Вокруг грузовых ворот Дальнего Востока — «Владивостокского морского торгового порта» развернулся скандал. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Цитата из видео на YouTube Закидали касками

Протест, забастовка? Чего хотели докеры?

Неделю назад новостные ленты облетело сообщение, что некие лица в спецовках докеров напали на нового генерального директора «Владивостокского морского торгового порта» Романа Кухарука и президента компании-акционера порта — транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева. В сети интернет появилось видео, как их закидывают касками.

О нападении было опубликовано официальное сообщение на сайте FESCO, в котором говорилось, что 14 октября по этому событию возбуждено уголовное дело.

Коростелев в обращении заявлял, что уверен в том, что нападение спланировали люди, которые не имеют отношения «к профсоюзу и трудовому коллективу порта». Последовали также громкие заявления о том, что «налицо факты самоуправства и попытки незаконного захвата управления предприятием». Пообещал Коростелев в этом обращении и выполнять перед работниками «все социальные обязательства».

Через четыре дня риторика со стороны представителей компании меняется и на официальном сайте появляется сообщение, что якобы Приморская транспортная прокуратура «признала незаконными действия профсоюзной организации» по организации забастовки, а в отношении главы профсоюза Елены Хорошун вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона. Хорошун позднее в официальном заявлении опровергла сведения, сообщив, что надзорное ведомство не установило фактов нарушения «трудового законодательства в действиях профсоюзной организации» и никого к ответственности не привлекали.

Так что же всё-таки произошло и почему докеры пошли по пути шахтёров, застучав касками? Чтобы разобраться в ситуации, нужно вернуться к событиям трёхлетней давности.

Крупный кредит и многомиллиардные займы

На 30 сентября 2020 года 65,82% в уставном капитале ПАО «Владивостокский морской торговый порт» принадлежат московскому ООО «М-Порт». Ещё 28,45% числятся за столичным ООО «Национальная контейнерная компания». В компании «М-Порт», созданной в июле 2005 года для вложений в ценные бумаги, 50% находятся в собственности ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, актив группы FESCO) и 50% у АО «Порт-Актив», которым управляет ООО «УК «Транспортная группа Феско», принадлежащая ДВМП. «Национальная контейнерная компания» в свою очередь создана в 2002 году для исследования конъюнктуры рынка и входит в дивизион FESCO. То есть за группой FESCO остаётся контроль над портом.

«Владивостокский морской торговый порт»

В ДВМП на 30 сентября 2020 года основными акционерами являются SMARTILICIOUS CONSULTING LTD (Кипр) — 24,99%, ENVIARTIA CONSULTING LTD с Кипра — 24,99%. При этом в открытых источниках, в том числе на официальном сайте ВМТП, в качестве совладельца транспортной группы называется миллиардер Зиявудин Магомедов. И в январе 2020 года Магомедов заявлял, что не намерен продавать акции FESCO.

Возвращаясь к ситуации с ВМТП.

3 ноября 2017 года ВМТП заключает кредитное соглашение, по которому ПАО «ВТБ Банк» предоставляет ему кредитную линию на сумму до 750 000 000 долларов США. Кредит подлежит погашению не позднее 66 месяцев с даты подписания договора. Цена сделки составила «не более 340 000 000 долларов США и 20 500 000 000 рублей, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Банк ВТБ

А в середине ноября 2017 года, буквально через неделю после оформления кредита, была совершена ещё одна крупная сделка. ВМТП выступило займодавцем для заёмщика — ФЕСКО Глобал Логистикс Лимитед. В документации отмечалось, что «займодавец согласен предоставить заёмщику возобновляемую необеспеченную заёмную линию в сумме до 30 000 000 долларов США на условиях договора согласно направленному письменному извещению заемщика о сумме и дате выбираемого транша займа». Срок исполнения обязательств по сделке — до 31 октября 2022 года. Размер сделки составил 2 442 847 040 рублей — 10,9% от балансовой стоимости активов порта на дату сделки.

В тот же период порт выступил займодавцем и для «Калентио Трейдинг Лимитед». Срок возврата был тот же, но размер сделки составил уже 8 957 105 820 рублей — 39,8% от балансовой стоимости активов общества. В списке аффилированных лиц относительно Kalentio Trading Limited с Кипра было указано, что юрлицо «принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество», то есть порт. Порт на тот момент уже относился к группе FESCO.

