Без матерей у мира нет будущего. Об этом заявил папа Римский Франциск на встрече с преподавателями и студентами Папского богословского факультета Marianum, передает Vatican News (Ватикан). «У мира без матерей нет будущего: одна лишь выгода и прибыль не создают будущего; более того, порой они усиливают неравенство и несправедливость, — подчеркнул понтифик. — С другой стороны, матери дарят каждому ребенку домашнее тепло и надежду». Франциск отметил, что неслучайно народное благочестие окружает Марию таким вниманием. При этом важно, чтобы мариология внимательно следила за этим почитанием, продвигала его, а иногда очищала, всегда оставаясь внимательной к «богородичным знакам времен, которые пронизывают нашу эпоху». Среди этих знаков «есть и роль женщин», необходимая для истории спасения, для Церкви и для мира, «однако сколько женщин не получают достойной оценки!» Все мы нуждаемся в мудрости и стиле Женщины, которая принесла Бога в мир, подчеркнул папа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Конституционный трибунал Польши принял историческое решение: 11 голосами «за» при двух «против» добровольное прерывание беременности по причине пороков развития плода признано неконституционным. Приветствуя решение Конституционного трибунала, польские епископы заявили, что концепция «жизни, недостойной быть прожитой», находится в противоречии с принципами правового демократического государства. Жизнь всех людей от зачатия до естественного конца имеет одинаковую ценность и требует одинаковой защиты со стороны государства. Епископы напомнили о словах Иоанна Павла II: демократия измеряется отношением к самым слабым членам общества. «Каждый человек, слушающий свою совесть, — отметил председатель Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий, — осознает, что отказ в праве на жизнь человеку, прежде всего из-за его болезней, — это неслыханное варварство». Монсеньор добавил, что государство и Церковь должны окружить особой заботой тех детей, жизнь которых будет сохранена благодаря решению Конструкционного трибунала.

Решение Конституционного трибунала привело к акциям протестов в польских городах, сообщает Nasz dziennik (Варшава, Польша). Демонстранты собрались, среди прочего, в Варшаве перед домом председателя правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) и вице-премьера Ярослава Качиньского. Ситуацию прокомментировал министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек. «Мы имеем дело с левацкими революционерами, надо называть вещи прямо, — сказал министр. — Но в демократическом государстве не может быть места левацким революциям». Он добавил, что митинги являются важным элементом демократии, но в условиях эпидемии безответственность протестующих должна получить ответ со стороны государства.

Lublin.uw.gov.pl Пшемыслав Чарнек

Нагорный Карабах — это последний рубеж христианской цивилизации, пишет KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Епископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, как только началась война, приехал в Степанакерт, чтобы поддержать духовно своих соотечественников из атакованного Арцаха (Нагорный Карабах). «Это моя родина, между Арменией и Арцахом нет разницы. Угроза Арцаху — это угроза нашему существованию как армян и христиан», — говорит епископ. Он считает, что еще можно помирить армян с азербайджанцами. «Мы хотим этого, но при одном условии, они должны изменить свой подход и признать наши права как людей, которые хотят жить свободно, и понять, что никто не дал азербайджанскому диктатору право диктовать, как нам жить, — поясняет Галстанян. — Народ Арцаха провозгласил свою независимость не от Азербайджана, потому что тогда такого государства не было, а от СССР, и сделал это в соответствии с действующим в то время законом. И поэтому он имеет право быть независимым государством, кто может отобрать это право, на каком основании?» Епископ обратился также к полякам, в том числе к армянам, живущим в Польше уже 650 лет. «Польские армяне знают свою историю, знают, какой они нации, и я считаю, что они делают все возможное в этой ситуации, — подчеркнул монсеньор. — Я хотел бы сказать полякам, что пора встать на защиту справедливости и признать права людей, которые отдали свои молодые жизни, борясь за достойную и свободную жизнь на земле Арцаха. Это не просто армянская битва, это война цивилизаций. Пришло время для людей доброй воли, таких, как поляки, встать на защиту справедливости и признать право на независимость и свободу народа Арцаха».

Нью-Йоркский кардинал Тимоти Долан призвал создать «щит веры» для защиты армянских христиан, оказавшихся втянутыми в конфликт между Баку и Ереваном, рассказывает The Tablet (Лондон, Великобритания). Он принял участие в экуменическом молении в армянском соборе Святого Вардана, на котором также присутствовали греческий православный архиепископ Елпидофор и коптский православный епископ Давид. Участники помолились о мире и справедливости для Армении, Арцаха и всей планеты. В Вашингтоне в тот же день, когда проходило моление, два сенатора-демократа, Боб Менендес и Чак Шумер, приветствовали признание Геноцида армян 1915 года со стороны Библиотеки Конгресса. Библиотекарь Конгресса Карла Хейден объявила, что в каталоге записей о систематическом убийстве 1,5 миллиона армян бывшей Османской империей термин «Геноцид армян» заменит прежний «армянская резня». Сенаторы призвали президента США Дональда Трампа прекратить относиться с почтением к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и присоединиться к Конгрессу в признании того, что геноцид есть геноцид.

