Убийство депутата из Выборга, крупного бизнесмена и отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова — Александра Петрова вызвало множество разговоров. Речь идёт о заказном убийстве, которое следователям ещё предстоит расследовать.

Vbglenobl.ru Александр Петров (справа) с сыном в Выборге

ИА REGNUM изучило бизнес-активы погибшего, его деловые связи и связанные с ним скандалы.

Убийство и уголовное дело

Вечером 24 октября 2020 года в посёлке Выборгского района Ленинградской области был убит предприниматель и муниципальный депутат Александр Петров. Выстрел раздался с противоположного берега водоёма, когда мужчина вышел из бани на территории своего дома.

По факту гибели было возбуждено уголовное дело по пункту «з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму»).

Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Напомним, убийство произошло на фоне громкого скандала. 17 октября следователи задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова, которого на этот пост 27 октября 2009 года избрал совет депутатов муниципального района.

Фигуранта задержали по делу о мошенничестве и хищении 700 млн рублей из районного бюджета. Ему избрана мера пресечения — домашний арест.

Следствие подозревает, что группа лиц, задействовав документы с ложными данными о выполненных работах, вывела из муниципальной казны на счета подконтрольных фирм порядка 700 млн рублей. Фигуранты вины не признают. Расследование дела продолжается.

Sledcom.ru В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства по найму Александра Петрова

О бизнес-активах убитого

61-летний Александр Петров, помимо депутатского мандата и «звания» отца первого российского гонщика «Формулы-1», был достаточно крупным бизнесменом. Его активы охватывали почти все сферы деятельности Выборга, уходили в Мурманскую область, а среди его бизнес-партнёров отметился как спикер местного совета депутатов, так и глава одного из управлений Росрыболовства. С последними Петров был соучредителем общественной организации охотников и рыболовов Ленинградской области «Охота на Карельском».

Юрлицо работает с 2011 года. Среди участников, помимо Петрова, также Владимир Яковлев, Андрей Яковлев (с сентября 2020 года является руководителем Московско-окского территориального управления Росрыболовства), Артур Меликян, Татьяна и Василий Шестаковы, спикер местного совета депутатов Дмитрий Никулин, Юлия и Владимир Горшенины.

sledcom.ru Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве Александра Петрова и поручил доложить о проверке, организованной в Московской области

По данным ЕГРЮЛ, в активе депутата были доли как минимум в 21 коммерческой компании Ленинградской, Мурманской областей. Ранее он имел бизнес-интересы и в Санкт-Петербурге. При этом на сегодня долей в ОАО «Выборгский судостроительный завод», хотя об этом и сообщали некоторые СМИ, он не имеет. Уже несколько лет, как Петров вышел из состава акционеров.

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Среди последних компаний, учреждённых с участием депутата — ООО «Дорожно-строительная компания «Выборг» и ООО «Управляющая компания «Домовой». Обе выделены из другого актива — ООО «Региональное агентство системного и экологического менеджмента» («РАСЭМ») 30 января 2020 года. Возглавляет свежесозданные общества Денис Зубенко — по совместительству глава фонда «Будущее Выборга», учрежденного советом депутатов МО «Выборгское городское поселение». При этом в качестве основной деятельности фонда указана деятельность рекламных агентств. Помимо этого, Зубенко — действующий депутат МО «Город Выборг».

В обоих новых ООО совладелец — Наталья Беликова, чьи данные совпадают с данными бывшего акционера ОАО «Выборгский судостроительный завод» и соучредителя ряда адвокатских коллегий. По данным из открытых источников, Петров ранее также был акционером завода, а в 2010 году газета «Ведомости» писала, что на бортах машин команды «Формулы-1» появится логотип завода.

Возвращаясь к активам Александра Петрова. Компания «РАСЭМ», из которой в текущем году выделены две фирмы, работает на рынке сбора отходов с 2003 года. Директор — всё тот же депутат Зубенко, а владельцы, помимо Петрова и Беликовой, — Юрий Паймулин (бывший директор ООО «Выборгские телесети» и ООО Муниципальная телекомпания «Выборгская телекомпания — Русское видео», экс-акционер судостроительного завода).

