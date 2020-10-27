Украинская партия ОПЗЖ «Оппозиционная Партия — За Жизнь», конечно, не является эксклюзивом политика и бизнесмена Виктора Медведчука, но по активности, связям, медиазначению и, в конце концов, просто по влиятельности (40-й в 2019 году, по рейтингу «Фокус» и 4-й в 2020-м по рейтингу «Нового времени») делает его самой весомой и значительной персоной этой политической силы. Поэтому и партию его нередко называют «медведчуковцы».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Если смотреть на украинский политикум циничным взглядом, а «цинизмом» является умением осознать и понять существующее положение вещей, то в нашей стране политических партий не существует. Только то, что старик Дюверже назвал catch-all party (партия «хватай всех»): «Заманивай электорат обещаниями, а потом разберемся». ОПЗЖ «оседлала» политические мечты той части населения, что исторически связана с восточным вектором развития, который предлагает рынки сбыта, источники сырья, рынок труда и просто воспоминание о веках совместного существования, совместных трагедий и побед.

Этот кластер украинского населения в «эпоху Порошенко» (2014−2019 годы) загонялся в политическое небытие носителями концепции евроинтеграции Украины и животворящей помощи США и Евросоюза. Загонялся широким спектром действий, от бит радикальных националистов до уголовных преследований за государственную измену, возведенную в ранг государственной политики. И за последние полтора года «правления Зеленского» эта государственная политика практически не изменилась: Зеленский на практике оказался не «приговором», а «сэмпаем» (яп.: ученик) Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

Но даже первые известные итоги состоявшихся на Украине местных выборов показывают, что ОПЗЖ и ее концепция не только выжили, но и перешли в наступление. И не стоит относиться к местным выборам со снисходительным снобизмом. В условиях, когда в стране идет процесс, называемый «децентрализацией» (хотя правильнее было бы «феодализация), именно в руках местной власти будет сосредотачиваться все больше влияния, возможностей и даже денег. В первую очередь в руках лидеров региональных центров. Поэтому особое внимание стоит обратить на результаты выборов мэров крупных городов, которые в будущем и будут выступать как модераторы конвергенции региональных элит и Центра.

Парламентские выборы 2019 года показали, что ОПЗЖ сохранило свое политическое значение только на крайнем востоке Украины, на территориях Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем Киева. Там партия получила, соответственно, 49,8 и 43,4 процента. Трепетно-пугливые «Слуги народа» посчитали, что «береженого Бог бережет», и лишили «медведчуковцев» их базовых областей, отменив местные выборы в 18 территориальных общинах региона, а это полмиллиона избирателей. И только послы G7 тщатся надеждой, что «18 громад, которые не смогли проголосовать, смогут как можно быстрее избрать своих представителей». Все это похоже на Александра Калягина из «Здравствуйте, я ваша тетя»: «Я тебя поцелую, мой крыксеночек! Потом… Если ты захочешь!» Однако эти полмиллиона поцелуев от «Слуг народа» явно «не захотят», и ЗЕленые становятся лишними на этом избирательном поле.

Да и на близлежащих тоже. Если сравнивать предварительные результаты именно между ОПЗЖ и «Слугами народа» на выборах мэров и депутатов городских советов областных городов, то открывается следующая картина:

Мариуполь (ныне — неформальная «столица» Донбасса). Выборы мэра: Владимир Бойченко (нынешний глава города и лидер блока своего имени) — 68, 1%, Владимир Клименко (ОПЗЖ) — 22, 8%. Выборы городских депутатов: «Блок Владимира Бойченко» — 45,6%, ОПЗЖ — 31,4%, партия Шария — 6,2%, партия «Слуга народа» — 5,7%.

(ныне — неформальная «столица» Донбасса). Выборы мэра: Владимир Бойченко (нынешний глава города и лидер блока своего имени) — 68, 1%, Владимир Клименко (ОПЗЖ) — 22, 8%. Выборы городских депутатов: «Блок Владимира Бойченко» — 45,6%, ОПЗЖ — 31,4%, партия Шария — 6,2%, партия «Слуга народа» — 5,7%. Харьков . Выборы мэра: действующий мэр Геннадий Кернес (Блок Кернеса — успешный Харьков) — 57,9%, Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 12,1%, Алексей Кучер («Слуга народа») — 11,98%. Выборы городских депутатов: Блок Кернеса — 39,52%, ОПЗЖ — 16,99%, «Слуга народа» — 12,39%.

