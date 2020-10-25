Избран новый президент Турецкой Республики Северного Кипра

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно сообщению TR724, по итогам второго тура президентских выборов в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) новым президентом был избран Эрсин Татар. Он получил 51,74% голосов, а бывший президент Мустафа Акынджи — 48,26%. Явка населения на прошедших выборах составила около 65%. В ТРСК за пост президента боролись два кандидата — независимый кандидат и бывший президент Акынджи и кандидат от Партии национального единства (ПНЕ) Татар.

Seksen iki yüz kırk beş Предвыборный плакат Эрсина Татара

Реакция НАТО на С-400

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, поступила реакция НАТО на новости об испытаниях Турцией российского С-400. Альянс испытывает обеспокоенность в связи с проведением в турецкой провинции Синоп испытаний российского зенитного ракетного комплекса. В беседе с Немецким информационным агентством (dpa) о С-400 представитель НАТО отметил следующее: «Эта система может представлять опасность для самолетов стран-союзников и наносить ущерб отношениям между союзниками». Он добавил, что для Турции важно искать альтернативные решения с союзниками. Вместе с этим было сказано, что, конечно, это является национальным вопросом Турции, однако С-400 не может быть интегрирован в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Растут запреты на турецкие товары

Как следует из сообщения газеты Dünya Ekonomi, разрастается конфликт между Саудовской Аравией и Турцией. После Эр-Рияда также Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Алжир предприняли аналогичные шаги и повысили налоги на товары из Турции. Турецкие товары лежат на таможенных складах, а потребителей призывают не приобретать их. Следует отметить, что в неофициальном эмбарго приняли участие ведущие фирмы. Журналист газеты World Newspaper Керим Улькер отметил следующее: «Базирующаяся в Саудовской Аравии компания Abdullah Al-Othaim Markets, являющаяся одной из трех основных торговых сетей на Ближнем Востоке, объявила, что не будет покупать продукцию турецкого производства по политическим причинам. Было заявлено, что местными поставщиками будет прекращена торговля турецкими товарами в Саудовской Аравии и Египте».

Греция о таможенном союзе с Турцией

Согласно газете BirGün, вопреки ожиданиям, что в конфликте между Турцией и Грецией за господство на морском пространстве и касательно добычи углеводородных энергоресурсов в Восточном Средиземноморье на первый план выйдет дипломатическое решение вопроса, Анкара снова направила свой исследовательский корабль «Оруч Реис» в море, что обострило напряженность в регионе. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в обращении к еврокомиссару по вопросам политики соседства и расширения Оливеру Вархейи попросил полностью приостановить соглашение между ЕС и Турцией относительно таможенного союза.

Турецкое исследовательское судно « Оруч Реис»

Манипуляции Института статистики Турции

Как пишет газета Sözcü, реальные показатели инфляции в Турции на самом деле в четыре раза выше заявленных. Институт статистики Турции (ИСТ) рассчитал, что инфляция в сентябре составила 0,97%. Однако когда ученые взяли цены из магазинов общего потребления и инфляционную корзину ИСТ, получилась совсем другая картина. Месячная инфляция выросла почти в четыре раза и составила 3,61%. Турецкая группа по исследованию инфляции (ГИИ) объявила, что совместно с учеными будет подсчитывать и публиковать изменения потребительских цен каждый месяц.

Турецкие лиры

Из турецкой армии уволены711военнослужащих

Как передается TR724, в рамках расследований, проведенных относительно движения «Хизмет», из турецкой армии были уволены 711 военнослужащих, в числе которых 21 полковник, 25 подполковников, 45 майоров, 112 капитанов, 269 старших лейтенантов, 33 лейтенанта, 196 прапорщиков и семь сержантов-специалистов. Согласно полученным данным, поручения с просьбой уволить сопровождались «ссылкой на разведданные, несмотря на то, что данных для правовых мер недостаточно». Сообщалось, что документы, необходимые для увольнения 711 военнослужащих и прекращения их служебных обязанностей в рамках расследования, проведенного прокуратурой Измира в ВВС и береговой охране, были отправлены в соответствующие командования.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий военный

Встреча Греции, Египта и Кипра в Никосии

Как передается турецкая редакция Deutsche Welle, на Кипре прошла трехсторонняя встреча, где обсуждались действия Анкары, которая полна решимости продолжить разведку природного газа в Средиземном море. Лидеры Греции, Египта и греческого Кипра встретились в Никосии. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис утверждает, что трехсторонняя встреча не была нацелена против Турции. Он заявил, что упомянутые три страны сотрудничают с целью обеспечения мира и стабильности в регионе на основе международного права. Анастасиадис подверг критике частичное открытие для публичных посещений района Вароши на территории Северного Кипра. Он добавил, что Турция посредством ряда незаконных действий усиливает напряженность. Министерство иностранных дел Турции сделало заявление после публикации итоговой резолюции Египта, Греции и Кипра: «Мы совершенно не согласны и не принимаем итоговую резолюцию, содержащую необоснованные обвинения и претензии в адрес нашей страны».

Presidency.gov.cy Никос Анастасиадис, Абдель-Фаттах Ас-Сиси и Кириакос Мицотакис

США предупреждают Турцию

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон выступила с резкими заявлениями относительно проведения в Турции испытаний С-400, закупленных у России. Хатчисон сказала: «Нет ничего хорошего в данных испытаниях. Начиная с 2017 года, когда Турция объявила о том, что закупит С-400, США и даже весь НАТО приложили много усилий, чтобы предотвратить это. Все мы, в лице членов НАТО, сделали всё, что в наших силах, чтобы воспрепятствовать приобретению Турцией систем противоракетной обороны у России, которая является нашим общим врагом. Приобретение систем противоракетной обороны у России и их интеграция в НАТО… это уже критическая точка. В этом нет никаких сомнений».

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Турецкая полиция взяла штурмом

Согласно сообщению новостного агентства Mezopotomya, в Турции продолжаются нападки на Демократическую партию народов (ДПН) со стороны политических сил и судебных органов. В рамках расследования прокуратуры Анкары событий шестилетней давности в сирийском городе Кобани было арестовано более 80 сторонников ДПН, часть из которых задержана. Вслед за этим стало известно о штурме турецкой полицией здания администрации провинции Диярбакыр, где работают члены партии. После проведения обысков было принято решение об аресте сопредседателей администраций провинции и районов.

Voice of America Турецкие полицейские

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Американское издание Bloomberg подчеркнуло, что если действующий президент США Дональд Трамп проиграет выборы, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже окажется среди «проигравших» лидеров.

Заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Хамза Даг объявил, что результаты его теста на коронавирус оказались положительными.

Невеста турецкого журналиста Джемаля Хашогги, убитого в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Хатидже Дженгиз и платформа «За демократию для арабского мира» подали в суд на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и некоторых официальных лиц в США с требованием привлечь их к ответственности за убийство журналиста.

POMED Джемаль Хашогги

Выяснилось, что Огуз Гювенмез, проводивший исследования коронавируса вместе с заместителем министра здравоохранения Турции, вовсе не был врачом. Согласно регламенту, требуется, чтобы исследования проводились обязательно врачами.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа признал, что не может контролировать распространение пандемии в стране. Он также заявил, что не считает заболевшими тех, кто не имеет явных признаков заболевания, несмотря на положительные результаты теста на коронавирус.