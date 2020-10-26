Нефтяные котировки 23 октября оставались под давлением. Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель растет пятую неделю подряд и по итогам минувшей недели составил 211 уст. (+6 уст. за неделю). В Канаде также наблюдался рост на 2 уст. — до 42 активных установок. Число активных газовых установок в США и Канаде в совокупности осталось на прежнем уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Являясь индикатором будущей добычи, число активных буровых установок указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства. В условиях слабого спроса это может оказать давление на цены.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) в пятницу вечером сообщила, что снимает форс-мажор с двух экспортных портов и продолжает наращивать добычу. По ее заявлению, в течение двух недель добыча вырастет до 0,8 млн б/с, а в течение четырех недель — до 1 млн б/с. Это гораздо более высокие темпы восстановления, чем ожидали аналитики. Рост предложения способен оказать давление на нефтяные цены, особенно в свете сохраняющейся угрозы для спроса со стороны эпидемии COVID-19.

Ежедневный прирост числа заболевших продолжает увеличиваться. Наиболее ярко вторая волна эпидемии наблюдается в США и Европе. Всё это оказывает давление на мобильность населения, снижая спрос на жидкое топливо. Перспектива возможного ужесточения точечных карантинных мер создает неопределенность прогнозов и сдерживает активность участников рынка.

Бензин

В таких условиях внимание рынка сосредоточено на публичных заявлениях участников сделки ОПЕК+. Соглашение, согласно которому мировые нефтедобытчики сокращают производство нефти в совокупности на 7,7 млн б/с до конца года и на 5,7 млн б/с с января 2021 г. является ключевым балансирующим фактором для рынка.

При этом ухудшение прогнозов по спросу ставит под сомнение целесообразность смягчения условий сделки с января. Пока участники альянса планов не меняют, но всё идет к тому, что им придется продлить действующие условия еще на несколько месяцев. Очередная встреча министерского комитета ОПЕК+ запланирована на 30 ноября.

ФьючерсыBrent сессию 26 октября открыли с гэпом вниз и оказались ниже двухнедельной зоны поддержки $41,2−41,4 за баррель. С технической точки зрения такая картина указывает на перспективы более глубокого снижения в район $39−40 за баррель.