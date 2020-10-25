В нагорно-карабахском регионе продолжаются ожесточенные бои. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстреле жилых районов. Происходит это после того, как по итогам встречи и переговоров госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркивалась «важность вступления сторон в предметные переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ и урегулирования конфликта на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы или угрозы силой, территориальной целостности, а также равноправии и самоопределении народов».

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Помпео написал в своем Твиттере после завершения переговоров, что он и оба министра иностранных дел обсудили «важные шаги» по прекращению насилия и должны соблюдать режим прекращения огня и вернуться к предметным переговорам. Но слова так и остаются словами. Переговорный цикл, начатый в Москве главой МИД России Сергеем Лавровым и продолженный в Вашингтоне госсекретарем, завершился ничем. По логике, теперь в игру должна вступить Франция как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Но Париж пока молчит. А что Берлин? С момента начала войны в Нагорном Карабахе канцлер Германии Ангела Меркель трижды говорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она также беседовала с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Берлин отклонил требования Баку и Еревана, призывавших его активнее поддержать одну из враждующих сторон в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

«Правительство Германии напоминает Армении и Азербайджану о равных обязательствах обоих государств соблюдать соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, — говорилось в заявлении немецкого МИД. — Обе стороны должны конкретными делами продемонстрировать озвученную ими готовность начать предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы». Но, как сообщает DW, армянская сторона считает, что Германия несет особую ответственность за Армению в связи с принятой бундестагом в 2016 году резолюцией, признавшей Геноцид армян в Османской империи. В этом отношении Армения действует грамотно, устраивая историческую перекличку, связывая нынешнюю битву за Нагорный Карабах с трагическими событиями 1915 года. Берлин подталкивают. По оценке издающегося во Франции издания Atlantico, «относительное молчание Германии создает ощущение появления оси Берлин — Анкара — Баку и поддержки добравшейся до Нагорного Карабаха неоосманской стратегии Эрдогана». Не случайно посол Армении в Германии Ашот Смбатян призвал Берлин выступить с более четким заявлением. По его словам, «важно, чтобы Германия осудила агрессию Азербайджана и четко указала на крайне негативную роль Турции».

Геноцид армян. 1915

Тем более что такие страны, как США, Россия, Франция и Канада, кто прямо, а кто косвенно, уже сделали это. Понятно, что такая позиция не нравится Баку. Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов потребовал от немецкого правительства осудить оккупацию Нагорного Карабаха Арменией. «С немецкой стороны необходим важный сигнал о том, что оккупация должна быть прекращена, — заявил Гасанов в интервью DW. — Основой наших призывов является тот факт, что Германия стоит на стороне международного права, и что нормы и принципы международного права незыблемы». Он также подверг критике недавнюю реакцию ОБСЕ на события в регионе. «Просто призывать к прекращению огня в настоящее время неэффективно и бессмысленно», — заявил Гасанов. В этом он абсолютно прав. Но никто не знает, решится ли Германия на активную посредническую роль в этом конфликте и окажется ли она достаточно сильным внешним игроком, способным повлиять на действия конфликтующих сторон.

По оценке германских экспертов, в Берлине пока дают понять, что в случае, «если Турция как член НАТО схлестнется с Россией на Кавказе, Германия будет сохранять нейтралитет, так как за последние тридцать лет немцы не принимали участия в большинстве военных операций, санкционированных ООН за последние тридцать лет». Иными словами, если начало конфликта ограничено двумя действующими субъектами, Арменией и Азербайджаном, то продолжение этой войны может быть более глобальным. В этой связи некоторые эксперты полагают, что идет торг между Турцией и Россией за Сирию, и его открыла Анкара, поощрив Баку на войну в Нагорном Карабахе. Остается фактом то, что руководство Германии пока не готово влиять на политические элиты региона для сохранения сил, отвечающих еще не осознанным или не озвученным Берлином стратегическим интересам. Имеет значение также то, что геополитические устремления Турции в регионе очевидны, а российские не раскрыты в полной мере.

Mil.am Бойцы армии освобождения Арцаха

Как бы то ни было, независимо от того, на чьей стороне окажется победа в карабахской войне, новая геополитика Закавказья потребует изменения стратегий. И трансформацию региона сопровождают изменения глобальной мировой политики, на которые Германия должна реагировать. Так что Берлину есть над чем задуматься, прежде чем вступать в активную игру.