Государственная дума РФ выступила с неожиданными дополнениями к трёхлетнему бюджету. В качестве меры по улучшению демографической ситуации в России председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оказать поддержку регионам с наибольшей убылью населения, сделав акцент на необходимости помощи многодетным семьям.

Иван Шилов ИА REGNUM Демография

В самой идее протянуть руку вымирающим субъектам РФ нет ничего удивительного. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении четырём наиболее успешным в плане демографии регионам страны — Бурятии, Чечне, Дагестану и Ингушетии — 12 млрд рублей на строительство школ. И справедливо ждать от правительства индивидуальной помощи тем, кто испытывает, наоборот, трудности с рождением детей. Однако прежде, решая демографические вопросы, власти почему-то игнорировали многодетные семьи. Льготы и субсидии, которые они получают, носят скорее символический характер и не определяют качество жизни. В результате чиновники говорят о проблемах с рождаемостью, а большие семьи остаются в нужде.

digital.ac.gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

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Мишустин одобрил предложение Володина, и теперь правительство и Госдума создадут рабочую группу, которая займётся разработкой нужных поправок к бюджету. Важно, каким получится конкретное воплощение идеи, а этого сейчас никто не скажет. Есть ли у депутатов и сотрудников правительства понимание, что стандартные выплаты, такие как маткапитал или «родительские» во время кризиса, решают общесоциальные, а не демографические задачи, и слабо влияют на ситуацию с рождаемостью? Чтобы механизм работал, нужно создать стимул.

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Почему у нас проблемы с рождаемостью? Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мало женщин, способных рожать детей. И к тому же, стоит добавить, среди них всё меньше желающих заводить детей — это затратно и сложно. Но пока ещё есть те, кто биологическую способность не утратил, нужно за них бороться. Единственный шанс у государства изменить демографическую ситуацию как в целом в России, так и в отдельных регионах (не считая запрета абортов), заключается в мерах поддержки многодетной семьи. Она должна стать социальным лифтом, по которому родители получат благополучие и уважение общества и станут примером для остальных.

Admoblkaluga.ru Многодетная семья

Для человека необходимо создать конкретный алгоритм действий с выигрышем в конце. Сверхмногодетная семья, в которой более десяти детей (их на всю Россию примерно одна тысяча), должна получить максимальные меры поддержки. Те, у кого семь детей и более, существенные. И далее по нисходящей.

Нужно исключить ситуации, когда многодетность означает жизненный крах, много ответственности, упрёков, осуждения и тяжкий невыносимый труд. Нужно сделать так, чтобы на молодую женщину, решившуюся завести пять-семь детей, сверстницы смотрели не с презрением или сочувствием, а с завистью. Только тогда ситуация начнёт меняться.