Третий заём ВМТП выдал в ноябре 2017 года кипрской фирме «Вертио Шипхолдинг Компани Лимитед» (Vertio Shipholding Company Limited), входящей также в одну группу с займодавцем. Размер сделки — 2 442 847 040 рублей — 10,9% от балансовой стоимости активов общества.

Четвёртый заём порт оформил для ПАО «ДВМП». Размер сделки — 33 495 000 000 рублей — более 50% от балансовой стоимости активов порта.

Таким образом, только за эти дни в ноябре 2017 года ВМТП выдал четыре займа фирмам группы из дивизиона контролирующего акционера. При этом общий размер выделенных средств превышал балансовую стоимость активов самого порта?

Но и это ещё не всё. Также 8 ноября 2017 года ВМТП был пролонгирован договор процентного денежного займа от 11.04.2013 года, заключенный между ПАО «ВМТП» (кредитором) и подмосковным ООО «Фирма «Трансгарант» (заёмщиком). Более 91% доли в последнем принадлежит ДВМП.

Заёмщик обязался возвратить долг порту до 31 октября 2019 года. Размер этой сделки превысил 5 850 000 000 рублей — 27,1% от балансовой стоимости активов ВМТП.

На официальном сайте порта есть сообщение, в котором отмечается, что вся сумма кредита, взятого у ВТБ, «была передана компаниям FESCO для погашения долга кредиторами».

"На сегодняшний день общий долг FESCO перед портом составляет $800 млн. Таким образом, ВМТП вынудили погасить кредит из собственных средств, однако сумма кредита значительно превышает все существующие финансовые возможности порта», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что ещё 7 сентября 2020 года гендиректор порта Заирбек Юсупов направил «официальное требование к руководству FESCO о возврате хотя бы части займа», обещая в противном случае взыскать долги через суд.

Svmtp.ru Заирбек Юсупов

А уже в конце сентября 2020 года наблюдательный совет «ответил» на это обращение — «досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «ВМТП» Юсупова Заирбека Камильевича «01» октября 2020 года и расторгнуть трудовой договор». Новым директором на срок с 2 октября 2020 года по 31 марта 2021 года был избран Роман Кухарук.

Совпадение? Возможно, к гендиректору Юсупову были претензии по итогам работы порта? Так, по итогам 2019 года, чистая прибыль ВМТП составила 5 843 211 тыс. рублей, что на 1 831 826 тыс. рублей, или 46%, больше, чем в 2018 году.

К слову, на том же собрании наблюдательный совет фактически не одобрил посредством «непринятия решения» судебное разбирательство на сумму более 60 млн рублей, которое пыталось инициировать ПАО «ВМТП». Вероятно, речь шла о взыскании долгов по займам.

Иск ПАО «Владивостокский морской торговый порт» к ДВМП всё же подало — 19 октября 2020 года на сумму 19 180 233 122 рубля 20 копеек, но уже на следующий день, вероятно, уже новое руководство его отозвало.

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Письмо профсоюза

Вышеуказанные события привели к тому, что 1 октября 2020 года профсоюз докеров написал письмо к членам наблюдательного совета порта, главе транспортной группы FESCO Аркадию Коростелеву и главе совета директоров Лейле Маммедзаде. В нём он просил «предоставить информацию причинах увольнения» Юсупова и «документы о якобы ухудшающейся финансовой ситуации на предприятии».

Fesco.ru FESCO

Октябрьская встреча докеров и нового руководителя Романа Кухарука закончилась негативно. Последнего фактически закидали касками, разговора не получилось. Аркадий Коростылёв и Роман Кухарук заявили, что им нанесли травмы, и обратились в правоохранительные органы, докеры же говорят, что всё было вовсе не так и агрессию вызвали слова топ-менеджеров.

Из порта до сих пор доносится «стук касок». Конфликт пока не исчерпан, но в выписке ЕГРЮЛ директором порта с 14 октября 2020 года уже числится Роман Кухарук.

Докеры опасаются, что на фоне ситуации в экономике пострадают именно они.

«Не хотелось бы остаться в этой истории крайним. Мне семью кормить, детей. Нужна уверенность, что завтра мне не придётся искать работу, что в моём возрасте уже проблематично. Ведь как говорят: паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Заявление о том, что нами манипулируют, на мой взгляд, несколько оскорбительно. Мы что, бараны и своего мнения иметь не можем?» — рассказал ИА REGNUM на условиях анонимности один из работников порта.

Для справки: численность работников порта превышает 2,2 тыс. человек.

На 30 октября 2020 года запланировано общее годовое собрание акционеров ВМТП.