Когда вас просят сделать выбор между одним злом или другим, вы можете выбрать зло справа, или зло слева, или ни то, ни другое. Независимо от этого следует уважать и ценить тех, чьи благоразумные расчеты приводят их к выбору, отличному от вашего. Другое дело, что мы вполне можем высказывать все, что думаем, о тех, кто, глядя на зло, отказывается назвать его злом — а то и вовсе объявить его добром.

Иван Шилов ИА REGNUM

Оба кандидата в президенты США, и Дональд Трамп, и Джо Байден, глубоко ущербны. У меня есть родственники и близкие друзья, которые голосуют за Байдена, и у меня есть в окружении те, кто голосуют за Трампа. И у меня есть еще третьи, которые, как и я, не голосуют ни за того, ни за другого. Я уважаю все эти позиции. Я верю, что хорошие люди, используя свой разум и совесть, могут прийти к различным выводам по вопросу о том, кто будет меньшим из этих зол и как, соответственно, им следует голосовать. Но вот что неприемлемо: те, кто, остановившись на том или ином кандидате, начинают заявлять, что у их фаворита нет недостатков, что его недостатки вообще не имеют значения или даже что его недостатки на самом деле являются добродетелями. Возможно, недостатки вашего кандидата и перевешиваются его достоинствами или недостатками другого парня, но это не делает зло добром. И вот-то, готовьтесь к этому, начинаются обиды с обеих сторон.

Трамп не просто груб или невежлив. Он грязный, самовлюбленный, полный ненависти и неуважения клоун, которого истина волнует меньше, чем большинство политиков. Даже если вы согласны с кандидатурами, которые он выдвигает на важнейшие посты в государстве, эти недостатки имеют значение. Они мешают ему служить обществу. Его личностные недостатки также плохо отражаются на всем, к чему он прикасается, нанося ущерб репутации страны, Республиканской партии, консерватизму и делу защиты жизни. Кроме того, Трамп пренебрегает этическими нормами, продолжая обогащать себя и свою семью за счет бизнеса за рубежом и внутри страны таким образом, что компрометирует себя и страну, вводя конфликт интересов. Нормализация такого поведения разрушает хорошее правительство и общественное доверие. Жажда Трампа привлекать к себе внимание и его одержимость своим собственным образом, возможно, в худшем смысле повлияли на то, как США отреагировали на коронавирус, что привело к большему количеству смертей, большему количеству болезней и более длительным, более радикальным карантинным мерам. Его личная жизнь, включая неоднократные внебрачные связи, некоторыми из которых он хвастался (один подобный случай, по-видимому, который привел к тому, что деньги за молчание были выплачены порнозвезде), развратна. Консерваторы были правы в 1990-е годы, когда мы говорили, что развращенность наших лидеров вредит стране.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в США

Может быть, вы думаете, что я преувеличиваю последствия недостатков Трампа. Скорее всего, если вы голосуете за него, вы полагаете, что все эти недостатки перевешиваются опасностями президентства Байдена — к тому же Трамп вводит в Верховный суд хороших судей, он поддерживает политику в защиту жизни и, как ожидается, будет проводить впредь. Наверняка вы положительно оцениваете его способность блокировать плохие политические идеи демократического Конгресса и держать Камалу Харрис подальше от Белого дома. Всё это не моя позиция, но я уважаю ее, могу ее полностью понять, тем более, что ее поддерживают многие из моих друзей и родных.

Но я не могу уважать позицию тех, кто отрицает, что Трамп глубоко ущербен, или кто пытается притвориться, что недостатков у него нет. Вероятно, больше, чем любому национальному политику в нашей жизни, Трампу не хватает добродетели, он очевидно порочен. Он — антипример, он тот, кем мы не хотим, чтобы стали наши дети. И если вы публично поддерживаете его кандидатуру на пост президента, крайне важно признать его пороки и проступки. В противном случае вы явно или неявно объявляете злые вещи добрыми.

Хуже того, некоторые из тех, кто (как и я) приветствуют назначения Трампа, проведенное им снижение налогов, политику в защиту жизни и защиту религиозной свободы, идут ва-банк и хвалят не только эти его действия, но и его самого как личность. Они утверждают, что поскольку Трамп совершил столько добрых дел, он великий человек. Его инфантильное поведение прославляется как независимое, его грубая и лживая риторика приветствуется как истинный разговор от парня, который «рассказывает все так, как есть».

В итоге те, кто не называет пороки Трампа пороками, поощряют его пороки распространяться. А то, что прославляется как добродетель, входит в культуру. Притворяясь, что поведение Трампа прекрасно, вы вредите своим согражданам, рассматривая порок как добродетель.

Дебаты Дональтра Трампа и Джона Байдена

На стороне Байдена есть аналогичное преступление, но оно принимает другую форму. Масштабы и характер личных недостатков Байдена более типичны для политика, и поэтому, если вы согласны с его политикой, вас не просят проглотить кучу экстраординарных личных недостатков. Но все же у него есть серьезные недостатки, и их не следует игнорировать — хотя так делается.

