



Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Российская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, заявил 19 октября председатель правительства России Михаил Мишустин. Оптимизм доминировал лишь сутки, до сообщения Росстата о затяжном — полугодичном — падении доходов россиян, исчерпавших, к тому же, свои запасы «на чёрный день».

С начала года инфляция составила чуть более 3% вместо прогнозируемых на текущий год 3,8% и 3,7% в следующем году. Официальный прогноз правительства предполагал спад ВВП в 2020 году на 3,9% и рост на 3,3% в 2021 году, который начался существенно раньше. При этом основу роста индексов производства высокотехнологичных отраслей составили высокотехнологичные отрасли, как то: производство химических веществ и продуктов — на 6,7% к прошлому году, лекарств — на 22,4%, автотранспортных средств (3,3%), а в сфере производства нефтепродуктов — снижение на 4,6%.

Снижение мировых цен на углеводороды известно, воздействие его на нашу экономику весьма многогранно, вплоть до всё менее и менее прямого влияния на курс отечественной валюты. За что нашему ЦБ следует сказать спасибо, иначе колебания потребительских цен вышли бы за безопасные пределы. Пока же индекс потребительских цен за сентябрь 2020 г. к сентябрю прошлого года составил 103% (то есть: цены увеличились на 3%). А оборот розничной торговли в сентябре 2020 г. составил 2897,3 млрд рублей, или 97,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

ИА REGNUM

Россияне считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей (98%), на втором месте (96%) — комфортная и безопасная среда для жизни, на третьем (95%) — достойный эффективный труд, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров, как результат успешного предпринимательства, также занимает важное место в умах наших соотечественников (83%), что видно и по результатам развития нашей экономики в этом году.

На столь относительно благоприятном фоне выводы Росстата смотрятся особенно контрастно. Так, эксперты ведомства рапортуют: третий квартал снизил доходы жителей РФ на 4,8% после рекордного падения на 8,4% во втором.

В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. Данные за апрель-июнь уточнены в связи с корректировкой информации по платежному балансу, полученному Росстатом от ЦБ, как удалось выяснить агентствуРБК.

Более того, по данным ВЦИОМ, более половины россиян ожидают ухудшения материального положения. При этом большинство граждан РФ оценивают материальное положение своих семей как среднее.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Более половины россиян предполагают, что экономический кризис еще ожидает нас впереди (60%). При этом 15% считают, что худший период мы переживаем сейчас, а 16% — что он уже позади, отмечается в исследовании «ВЦИОМ-Спутник» по результатам опроса, проведенного 22 сентября 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

ИА REGNUM

Плохим материальное положение своей семьи, по данным ВЦИОМ, за сентябрь текущего года считает почти четверть (24%) респондентов, при этом следует отметить, что эти данные идентичны таковым же за сентябрь прошлого года.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Тем не менее описанные выше материальные трудности не смогли поколебать позитивное отношение большинства респондентов к их собственной жизни. Так, анализ однонаправленных ответов показал, что доля удовлетворенных реалиями своего бытия с сентября прошлого года к сентябрю нынешнего даже увеличилась: с 73% до 76%.

Таким образом, можно констатировать, что ставка правительства России на внутренние ресурсы пока позволяет двигать экономику прежним курсом и по прежнему фарватеру в условиях внутренней и внешней неопределенности. Однако ресурсы населения на пределе. Главный вопрос прежний: о структурных реформах и (простите за тавтологию) структуре тех реформ. Не население ли окажется лишним, не по его ли — «глубинного народа» чаяниям пройдутся те «ножницы»?