Представители Армянской апостольской церкви в Германии призвали бундестаг и федеральное правительство работать над урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). «Обе страны доверяют Берлину, и поэтому у него есть возможность провести мирные переговоры», — заявил представитель епархии адвокат Илиас Уяр. По его мнению, было бы также полезным принятие бундестагом резолюции, осуждающей вмешательство Турции в конфликт. Предводитель епархии Армянской апостольской церкви в Германии епископ Серовпе Исаханян подчеркнул, что между армянами-христианами и азербайджанцами-мусульманами нет религиозного конфликта. Он добавил, что предпринимаются попытки использовать религиозный фактор. Так, Турция привезла в регион исламистских боевиков. Община Армянской апостольской церкви в Австрии недавно несколько раз обращалась к канцлеру Себастьяну Курцу, членам федерального правительства и парламентариям, требуя, чтобы Вена выступила в поддержку санкций против Турции и Азербайджана и скорейшее признание независимости и суверенитета Нагорного Карабаха.

Eupator Татевский монастырь. Армения

21 октября апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Анте Йозич встретился с заместителем министра иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, чтобы вручить копию верительных грамот от представителя папы Франциска, передает Catholic.by (Минск, Белоруссия). Как сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества. Алейник пожелал Йозичу активной и плодотворной работы в Белоруссии. Архиепископ прибыл в страну 11 октября.

Конференция католического епископата Филиппин призвала правительство и органы здравоохранения следовать этическим рекомендациям при тестировании, покупках и распространении вакцин против коронавируса, сообщает UCA News (Гонконг, Китай). Заявление было сделано после того, как Филиппины согласились участвовать в испытаниях российской вакцины. Москва хочет провести испытания вакцины на Филиппинах в рамках курса, направленного на то, чтобы сделать эту страну центром производства препаратов против коронавируса в Юго-Восточной Азии. Пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок заявил журналистам, что договоренность вытекает из двустороннего соглашения. Епископы настаивают на том, что клинические испытания должны соответствовать самым высоким этическим стандартам и лучшим научным практикам. Это «поможет укрепить общественное доверие к инициативам медицинских и государственных органов». Конференция также предложила создать Совет по этике для оценки результатов испытаний и предоставления их общественности.

Вечером 22 октября в Москву прибыл апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аниелло, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). По прилете монсеньор обратился с кратким приветствием: «Дорогие друзья! Я только что прибыл в аэропорт. В Москву. Я думаю обо всех вас, с кем скоро мы станем товарищами на пути. Приветствую всех вас особенно от имени папы, посылающего меня к вам как своего представителя. В этот момент хочу вспомнить всех, страдающих сейчас от пандемии, и уверить, что молюсь, чтобы все закончилось скорее и разрешилось к лучшему. Хочу поприветствовать своих собратьев епископов и собратьев священников, монашествующих, всех верных и всех обнять. Хочу вам сказать, что я здесь с вами, среди вас и хотел бы идти вместе с вами. Будем совместно трудиться, вместе идти вперед и создавать то братство, о котором говорит папа Франциск в своей последней энциклике. Все вместе как братья будем идти вперед, чтобы строить Царство Божие. Также сердечно приветствую православных христиан, которые меня слышат, которым будут интересны моя деятельность и мои слова, особенно Его Святейшество патриарха Кирилла, его епископов и помощников. Сердечно приветствую всех! И да благословит вас Бог!»

Архиепископ Джованни Д’Аниелло

Для L'Osservatore Romano (Ватикан) исход выборов на Северном Кипре оказался «неожиданным». Вопреки ожиданиям кандидат-националист правого толка Эрсин Татар одержал победу вместе со своей Партией национального единства, которая решительно выступает за независимость Турецкой Республики Северного Кипра. Эрсин Татар, пользующийся открытой поддержкой Эрдогана, получил во втором туре 51,7% голосов при явке в 67,3%. В своем выступлении после победы он поблагодарил президента Турции. Противником Татара являлся Мустафа Акинджи, который баллотировался от Социал-демократической партии Кипра, выступающей за создание с греками-киприотами федеративного государства. Смена администрации может иметь значительное влияние в контексте напряженности между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье — Анкара гарантировала себе еще одного союзника, на которого можно положиться.

Тайвань и Ватикан практикуют уникальный «диалог немых», считает Crux (Денвер, США). По мере того как нарастали дебаты по поводу действий Китая в области прав человека и свободы вероисповедания, папа Франциск воздерживался от публичных заявлений, которые могли бы быть восприняты как критика Пекина. Что касается Тайваня, то он, похоже, предпочитает воздерживаться от каких-либо реплик, чтобы они не ухудшили и без того его шаткое положение, поскольку широко распространено мнение, что соглашение о назначении епископов между Ватиканом и Китаем является лишь первым шагом в развитии официальных дипломатических отношений этих стран. Конечный результат еще предстоит увидеть, но в то же время кажется очевидным, что когда Тайвань и Ватикан хотят обменяться мнениями, они находят способы сделать это без использования слов.

Famille Chrétienne (Париж, Франция) пишет о четырех уроков, которые следует извлечь из убийства исламистом учителя истории Сэмуэля Пати. Первой ошибкой было бы потворствовать слезам и выражению горести, каждая минута молчания должна соответствовать непрерывным действиям против проповедующих ненависть. Второй ошибкой было бы уступить тем, кто хочет сеять террор. В наших школах, которые являются преимущественно местами интеграции, учителя не могут отказаться от передачи знаний и склониться перед угрозой. Третьей ошибкой будет растущее искушение во имя плохо приспособленного к реалиям секуляризма исключить религии из дебатов путем внедрения республиканского «катехизиса». Наконец, четвертой ошибкой было бы отказаться от наведения мостов, когда общество рушится и конфликты углубляются. Своими действиями мы можем продемонстрировать, что наша вера освобождает, а не угнетает. Просвещает, а не погружает человечество во тьму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты в Европе

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».