. Выборы мэра: действующий мэр Геннадий Кернес (Блок Кернеса — успешный Харьков) — 57,9%, Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 12,1%, Алексей Кучер («Слуга народа») — 11,98%. Выборы городских депутатов: Блок Кернеса — 39,52%, ОПЗЖ — 16,99%, «Слуга народа» — 12,39%. Днепропетровск (ныне Днепр). Мэр: действующий мэр Борис Филатов (партия «Пропозиция») — 44,47%. В этой гонке представитель ОПЗЖ Сергей Никитин был пятым, пропустив на четвертое место «слугу» Сергея Рыженко. Депутаты: «Пропозиция» — 28,33%, ОПЗЖ — 17,15%, «Слуга народа» — (15,21%).

(ныне Днепр). Мэр: действующий мэр Борис Филатов (партия «Пропозиция») — 44,47%. В этой гонке представитель ОПЗЖ Сергей Никитин был пятым, пропустив на четвертое место «слугу» Сергея Рыженко. Депутаты: «Пропозиция» — 28,33%, ОПЗЖ — 17,15%, «Слуга народа» — (15,21%). Херсон . Мэр: действующий мэр Игорь Колыхаев (партия «Нам тут жить») — 34%, третье и четвертое место — Михаил Опанащенко (ОПЗЖ) — 13,42% и Юрий Кириллов («Слуга народа») — 12,07%.

. Мэр: действующий мэр Игорь Колыхаев (партия «Нам тут жить») — 34%, третье и четвертое место — Михаил Опанащенко (ОПЗЖ) — 13,42% и Юрий Кириллов («Слуга народа») — 12,07%. Николаев . Мэр: действующий мэр Александр Сенкевич (партия «Пропозиция») — 40,78%, Владислав Чайка (ОПЗЖ) — 26,77%, Татьяна Домбровская («Слуга народа») — 16,81%. Депутаты: ОПЗЖ — 26,74%, «Пропозиция» — 23,79%, «Слуга народа» — 19,62%.

. Мэр: действующий мэр Александр Сенкевич (партия «Пропозиция») — 40,78%, Владислав Чайка (ОПЗЖ) — 26,77%, Татьяна Домбровская («Слуга народа») — 16,81%. Депутаты: ОПЗЖ — 26,74%, «Пропозиция» — 23,79%, «Слуга народа» — 19,62%. Одесса. Мэр: действующий мэр Геннадий Труханов (партия «Доверяй делам») — 34,40%, Николай Скорик (ОПЗЖ) — 17,93%, Олег Филимонов («Слуга народа») — 13,75%. Депутаты: «Доверяй делам» — 23,77%, ОПЗЖ — 22,38%, «Слуга народа» — 15,95%.

Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

Все вышеперечисленное — это предварительные результаты, они могут измениться как в процессе подсчета, так и в результате административного давления и/или фальсификаций. Но некоторые выводы делать уже впору. И в первую очередь бросается в глаза, что ОПЗЖ, невзирая на все сложности развития ее последних лет, «медвежьим маршем» прошлась по Юго-Востоку Украины, выдавливая его у действующей власти.

Во всех шести областях региона победу, судя по всему, одержат выдвиженцы региональных элит, но ведь в составе депутатского корпуса у них «монобольшинства» не будет. Значит, им придется искать союзников. У ОПЗЖ нет принципиальных разногласий с партиями «местных», зато есть что им предложить. Например, налаживание отношений с российскими рынками, мастер-класс которого Виктор Медведчук показал во время октябрьских встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным. И это очень интересует как минимум 240 украинских предприятий тяжелого радиотехнического и сельскохозяйственного машиностроения.

А вот для «Слуг народа» такие разногласия неизбежны в силу самого принципа «центр — провинции». И если такой встречный дрейф «местных» и «медведчуковцев» произойдет, то «противостояние» может превратиться в «линию разлома».