и строится действие фильма. Главные персонажи, «казахстанский» журналист Борат и его дочь Тутар, попадают в «Асашай» с важной дипломатической миссией: доставить сексуальный подарок вице-президенту США Майку Пенсу. Сексуальный — ибо чем еще можно порадовать крупного американского политика, рассудило «казахстанское» руководство и предложило подарить первую порнозвезду страны и министра культуры — замечательную обезьяну. К сожалению, примат не выдержал трудностей пути, зато их выдержала дочь Бората, которую и решено подарить Пенсу, раз прежний подарок всё равно сдох. Тутар и сама этого хочет, ведь, сидя у себя дома в грязной клетке, она мечтала быть такой, как красавица из диснеевского мультика «Меланья»: «жила-была принцесса, которая мечтала выйти замуж за богатого старика». Тутар мечтает о такой же золотой клетке, в которой после встречи с королем Дональдом живет та принцесса.

Цитата из к/ф «Борат 2». реж Джейсон Уолинер. 2020. Великобритания, США Трамп

На пути к встрече с Майком Пенсом пару ждет масса препятствий и встреч с «простыми американцами». Эти встречи и эти люди — картина событий, которые потрясали Америку в течение последних нескольких лет. Неприглядные эпизоды прошлого напоминают о себе в самых проходных эпизодах фильма, например, когда Борат покупает для шефа в подарок шоколадный торт и заказывает сделать на нем надпись «Евреи нас не заменят», что кондитер делает охотно и с улыбкой, выписывая на торте лозунг американских неонацистов. Антисемитская тема вообще одна из самых заметных в фильме, собственно, ее и не избежать, изображая страну, где на синагогах то появляются свастики, то происходят массовые расстрелы. Кстати, сам исполнитель главной роли Саша Барон Коэн при этом по ходу фильма говорит на жаргонном иврите (а его экранная дочь — на тарабарщине, которая для иностранного слуха должна напоминать восточноевропейскую речь). А продавцы и вообще работники индустрии услуг по ходу фильма предстают привычными ко всему: нацистский тортик? Пожалуйста. Планируете массовое убийство? Тогда лучше возьмите этот баллон с газом, его точно хватит. Всё для потребителя, желание клиента закон, мало ли чего вам хочется.

На этом карнавале самыми здоровыми людьми оказываются пастор из кризисного центра, терпеливо и без осуждения объясняющий, почему аборт — это большая ошибка, да пышная чернокожая нянька, которая раскрывает главной героине глаза на реальность женской жизни. Светлый образ борца за равноправие, которое строится на принятии себя — правда, первый шаг к такому принятию себя у героини оказывается немного шоком для приличного общества, ведь рассказывает она о нем с трибуны «Республиканского женского клуба» — но и эти консервативные женщины реагируют на ее откровения доброжелательно, в конце излияний с улыбкой аплодируя и прося вызвать ей такси. Ну, а что до жесткого троллинга «высшего общества» на бале дебютантов — здесь это «высшее общество» получило от авторов фильма увесистую оплеуху. И за то, что кичится своим так называемым высшим образованием — «студентка факультета техобслуживания с уклоном в ремонт видеомагнитофонов», — и за общезападное представление о том, будто всё, что естественно, постыдным быть не может. Соответствующие слоганы использует и реклама (кстати, у нас тоже), ну, а если вы настолько окей со срыванием приличий — смотрите «танец плодородия». Пожалуй, самая отвратная сцена в фильме. И одновременно прямое продолжение всё той же логики: у нас нет запретных тем, расскажем и покажем всё, потому что это естественно. Кстати, за этим эпизодом идёт следующий, в котором героиня, вульгарно опозорившаяся из лучших побуждений, в отчаянии рыдает, спрашивая: «Ну почему я не нравлюсь мужикам?!». Это к вопросу о демографии, крепости института брака, о сокрытии того, что должно быть сокрыто, и прочих традиционностях, разговоры о которых вроде как уже становятся признаками тупого консерватизма. Правда, никогда не хочется искать скрытых смыслов в чьем-то творчестве, но тут уж этот смысл не скрыт, он раскрыт прямо в лоб.

Теперь о политической составляющей действа. С ней связана, пожалуй, самая смешная сцена фильма, результат жестокого пранка в исполнении Коэна против Руди Джулиани. Джулиани, заявив, что ничего неприличного не было, а видео полностью сфабриковано, подтвердил многие элементы сцены «Бората», включая дискуссию о коронавирусе с девушкой-интервьюером. Дело было еще в июле, когда, как Джулиани сказал, Коэн и его команда пытались разыграть его во время интервью в отеле Mark на Манхэттене. По словам бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката президента США Дональда Трампа, он позвонил в полицию после того, как Коэн «прибежал, одетый в сумасшедший, я бы сказал, розовый трансгендерный наряд». «Это попытка притупить мое неустанное разоблачение преступности и разврата Джо Байдена и всей его семьи», — написал Джулиани в своем твиттере по поводу данной сцены фильма.

Цитата из к/ф «Борат 2». реж Джейсон Уолинер. 2020. Великобритания, США Руди Джулиани дает интервью молоденькой девушке

Американские социологические исследования говорят, что общество США сильно устало от непрерывного потока новостей, многие страдают от усталости от новостей и эмоционального выгорания, СМИ не пользуются большим доверием. Извод этой информационной бомбежки, усталости и недоверия стал для фильма не фоном, а самодостаточной темой. Спрашивает Борат местечковых реднеков, что опаснее, ковид или демократы, и они отвечают: демократы, попутно вываливая на голову гостю устрашающих размеров гору конспирологического мусора, в котором перемешаны и Клинтоны, и ковид, и сатанинские ритуалы (кстати, этот дикий бред авторы не сочиняли, конспирологическая теория qanon довольно популярна в США). Решить бы проблему, говорят Борату реднеки, но «демократы, к сожалению, обладают теми же правами, что и мы». В итоге вместе они разучивают песню «Китайский грипп», которую Борат исполняет со сцены антикарантинного митинга, — в ее тексте достается уже всем: и Обаме, и прессе, и ВОЗ, и главному инфекционисту США доктору Фаучи, с которыми песня предлагает сделать страшное, например «порезать на куски, как саудиты», а собравшееся общество подпевает. Дикие слова. И если вы в целом спокойно отнеслись к зверскому убийству саудовского журналиста Хашогги, решив не накладывать на саудитов санкций, потому что у вас с ними бизнес, то значит, вы нашли этому злу оправдание. Тогда не удивляйтесь, если жители вашей страны найдут оправдание и злу другому, против тех, кто повредил их интересам. В этом смысле не могу согласиться с Тианой Лёв из Washington Examiner, которая пишет, что «Борат» «иллюстрирует очень больную Америку, но полную фундаментально искупаемых людей». Вряд ли может идти речь про «фундаментальное искупление», когда представления о добре и зле перемешались настолько. Зато соглашусь, что история эта скорее патриотическая, а не политическая.

Есть расхожее утверждение, что из многих бед и заблуждений человека может вывести юмор. Вряд ли это так абсолютно, хотя подозреваю, что юмор как способность посмотреть на себя иронично, сняв свою бесконечную важность и серьезность, это действительно полезная вещь. Даже если сам юмор при этом среднего качества.