У некоторых есть свои причины поддержать Байдена — как правило, Байден кажется порядочным человеком, а Трамп — нет. Можно указать на жестокость риторики Трампа и его иммиграционной политики, сказать, что это не по-христиански, и что президентом должен быть Байден, потому что он будет управлять более гуманным способом. Я слышал такое рассуждение от консервативных христиан (к которым отношусь сам) и в общем уважаю его. Но для моих собратьев-католиков было бы глупо игнорировать тот факт, что Байден также является экстремистом в отношении абортов. Байден говорит, что хочет кодифицировать, отменить т. н. поправку Хайда, а это означает, что Байден считает аборт фундаментальным правом, которое должно быть юридически защищено вплоть до самого момента рождения ребенка. Это — экстремальная позиция и позиция зла. Если вы католик, то учение вашей церкви запрещает вам голосовать за Байдена. Если вы католик, то не стоит оправдывать экстремизм Байдена в отношении абортов тем, что вам нравится его характер, его иммиграционная позиция и его предложения в области здравоохранения.

Но большинство сторонников Байдена не являются сторонниками позиции про-лайф и католиками, и поэтому главная проблема, когда речь заходит о сторонниках Байдена, проста: они видят, что Трамп хуже Байдена, и поэтому отказываются признавать недостатки Байдена. Хуже того, многие из тех, кто выносит это суждение, являются журналистами, которые, в свою очередь, приходят к выводу, что не должны сообщать о коррупции или проступках Байдена.

Байден — известный плагиатор, серийный махинатор, пионер в грязных и хамских дебатах и мерзкий боец с камнем за пазухой, который часто забывает про учтивость, чтобы заработать политическое очко. Но по всем этим показателям он такой же, как средний политик.

Gage Skidmore Джо Байден

Зато Байден выше среднего по коррупции, я полагаю, но опять же — это все типичные вашингтонские штучки: какое-то лоббирование здесь, какое-то семейное обогащение там… И что немаловажно, Трамп (который сохранил свой семейный гостиничный бизнес во всем мире, будучи президентом), возможно, является последним политиком, которому стоило бы критиковать Байдена по этой части.

Но ничто из этого не оправдывает поведение крупных СМИ в их освещении Байдена — или не освещении. Было принято решение, что, поскольку Трамп более коррумпирован, чем Байден, то освещать в СМИ коррумпированность Байдена значило бы вводить публику в заблуждение «отвлекающим маневром». Иногда они даже отказывались говорить о коррупции, связанной с его сыном.

С Байденом связано множество коррупционных историй, имеющих отношение к Делавэрским банкам или бирманским нефтяным месторождениям, к которым пресса не проявляла никакого интереса. И потом, есть новые истории у Хантера Байдена, сына кандидата в президенты. Хантер Байден использовал имя своего отца, чтобы заработать кучу денег, обещая обогатить компании на Украине и в Китае через свои связи с властью. Джо Байдена это вполне устраивает. «Мой сын не сделал ничего плохого», — сказал Байден, когда его спросили. И что же СМИ?

CNN точно восприняла линию Байдена о том, что торговля Хантера Байдена иностранным влиянием была прекрасна, и категорически выразила ее как факт. «Президент Трамп ложно обвинил вашего сына в том, что он сделал что-то не так, когда служил в совете директоров компании в Украине», — сказал Андерсон Купер из CNN Джо Байдену, а глашатаи CNN еще на днях регулярно заявляли как факт, что работа младшего Байдена в украинской компании Burisma была полностью в порядке.

NPR на этой неделе объявила, что не освещает электронные письма, предполагающие, что младший Байден действительно представил руководителя Burisma своему отцу. А почему бы и нет? Они обнаружили, что электронные письма были «просто чистым отвлекающим манёвром. «Отвлекающий» здесь не означает «лживый», это значит «не то, что мы считаем значимым». И если вы достаточно подробно расскажете об этой истории и укажете, что иностранная деятельность Хантера Байдена была коррумпирована, а Джо Байден сказал, что с ней всё в порядке, неизбежный ответ будет таков: разве бизнес семьи Трампа не более коррумпирован?

Ben Stanfield Хантер Байден

Ладно, хорошо. Взвесьте семейную коррупцию, сравните их между собой, если хотите. Сделайте вывод, что Трамп хуже, если хотите. Но заявлять, что история с коррупцией Байдена — это вовсе не история, что нет ничего особенно в том, что Байден не против, чтобы его сын торговал влиянием на китайские государственные энергетические компании и украинские энергетические компании? Это упразднение журналистского долга. Средства массовой информации (плюс Twitter) фактически приняли решение оправдать или скрыть зло семьи Байдена, потому что они подумали, что это меньшее из двух зол.

Есть много чего сказать о том, что является большим злом для США. Если вы относитесь к демократам и либералам, это легко сделать. Если вы консерватор или центрист, то думаю, что это трудный вызов. Я могу уважать людей и с той, и с другой стороны. Но, пожалуйста, принимая решение поддержать одно зло, помните, что это — зло.