Артем Александров Цитата из видео «РАСЭМ»

В сентябре 2020 года Северо-Западное межрегиональное управление Росприродназора через арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовало прекращения «хозяйственной деятельности ООО «РАСЭМ» по эксплуатации объекта размещения отходов III—IV классов опасности» в Выборге. Истец требовал обязать фирму также «провести рекультивацию земельного участка».

В суде выяснилось, что санкционированная свалка площадью 57 тыс. кв. м была муниципальной собственностью и передана в аренду фирме муниципальным образованием «Выборгский район» по договору от 1 марта 2004 года. Изначально срок был ограничен 1 февраля 2005 года, но позднее действие договора продлили на неопределенный период. Управление Росприродназора сообщило в суде, что свалка включена «в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду как объект II категории негативного воздействия». Ведомство уточнило, что, по документам, объект расположен в границах населенного пункта. По мнению истца, «ведение деятельности по захоронению отходов III—IV классов опасности на объекте размещения (хранения) отходов, находящемся в границах населенного пункта — носит неустранимый характер, в связи с чем подлежит прекращению».

В иске ведомству было отказано, но вердикт обжалуется в вышестоящей инстанции.

К слову, в 2018 году ООО «РАСЭМ» через суд оспорило отказ администрации района в передаче в аренду участка площадью 155 тыс. кв. м под размещение полигонов отходов производства и твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов. Суд обязал власти предоставить участок в аренду без проведения торгов сроком на 49 лет с арендной платой в размере 3 200 000 рублей в год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

От риелторства до ритуального бизнеса

Ряд активов депутата связаны с управлением недвижимостью, но и ритуальный бизнес своим внимание Александр Петров не обошёл стороной. Совместно с Беликовой, Паймулиным, а также Татьяной Пономаревой он владел фирмой «Веста». Она работала на рынке организации похорон с ноября 2005 года, а депутат вошёл в число владельцев в 2008 году.

В активе погибшего также было дачное партнёрство, компания в сфере аренды сухопутных транспортных средств и оборудования, а также ООО «Выборгская топливная компания». Последнее, по открытым данным, было поставщиком по более чем 250 госконтрактам на 285 млн рублей.

Мурманский портовый скандал

В Мурманской области у Петрова, Беликовой и Паймулина в активе было ООО «Первый мурманский терминал» (ПМТ). Компания была создана для транспортной обработки грузов в ноябре 2005 года. Владельцы на сегодня — кипрская фирма «Осиркини венчурс лимитед», созданная в 2011 году, (доля — 49,9%), Петров — 8,35% (владеет с 2017 года), Беликова — 16,7%, Паймулин — 8,35% и Любовь Цой с долей 16,7%.

С компанией ПМТ был связан скандал.

В декабре 2017 года портал hibiny.com сообщал, что в Мурманском рыбном порту продолжается железнодорожная блокада и вот уже почти месяц как к нему «перестали поступать грузы по железной дороге, в том числе цистерны с топливом для судов». Портал писал, что в 2005—2011 годы ПМТ получило в аренду от Росимущества (порт имел тогда статус ФГУП) имущество порта — нефтебазу и железнодорожную ветку «Новорыбная» — и у порта отношения с арендатором не сложились.

Так, например, в ноябре 2017 года на официальном сайте порта появились жалобы о непропуске на территорию рыбного порта цистерн с мазутом.

Уже в 2018 году АО «Мурманский морской рыбный порт» через суд пыталось обязать ООО «Первый мурманский терминал» «заключить договор об оказании транспортных услуг по приемке и обработке вагонов акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт» и его контрагентов на железнодорожные пути необщего пользования станции Новорыбная, по организации маневровой работы, а также, связанных с этим информационно-диспетчерских услуг в редакции истца, изложенной в протоколе разногласий от 10.08.2017 к дополнительному соглашению от 27.02.2017 к договору №1-ПС от 15.06.2017 года на условиях, соответствующих законодательству Российской Федерации». Позднее порт отказался от иска, и спор был прекращён. Возможно, сторонам удалось договориться и найти компромисс.

В целом же конфликтная ситуация продолжалась несколько лет — в 2017—2018 годы порт и терминал неоднократно встречались в суде.