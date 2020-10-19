Газлайтинг — не самое обыденное слово, но лучше его не найти для описания поистине сумасшедшей ситуации, сложившейся в США в преддверии президентских выборов. И если связь между относительно новым термином из психологии и социополитической реальностью мирового военного и экономического гегемона может показаться неочевидной, то это только подчеркивает парадоксальную трагикомичность происходящего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дебаты

Под газлайтингом понимают определённый тип психологической манипуляции, при котором злоумышленник пытается убедить жертву в том, что ее восприятие реальности не соответствует действительности и что на самом деле все обстоит совершенно не так, как кажется. Для такого трюка манипулятор должен пользоваться у жертвы определенным авторитетом — в классических семейных примерах газлайтингом занимается муж или отец по отношению к жене или ребенку. Другим необходимым условием для успеха манипуляции является изначальная тревожность жертвы, исходящий от нее запрос на одобрение и поддержку ее собственных выводов и мнений, на защиту от бесконечно сложного и непознаваемого мира.

Сначала газлайтер, то есть тот, кто прибегает к этой манипуляции, расшатывает уверенность жертвы в ее способности адекватно оценивать реальность, а затем навязывает ей свой собственный образ действительности. И вот сконфуженная жертва начинает действовать не так, как подсказывает ей здравый смысл или даже просто ее собственные глаза, она начинает действовать в соответствии с некой умозрительной картиной мира. Причем эту картину мира даже нельзя критиковать: ведь способность к самостоятельной критике и умозаключениям уже полностью дискредитирована и признана несостоятельной.

В обществе, как в американском, так и практически во всяком другом, роль авторитетного толкователя событий берут на себя интеллектуальные элиты гуманитарного толка, львиную долю которых составляют разного рода эксперты, работники СМИ и знаменитости. В нормальной ситуации их оценка того или иного общественного процесса не сильно отличается от того, что думает обыватель и лишь придает уже сложившемуся мнению авторитетное подкрепление, крепко приправленное профессиональным жаргоном, журналистским словоблудием или звездной пылью.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Однако 2020 год вряд ли хоть кто-то может назвать нормальным, и раз уж весь мир существует в постоянной тревоге и неопределенности, для элитных газлайтеров открылось небывалое раздолье.

И вот американцам начинают внушать, что они должны доверять не тому, что видят, а лишь тому, что им говорят.

Не важно, что жизнь кажется тебе совершенно нормальной, что больницы не переполнены и что никто из знакомых не болен, — мы говорим, что в стране бушует страшная эпидемия, из-за которой ты должен лишиться работы и изолироваться в четырех стенах.

Не важно, что во всем мире введены одинаковые провальные меры защиты, и весь мир терпит из-за пандемии невероятные убытки, и ни одна крупная страна не избежала экономического спада, — мы говорим тебе, что во всех твоих бедствиях повинен личноДональд Трамп и никто иной. Не важно, что когда он не хотел закрывать страну, мы критиковали его, а когда захотел, критиковали и за это, — мы говорим тебе, это он и только он виноват во всем.

Не важно, что до пандемии ты сам мог видеть, что экономика налаживается, зарплата растет, безработных становится меньше, а цена на бензин снижается, — мы говорим тебе, что при Трампе всегда и совершенно все было плохо.

Не важно, что ты сам слышал, как Байден обещал избавиться от нефтяной промышленности и поднять налоги, — мы говорим тебе, что его экономическая программа принесет тебе благоденствие. Не важно, что Байден чуть не засыпает на дебатах, называет сторонников Трампа идиотами и путает «команду по борьбе с фальсификацией выборов» с «командой по фальсификации», — мы говорим, что он бодр и моложав, энергичен и свеж и полностью готов взять на себя ответственность за Америку и ее народ. Не важно, что социальные сети полнятся информацией о подозрительных и откровенно коррупционных связях Байдена и его сына с российскими, украинскими и китайскими компаниями и политиками, — мы говорим тебе, что Джо кристально чист и ни в чем не замешан.

Gage Skidmore Джо Байден

И наконец, не важно, что Трамп летает по стране и дважды в день выступает с двухчасовыми речами перед многотысячными ликующими толпами своих сторонников, а Байден проводит почти все время в своем загородном доме, — мы говорим тебе, что по всем опросам Байден побеждает с огромным отрывом, мы говорим тебе, что его победа предопределена, мы говорим, что тебе нужно отправить свой бюллетень с галочкой за Джо, чтобы не остаться навсегда за бортом этой исторической победы над злом.

Эти и схожие послания изливаются на американских граждан нескончаемыми потоками с экранов телевизоров и из колонок радиоприёмников, на сотни и тысячи голосов эти мантры распевают эксперты политологи, экономисты и социологи.

На данный момент до официальной даты выборов в США осталась ровно неделя, а в досрочном голосовании приняли участие более 50 миллионов американцев. Исход выборов еще не предрешен, но ждать осталось уже совсем недолго. И будущее Америки, а во многом и всего мира, без преувеличения зависит сейчас от каждого американца. А точнее от того, какая доля граждан США смогла сопротивляться неистовому газлайтингу со стороны крупных СМИ и интеллектуальных элит — тех самых структур, которым американцы доверяют защищать себя от неизвестного и непонятного мира за пределами Соединенных Штатов.

Борьба Байдена и Трампа — это уже не соперничество двух политиков и даже не сшибка идеологий, это референдум по вопросу слепого доверия авторитету элит в противовес собственному здравому смыслу.

Цитата из к/ф «Видеодром». Реж. Дэвид Кроненберг. 1983. Канада Перед телевизором

Авторитарное влияние информационной среды на человека, живущего в этой среде, трудно преувеличить, и давление, оказываемое на американских избирателей в этом предвыборном вихре, беспрецедентно. Однако рискну предположить, что, несмотря на все это, тех американцев, кто предпочтет голосовать за свой здравый смысл, окажется все же чуть больше, по крайней мере, в тех штатах, которые нужны Трампу, чтобы получить желанный 171 голос выборщиков.

Именно такой исход выборов в «светоче демократии» важен и нужен миру. Совсем не потому, что Трамп для мира лучше Байдена, а потому, что идти в сторону здравого смысла и разумности окружающего нас мира куда лучше, чем стремиться ко все большему верховенству социального газлайтинга, где, что бы мы ни видели за окном, думать мы об этом будем то, что нам скажут «уважаемые люди».